〈財報〉碧桂園上半年淨利年增94.9% 股價大漲8%

碧桂園 (2007-HK) 發佈上半年業績，實現總收入約為人民幣 1318.9 億元，年增 69.7%。毛利為人民幣 349.7 億元，年增 104.6%，淨利約為人民幣 163.2 億元，年增 94.9%。截至今 (21) 日發稿，碧桂園漲 7.584%，報港幣 12.2 元。

圖：新浪財經

碧桂園上半年股東應占利潤約為人民幣 129.4 億元，年增 72.5%。公司股東應占核心淨利約人民幣 129.5 億元，年增 80.2%。每股純益人民幣 0.6003 元，擬派發中期股息每股人民幣 0.1852 元，股東可選擇以現金或股份收取。

公告顯示，截至 2018 年 6 月 30 日止 6 個月，該集團連同其合營企業及聯營公司，共實現合同銷售金額約人民幣 4124.9 億元，合同銷售面積約 4389 萬平方公尺，分別年增 42.8% 和 36.1%。

該集團銷售樓款現金回籠約為人民幣 3360.2 億元，年增約 52.4%，淨經營性現金流為正。在 2018 年上半年合同銷售年增 42.8% 的前提下，該集團淨借貸比率為 59.0%，保持穩健，並且自上市以來連續 11 年將淨借貸比率保持在 70% 以下。

可動用現金餘額約人民幣 2099.1 億元，另有約人民幣 2813.9 億元銀行授信額度尚未使用，營運資本充裕，備受評級公司及主要金融機構認可和支持。

碧桂園再度入選《財富》雜誌世界 500 強企業，且排名大幅攀升 114 位，至 353 位，是榜單中排名躍升得最多的中國企業之一。

此外，該集團正積極與主要金融機構合作，發展長租業務。公司已成立長租事業部，在北京、上海、廣州、深圳、武漢及廈門等一、二線城市籌備項目。期內，在建房間數已超過 21000 間，已獲取項目的總房間數已超過 24000 間。年內預計能實現 12 個城市、 46 個項目同時開業，保障供應。

展望未來，該公司將挖掘房地產價值鏈內業務及資產價值，繼續聚焦城鎮化帶來的住宅及相關需求，打造覆蓋客戶全生命週期的資源整合平台。

中金公司此前將碧桂園 2018 財年核心淨利潤預測下調 9% 至人民幣 370 億元、2019 年亦下調 9% 至人民幣 519 億元，以反映專案交付進度假設的調整下調後的預測分別對應 50% 和 40% 的年增速度。

中金預計碧桂園 2018 年銷售額年增 45% 至人民幣 8000 億元，維持「買入」評級，目標價調降 29% 至港幣 16.64 元。