川普抱怨強美元美元回落 人民幣中間價上調358點

人民幣中間價報 6.8360，上調 358 點，上一交易日中間價報 6.8718，在岸人民幣上一交易日收報 6.8525。

川普再度抱怨聯準會升息 美元無奈承壓回落

新的交易周開始，美元又一個交易日錄得下滑。美元兌所有主要貨幣都保持穩定或擴大跌勢。

儘管在紐市開始時沒有買家，但有報導稱，川普總統在上週末的漢普頓籌款活動中抱怨聯準會升息，這一消息只會讓拋售潮獲得動能。

這是我們第二次聽到總統對美聯儲的緊縮政策感到遺憾，從理論上講，他的觀點不應該影響貨幣政策。然而，如果央行下個月提高利率，但未能承諾第四次加息，毫無疑問，一些市場參與者將把這歸因於總統的壓力，不管其是否屬實。

人民幣破 7 不可怕 構建人民幣貶值減壓閥是關鍵

人民幣會不會破 7 並不重要，人民幣短期內的急速貶值，某種程度上也是情有可原，重要的是儘快形成市場化的而非行政性的人民幣貶值減壓閥。8 月以來，為降低人民幣的貶值預期，央行已經兩次祭出殺招—8 月 6 日起，央行將遠期售匯業務外匯風險準備金率從 0 調整為 20%；8 月 16 日，有消息稱，央行上海總部今日通知，要求上海自貿區各銀行不得通過同業往來帳戶向境外存放或拆放人民幣資金，以收緊離岸人民幣流動性，增加做空成本。無論是提高外匯風險準備金率，還是禁止通過同業往來帳戶向境外存放或拆放人民幣資金，在短期內都是必要的，但是之於中長期而言，不僅難以有效，還存在一定的負面效應

人民幣是否破 7 並不可怕，問題的關鍵在於資本與金融帳戶要逆轉，尤其是 FDI（外商直接投資），有必要儘快扭轉近幾年的急速下滑態勢。而在要素成本已經大幅上升的當下，要更多地吸引 FDI，在平衡系統性風險的基礎上，應該進一步放開外商直接投資的領域，取消或降低准入門檻，對民間資本則更應大幅開放，如鐵路、電網、金融等領域。這一切，都需要進一步深化經濟改革、擴大對外開放。

中國社科院曾剛：人民幣 “脫錨” 後 貨幣金融政策運行面臨新挑戰

曾剛認為，中國貨幣制度有一點掛鉤美元，但這種貨幣政策制度存在雙刃劍效應。壞處是中國央行一定程度上失去了貨幣政策的自主權，比如經濟週期變動若和美國不同步，外匯儲備變動或資本跨境進出流動會對中國經濟增長造成干擾，目前市場特別能感受到這種衝擊——美聯儲在加息，中國卻在去杠杆，因此中國經濟挺難受。但這就是 “人民幣掛鉤美元” 的錨定所付出的代價。

另一方面，好處是貨幣本身提供了邊界約束，因此人民幣供給不會超過外匯儲備太多，因此在 1994 年這個貨幣制度形成後，中國惡性通脹發生概率和次數明顯減少，中國很少出現其他發展中國家所面臨的嚴重通脹問題，某種程度而言這與人民幣錨定美元制度有很大關係。

在曾剛看來，這種貨幣制度還需要平衡三個問題：一是在當前經濟下行壓力增加導致貨幣政策寬鬆的情況下，在原有人民幣錨定美元的機制下，需要更多的美元外匯儲備才能釋放更多人民幣流動性，但當前全球貿易衝突等因素，導致外匯儲備增長難度加大，所以相關部門需要探討新的貨幣投放途徑，或者將人民幣的錨，從掛鉤美元轉向掛鉤一籃子貨幣。

二是如何穩定經濟增長，現在中美經濟週期不同步，我們現在有穩經濟增長的需要，因此在未來一段時間內如何主動減少中美貨幣政策分化的干擾，人民幣需要 “脫錨”（脫離掛鉤美元）。

三是如何讓人民幣穩步脫錨，由於脫錨可能帶來人民幣匯率下跌壓力，以及資本流出壓力增加，因此央行如何重新建立對貨幣匯率穩定的預期，重振公眾的信心，需要一個漫長過程以及行之有效的措施。

“現在我們還需要考慮兩個問題，一是脫錨之後，中國貨幣供給機制將發生哪些變化，比如美聯儲通過不斷購買美國國債釋放貨幣流動性，中國沒有這麼多國債可以買，那麼央行以什麼方式提供？比如債務方式提供，或者中期拆借便利（MLF），但這對整個市場的成本是很高的，而且是短期的。” 曾剛表示，若央行需要尋找可持續的，能夠替代當前外匯占款實現基礎貨幣供給持續增加的新路徑，需要哪些新的貨幣政策工具主導，還需要相關部門綜合權衡。