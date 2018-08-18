〈分析〉人民幣破7讓它去 學者：保外匯存底才是重點

人民幣距離「破 7」的心理關卡越來越近，市場風向多半認為人行最近行動只是在關卡前擋一擋給市場訊號，至於 7 的門檻一定會破、破了也沒甚麼大不了，只要不是投機過度炒作，官方不會太大動作阻攔。甚至有學者呼籲，若要在「匯率穩定、外匯存底、貨幣政策獨立性和國家信用」當中四選三，最好的選擇是「放棄匯率穩定」令其自由浮動，至於破 7 便讓它去吧。

破 7 早晚的事

近期外匯市場上炒得沸沸揚揚的「人民幣破 7」話題，市場風向漸漸轉為只要美元指數繼續向上，衝破 7 只是早晚的事，除非貿易戰真正緩和或者人行推出更有力調控政策，否則貶值情緒將持續升溫。

市場人士認為，就算人民幣接下來出現貶值恐慌，官方一定會有應對方法，可能收緊政策，審慎管理跨境資本。

外電報導，有外匯交易主管直言：「現在看來 7 實在不是一個非常怎麼樣的窗口，市場總是要波動，關鍵是監管穩住了，信心就穩住了」，當前中國監管真正需要防止的是單邊貶值預期，以及跨境資本的大幅流出，但現今情勢比 2015 年的 811 匯改後的貶值好多了。

別像過去一樣消耗外匯存底

中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員余永定也呼籲，人民幣甚麼時候破 7 根本不重要，重要的是不能再像過去一樣大量消耗外匯存底，應該放棄持續、單向干預外匯市場。

余永定甚至指出，如果必須在匯率穩定、外匯存底、貨幣政策獨立性和國家信用當中「四選三」，最好的選擇是放棄匯率穩定，但強調所主張的停止干預匯率，是在保留資本管制的前提上。

穩匯率燒掉 1 兆美元外匯存底 值得嗎？

過去人民幣大貶時，人行若不希望人民幣貶值幅度超過預設目標，就會對外匯市場進行干預，而外匯存底就必然隨人民幣的貶值而減少。在 2015 年 811 匯改後到 2016 年底這段期間，人行在阻貶人民幣的過程就消耗近 1 兆美元的外匯存底。

回顧當年東亞經濟危機時，國際貨幣基金借給泰國、印尼和韓國的所有救援基金為 1200 億美元，反觀中國先前為穩定匯率，用掉超過超應對東亞金融危機所用的外匯，甚至超過國際貨幣基金組織 (IMF) 現在可直接使用的全部資源，究竟值不值得？

為何中國民間普遍存在匯率貶不得的弔詭現象，在於市場普遍存在「人民幣匯率一旦貶值就會跌跌不休，甚至導致金融危機」，余永定強調這項觀點根本是錯的，不僅高估預期作用，也過度低估經濟基本面和匯率變動本身對匯率的穩定作用，實在沒有必要對短期的、波動性的貶值過於擔心。

真有藏富於民？

至於當年中國官方執行匯率維穩政策，強調這是「藏富於民」，把原本官方持有的外匯存底，現在變成了由普通居民持有的海外資產。

但從數據來看，2014 年 2 季度至 2016 年底，中國累積的經常項目順差為 0.75 兆美元，但在外匯存底下降 1 兆美元時，中國居民海外投資對外淨資產僅增加了 0.9 兆美元。

余永定指，若真的「藏匯於民」那中國居民海外淨資產應該增加 1.75 兆美元而不是 0.9 兆美元，直接打臉這項說法。