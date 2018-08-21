川普再度開槍 控訴中國、歐盟操控貨幣

美國總統川普週一 (20 日) 接受《路透社》採訪時表示，他認為中國和歐盟在操縱貨幣，但川普的言論顯然與其內閣看法不同，美國財政部在 4 月的外匯政策報告中，並沒有把中國、歐盟或任何一個國家列為貨幣操縱國。

川普在訪問中說道，「我認為中國絕對是在操縱貨幣，我認為歐元也受到操縱」。針對川普對中國及歐盟的指控，路透社並沒有在報導中詳加解釋。另一方面，川普與其內閣看法分歧，自 1994 年以來，美國政府並沒有正式指控另一個國家進行貨幣操縱。



然而，在 4 月的報告，美國財政部提出了對中國的批評，理由是中國不願改變與美國貿易不平衡的現況，美國與中國不成比例的貿易逆差，使得美國政府須「加強分析」中國是否為貨幣操縱國，並期使美國盡速與中國進行談判。

中國股市表現慘淡，上綜指數今年以來已下跌近 20%，瀕臨落入熊市，人民幣則是在一個多月以來，一直處於下跌趨勢中，中國當局已採取一些措施，以支撐經濟增長，包含轉向更寬鬆的貨幣政策以及推升財政支出。

上綜指數走勢

此外，川普再度批評美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的升息政策，使美元承壓下挫，美元指數跌破 96 關卡，美元對日圓跌至當日低位，而歐元對美元在 21 日上午則是升至一週以來的最高點 1.1519。

歐元兌美元走勢

川普還表示，聯準會應該幫助他解決與中國、歐盟和其他國家的貿易爭端，並聲稱其他央行皆在協助他們的國家。他指出「我們正與其他國家進行高強度和強烈的談判，而我們會贏，但在這段時間裡，我應該要得到聯準會的一些幫助。」