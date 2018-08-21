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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/20  107/08/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.53720   10.53570   0.00150    0.01424
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.89430    9.89070   0.00360    0.03640
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.89610    9.89250   0.00360    0.03639
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.84510    9.85320  -0.00810   -0.08221
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.84490    9.85300  -0.00810   -0.08221
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.18710    9.19870  -0.01160   -0.12610
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.45390    9.46700  -0.01310   -0.13838
中國信託台灣活力基金                                               14.69000   14.72000  -0.03000   -0.20380
中國信託台灣優勢基金                                               17.46000   17.41000   0.05000    0.28719
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.43000   10.39000   0.04000    0.38499
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.97000    9.89000   0.08000    0.80890
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.32000    9.26000   0.06000    0.64795
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.77000    9.68000   0.09000    0.92975
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.88970    9.89600  -0.00630   -0.06366
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.25430    9.26030  -0.00600   -0.06479
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.25780   10.26210  -0.00430   -0.04190
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.56630    9.57000  -0.00370   -0.03866
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.46870   10.45710   0.01160    0.11093
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.11640    9.10640   0.01000    0.10981
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.02710   11.02400   0.00310    0.02812
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.92430    9.92150   0.00280    0.02822
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                          10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98550   10.98510   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.49140    9.48830   0.00310    0.03267
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.13890    9.13590   0.00300    0.03284
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.62260    9.61680   0.00580    0.06031
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.26020    9.25460   0.00560    0.06051
中國信託精穩基金                                                   18.45660   18.45950  -0.00290   -0.01571
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.68000   11.66000   0.02000    0.17153
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.34000   11.32000   0.02000    0.17668
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元大2001基金                                                       62.67000   62.65000   0.02000    0.03192
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.53270   39.54010  -0.00740   -0.01872
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.44000   17.64000  -0.20000   -1.13379
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.39800   11.39700   0.00100    0.00877
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.56350   10.54130   0.02220    0.21060
元大上證50基金                                                     27.43000   26.92000   0.51000    1.89450
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.13000   11.36000  -0.23000   -2.02465
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.97000   10.16000  -0.19000   -1.87008
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.19000   13.22000  -0.03000   -0.22693
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.43100   12.41300   0.01800    0.14501
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.76100   16.75900   0.00200    0.01193
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.11200   10.28900  -0.17700   -1.72028
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.77500    9.92600  -0.15100   -1.52126
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.88000    2.90000  -0.02000   -0.68966
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.92000   13.01000  -0.09000   -0.69178
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.90680   45.87480   0.03200    0.06976
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.48540   10.49350  -0.00810   -0.07719
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.70970    9.71720  -0.00750   -0.07718
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.69530    9.68320   0.01210    0.12496
元大巴西指數基金                                                    5.40000    5.46400  -0.06400   -1.17130
元大巴菲特基金                                                     28.47000   28.62000  -0.15000   -0.52411
元大日經225基金                                                    27.92000   28.01000  -0.09000   -0.32131
元大台商收成基金                                                   24.31000   24.32000  -0.01000   -0.04112
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.36000   12.37000  -0.01000   -0.08084
元大台灣50單日正向2倍基金                                          38.33000   38.24000   0.09000    0.23536
元大台灣中型100基金                                                32.98000   33.19000  -0.21000   -0.63272
元大台灣加權股價指數基金                                           25.30700   25.29300   0.01400    0.05535
元大台灣卓越50基金                                                 83.88000   83.67000   0.21000    0.25099
元大台灣金融基金                                                   18.01000   17.99000   0.02000    0.11117
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.71000   31.70000   0.01000    0.03155
元大台灣高股息基金                                                 27.10000   27.15000  -0.05000   -0.18416
元大台灣電子科技基金                                               36.09000   36.05000   0.04000    0.11096
元大全球ETF成長組合基金                                            10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.72000   14.69000   0.03000    0.20422
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.64000   13.63000   0.01000    0.07337
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.33000   13.35000  -0.02000   -0.14981
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.59300   12.57000   0.02300    0.18298
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.55000    6.56000  -0.01000   -0.15244
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.47000    8.43000   0.04000    0.47450
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.63000    6.60000   0.03000    0.45455
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.51800    9.48700   0.03100    0.32676
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.24000   13.26000  -0.02000   -0.15083
元大全球農業商機基金                                               17.45000   17.35000   0.10000    0.57637
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
元大印度指數基金                                                   10.34400   10.24900   0.09500    0.92692
元大印度基金                                                       13.03000   12.91000   0.12000    0.92951
元大多多基金                                                       19.26000   19.29000  -0.03000   -0.15552
元大多福基金                                                       55.46000   55.44000   0.02000    0.03608
元大亞太成長基金                                                    9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.59520    8.58550   0.00970    0.11298
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.07790    7.06990   0.00800    0.11316
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.58500    9.52500   0.06000    0.62992
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.06400   10.07500  -0.01100   -0.10918
元大卓越基金                                                       48.38000   48.58000  -0.20000   -0.41169
元大店頭基金                                                        8.93000    9.07000  -0.14000   -1.54355
元大泛歐成長基金                                                    9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.26400   10.26240   0.00160    0.01559
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.57600    9.58760  -0.01160   -0.12099
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.70810   31.75190  -0.04380   -0.13794
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.44610   38.47700  -0.03090   -0.08031
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.98780   19.00190  -0.01410   -0.07420
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.33320   19.31680   0.01640    0.08490
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.89660   38.95080  -0.05420   -0.13915
元大高科技基金                                                     19.80000   19.85000  -0.05000   -0.25189
元大得利貨幣市場基金                                               16.25270   16.25210   0.00060    0.00369
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98130   11.98080   0.00050    0.00417
元大富櫃50基金                                                     12.85000   13.11000  -0.26000   -1.98322
元大華夏中小基金                                                    7.04000    7.26000  -0.22000   -3.03030
元大新中國基金-人民幣                                               9.23000    9.41000  -0.18000   -1.91286
元大新中國基金-美元                                                 8.70300    8.85100  -0.14800   -1.67213
元大新中國基金-新台幣                                               8.66000    8.82000  -0.16000   -1.81406
元大新主流基金                                                     26.71000   26.89000  -0.18000   -0.66939
元大新東協平衡基金-美元                                             9.32700    9.30900   0.01800    0.19336
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.84400    9.83860   0.00540    0.05489
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.44510    9.43990   0.00520    0.05509
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.98340    9.99180  -0.00840   -0.08407
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.58290    9.59100  -0.00810   -0.08445
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.59380    9.58890   0.00490    0.05110
元大新興亞洲基金                                                   11.28000   11.24000   0.04000    0.35587
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10050   15.10000   0.00050    0.00331
元大經貿基金                                                       39.18000   39.08000   0.10000    0.25589
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.95000    8.87000   0.08000    0.90192
元大實質多重資產基金-美元                                           8.28900    8.18500   0.10400    1.27062
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.73000    8.63000   0.10000    1.15875
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.12000   16.45000  -0.33000   -2.00608
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.88000   12.39000   0.49000    3.95480
元大摩臺基金                                                       38.79000   38.76000   0.03000    0.07740
元大標普500基金                                                    26.41000   26.36000   0.05000    0.18968
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.00000   13.04000  -0.04000   -0.30675
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.84000   34.68000   0.16000    0.46136
元大標智滬深300基金                                                15.55000   15.61000  -0.06000   -0.38437
元大歐洲50基金                                                     24.21000   24.24000  -0.03000   -0.12376
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.55940    9.51920   0.04020    0.42230
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.18010   10.17910   0.00100    0.00982
元大績效基金                                                       55.32000   55.72000  -0.40000   -0.71788
元大韓國KOSPI200基金                                               21.81000   21.76000   0.05000    0.22978
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.22000   15.26000  -0.04000   -0.26212
日盛上選基金                                                       33.67000   34.26000  -0.59000   -1.72212
日盛小而美基金                                                     18.52000   18.64000  -0.12000   -0.64378
日盛中國內需動力基金                                                9.21000    9.34000  -0.13000   -1.39186
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.64200   11.66930  -0.02730   -0.23395
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.75290    9.77580  -0.02290   -0.23425
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.64240   11.63750   0.00490    0.04211
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.74770    9.74360   0.00410    0.04208
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.58770   10.59200  -0.00430   -0.04060
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.84910    8.85270  -0.00360   -0.04067
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.04000   10.25000  -0.21000   -2.04878
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.56000    9.72000  -0.16000   -1.64609
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.86000   10.04000  -0.18000   -1.79283
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
日盛日盛基金                                                       13.69000   13.77000  -0.08000   -0.58097
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
日盛全球抗暖化基金                                                 10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.12590   10.12000   0.00590    0.05830
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.49870    9.49320   0.00550    0.05794
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.96110    9.96110   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.34600    9.34610  -0.00010   -0.00107
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41710    2.42730  -0.01020   -0.42022
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67720    1.68420  -0.00700   -0.41563
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36450    0.36510  -0.00060   -0.16434
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25370    0.25410  -0.00040   -0.15742
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.12800   12.15670  -0.02870   -0.23608
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.30500    8.32470  -0.01970   -0.23665
日盛亞洲機會基金                                                    6.81000    6.84000  -0.03000   -0.43860
日盛首選基金                                                       17.21000   17.34000  -0.13000   -0.74971
日盛高科技基金                                                     18.21000   18.55000  -0.34000   -1.83288
日盛貨幣市場基金                                                   14.76850   14.76790   0.00060    0.00406
日盛新台商基金                                                     39.98000   40.16000  -0.18000   -0.44821
日盛精選五虎基金                                                   37.91000   38.00000  -0.09000   -0.23684
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48350   13.48300   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                                 31.21000   31.39000  -0.18000   -0.57343
台新MSCI中國基金                                                   19.80000   19.69000   0.11000    0.55866
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        18.02000   18.04000  -0.02000   -0.11086
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        21.97000   21.95000   0.02000    0.09112
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16010   14.15960   0.00050    0.00353
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.41690   10.44090  -0.02400   -0.22987
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54120   10.52930   0.01190    0.11302
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11400   10.11670  -0.00270   -0.02669
台新中國通基金                                                     43.63000   44.02000  -0.39000   -0.88596
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.45860    0.46720  -0.00860   -1.84075
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.10400   14.38900  -0.28500   -1.98068
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32980    0.33630  -0.00650   -1.93280
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.16000   10.37000  -0.21000   -2.02507
台新主流基金                                                       23.68000   23.66000   0.02000    0.08453
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.64000   20.47000   0.17000    0.83048
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.67450    0.66820   0.00630    0.94283
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.37000   15.25000   0.12000    0.78689
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.50100    0.49630   0.00470    0.94701
台新台灣中小基金                                                   34.30000   34.56000  -0.26000   -0.75231
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.08220    9.98500   0.09720    0.97346
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.34670    9.24980   0.09690    1.04759
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.78000    8.71000   0.07000    0.80367
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.46540   10.35690   0.10850    1.04761
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.83000    9.74000   0.09000    0.92402
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.34060   10.32240   0.01820    0.17632
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.16000   11.14020   0.01980    0.17773
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
台新印度基金                                                       16.41000   16.25000   0.16000    0.98462
台新亞美短期債券基金                                               10.90720   10.91280  -0.00560   -0.05132
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.56370    8.56840  -0.00470   -0.05485
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28390    0.28350   0.00040    0.14109
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.90050   11.90700  -0.00650   -0.05459
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38890    0.38860   0.00030    0.07720
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09000   11.08960   0.00040    0.00361
台新高股息平衡基金                                                 29.73770   29.79830  -0.06060   -0.20337
台新智慧生活基金-美元                                              10.36810   10.33690   0.03120    0.30183
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.30170    8.29760   0.00410    0.04941
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.47630    8.48400  -0.00770   -0.09076
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.92470    8.92040   0.00430    0.04820
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.12030    9.12870  -0.00840   -0.09202
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.33380   10.30110   0.03270    0.31744
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33090    0.32940   0.00150    0.45537
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.70610    7.68170   0.02440    0.31764
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25980    0.25860   0.00120    0.46404
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.29000    5.33000  -0.04000   -0.75047
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.01000   21.00000   0.01000    0.04762
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.64600   10.58200   0.06400    0.60480
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                             19.58000   19.48000   0.10000    0.51335
未來資產全球大消費基金                                             15.30000   15.31000  -0.01000   -0.06532
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.82380   11.82510  -0.00130   -0.01099
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.54870    9.54970  -0.00100   -0.01047
未來資產亞洲新富基金                                               19.85000   19.97000  -0.12000   -0.60090
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56510   12.56460   0.00050    0.00398
未來資產阿波羅基金                                                 12.14000   12.10000   0.04000    0.33058
未來資產新興市場債券基金A                                           8.71090    8.70380   0.00710    0.08157
未來資產新興市場債券基金B                                           6.62270    6.61730   0.00540    0.08160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.09400   11.09320   0.00080    0.00721
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.88940    9.86550   0.02390    0.24226
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.30140    9.34540  -0.04400   -0.47082
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.53760   10.58750  -0.04990   -0.47131
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.88910    7.90230  -0.01320   -0.16704
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.99960    9.01490  -0.01530   -0.16972
永豐中小基金                                                       53.84000   53.95000  -0.11000   -0.20389
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.77490    1.77720  -0.00230   -0.12942
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33660    2.33970  -0.00310   -0.13250
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.08190    8.07380   0.00810    0.10032
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.32380   10.31330   0.01050    0.10181
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.67000    4.71000  -0.04000   -0.84926
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.96000   21.10000  -0.14000   -0.66351
永豐主流品牌基金                                                   18.01000   18.05000  -0.04000   -0.22161
永豐永豐基金                                                       36.31000   36.13000   0.18000    0.49820
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.86330    9.84540   0.01790    0.18181
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.86160    9.84370   0.01790    0.18184
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.82150    9.80560   0.01590    0.16215
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.82120    9.80530   0.01590    0.16216
永豐亞洲民生消費基金                                               10.94000   11.00000  -0.06000   -0.54545
永豐南非幣2021保本基金                                             12.87810   12.88970  -0.01160   -0.08999
永豐高科技基金                                                     24.07000   23.78000   0.29000    1.21951
永豐貨幣市場基金                                                   13.88150   13.88100   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11900    2.12510  -0.00610   -0.28705
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49650    2.50370  -0.00720   -0.28757
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.77460    7.77870  -0.00410   -0.05271
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.39360   10.39910  -0.00550   -0.05289
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.06480    7.06360   0.00120    0.01699
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.83490   10.83310   0.00180    0.01662
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.11000    9.20000  -0.09000   -0.97826
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.20000    7.24000  -0.04000   -0.55249
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.56000   16.68000  -0.12000   -0.71942
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.23000   55.20000   0.03000    0.05435
永豐領航科技基金                                                   39.91000   39.72000   0.19000    0.47835
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
永豐趨勢平衡基金                                                   46.62000   46.51000   0.11000    0.23651
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.56650   11.56340   0.00310    0.02681
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.46170    9.45110   0.01060    0.11216
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.71450    9.70360   0.01090    0.11233
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.47860    9.47360   0.00500    0.05278
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65110    9.64600   0.00510    0.05287
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.47550    9.46360   0.01190    0.12574
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.85740    9.84500   0.01240    0.12595
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.45870    9.45400   0.00470    0.04971
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.71090    9.70610   0.00480    0.04945
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.50000   10.62000  -0.12000   -1.12994
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.26000    9.36000  -0.10000   -1.06838
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.89000    9.98000  -0.09000   -0.90180
兆豐國際中小基金                                                   15.86000   15.91000  -0.05000   -0.31427
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.40000   13.63000  -0.23000   -1.68745
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.73000   18.03000  -0.30000   -1.66389
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.60000   17.88000  -0.28000   -1.56600
兆豐國際生命科學基金                                               16.47000   16.45000   0.02000    0.12158
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.34440   10.34230   0.00210    0.02030
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.56770   10.55570   0.01200    0.11368
兆豐國際全球基金                                                   31.47000   31.47000   0.00000    0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.26920   10.26750   0.00170    0.01656
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.03080   10.04280  -0.01200   -0.11949
兆豐國際國民基金                                                   22.25000   22.50000  -0.25000   -1.11111
兆豐國際第一基金                                                   13.09000   13.20000  -0.11000   -0.83333
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.98970    9.99990  -0.01020   -0.10200
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.92470    7.93280  -0.00810   -0.10211
兆豐國際萬全基金                                                   20.49000   20.59000  -0.10000   -0.48567
兆豐國際電子基金                                                   25.12000   25.26000  -0.14000   -0.55424
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.25000   22.19000   0.06000    0.27039
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.56000   16.57000  -0.01000   -0.06035
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.17000   33.14000   0.03000    0.09053
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50140   12.50090   0.00050    0.00400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.15090   11.15390  -0.00300   -0.02690
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.97250   11.96150   0.01100    0.09196
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.74820   10.74280   0.00540    0.05027
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.51420   11.50770   0.00650    0.05648
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15450    8.15670  -0.00220   -0.02697
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.47760    9.46940   0.00820    0.08659
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.03000    9.02550   0.00450    0.04986
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.96040    8.95550   0.00490    0.05471
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.30430    9.29970   0.00460    0.04946
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.30000   11.25000   0.05000    0.44444
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
合庫全球新興市場基金                                                8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.12890   10.12850   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.37030    9.36010   0.01020    0.10897
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.64560    9.63570   0.00990    0.10274
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.95920    9.95380   0.00540    0.05425
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.36710   11.35110   0.01600    0.14096
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.33980   13.31480   0.02500    0.18776
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.71140    8.70230   0.00910    0.10457
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.38880    9.37920   0.00960    0.10235
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.83090    7.82670   0.00420    0.05366
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.70470    8.69270   0.01200    0.13805
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.94860    9.92950   0.01910    0.19236
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.97320   10.97250   0.00070    0.00638
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.89580    9.85570   0.04010    0.40687
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.73890    9.71290   0.02600    0.26769
安聯中國東協基金                                                   15.16000   15.09000   0.07000    0.46388
安聯中國策略基金                                                   13.10000   13.32000  -0.22000   -1.65165
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.19000   13.41000  -0.22000   -1.64057
安聯中華新思路基金-美元                                            12.27000   12.43000  -0.16000   -1.28721
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.51000   11.67000  -0.16000   -1.37104
安聯台灣大壩基金                                                   28.05000   28.12000  -0.07000   -0.24893
安聯台灣科技基金                                                   45.95000   46.16000  -0.21000   -0.45494
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49050   12.49000   0.00050    0.00400
安聯台灣智慧基金                                                   30.87000   30.99000  -0.12000   -0.38722
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14330   10.13850   0.00480    0.04734
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.08440   15.08110   0.00330    0.02188
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66010    9.65800   0.00210    0.02174
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.33760   12.34430  -0.00670   -0.05428
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14480   10.14260   0.00220    0.02169
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.24830   12.24560   0.00270    0.02205
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.50820    9.50170   0.00650    0.06841
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.36050    9.35840   0.00210    0.02244
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.03630    9.03440   0.00190    0.02103
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.40000   11.37000   0.03000    0.26385
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.06000   11.08000  -0.02000   -0.18051
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.27000   11.24000   0.03000    0.26690
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.03880   12.04420  -0.00540   -0.04483
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.94660   10.94260   0.00400    0.03655
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.61870   10.61620   0.00250    0.02355
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.92510    8.92120   0.00390    0.04372
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.70740    8.70430   0.00310    0.03561
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.42110    8.41910   0.00200    0.02376
安聯全球人口趨勢基金                                               11.71000   11.68000   0.03000    0.25685
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.13000   37.24000  -0.11000   -0.29538
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.66000    8.62000   0.04000    0.46404
安聯全球計量平衡基金                                               12.88000   12.85000   0.03000    0.23346
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.00770   12.03340  -0.02570   -0.21357
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.40940   10.43160  -0.02220   -0.21281
安聯全球新興市場基金                                               17.09000   17.01000   0.08000    0.47031
安聯全球農金趨勢基金                                                9.53000    9.47000   0.06000    0.63358
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
安聯亞洲動態策略基金                                               22.57000   22.51000   0.06000    0.26655
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.05480   10.05240   0.00240    0.02387
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81100    9.80870   0.00230    0.02345
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.30300   83.50160  -0.19860   -0.23784
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.38290   12.39960  -0.01670   -0.13468
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.33210   65.45210  -0.12000   -0.18334
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.63260    9.64560  -0.01300   -0.13478
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57940    2.57830   0.00110    0.04266
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.49940   10.48510   0.01430    0.13638
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19860    2.20150  -0.00290   -0.13173
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.71270    8.70050   0.01220    0.14022
宏利台灣動力基金                                                   31.62000   31.52000   0.10000    0.31726
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.10820   10.09090   0.01730    0.17144
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.90600    9.90450   0.00150    0.01514
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.96270    7.94910   0.01360    0.17109
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.93970    7.93560   0.00410    0.05167
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
宏利全球債券組合基金                                               13.04240   13.03200   0.01040    0.07980
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.77860    2.77470   0.00390    0.14056
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.72640   11.72280   0.00360    0.03071
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.69590    8.69300   0.00290    0.03336
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43680    2.44490  -0.00810   -0.33130
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.93840   10.94710  -0.00870   -0.07947
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.74890    3.74640   0.00250    0.06673
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.60600    0.60620  -0.00020   -0.03299
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       17.57000   17.59000  -0.02000   -0.11370
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.78510   11.77640   0.00870    0.07388
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.49170   10.48790   0.00380    0.03623
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.18130   10.18300  -0.00170   -0.01669
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.96090    8.95090   0.01000    0.11172
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.55440    8.55130   0.00310    0.03625
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.47850    8.48070  -0.00220   -0.02594
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.46160    8.45890   0.00270    0.03192
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73140    2.73080   0.00060    0.02197
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39660    0.39660   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.05480   12.06290  -0.00810   -0.06715
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90370    0.90380  -0.00010   -0.01106
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32890    7.33380  -0.00490   -0.06681
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02360    2.02280   0.00080    0.03955
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29130    0.29130   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.98460    8.99020  -0.00560   -0.06229
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32770    0.32780  -0.00010   -0.03051
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64060   13.64030   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.55000    2.54000   0.01000    0.39370
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.60000   11.58000   0.02000    0.17271
宏利臺灣股息收益基金                                               27.52000   27.57000  -0.05000   -0.18136
宏利澳幣保本基金                                                   12.08060   12.07850   0.00210    0.01739
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.43000   11.46000  -0.03000   -0.26178
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.69000   11.68000   0.01000    0.08562
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.17490   10.21300  -0.03810   -0.37305
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.48800    9.48750   0.00050    0.00527
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.90900    8.92090  -0.01190   -0.13339
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.59670   10.61090  -0.01420   -0.13382
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
貝萊德新台幣基金                                                   12.93320   12.93290   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                     26.21000   26.35000  -0.14000   -0.53131
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.21480   11.21380   0.00100    0.00892
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87840    9.87530   0.00310    0.03139
保德信大中華基金-人民幣                                             9.35000    9.41000  -0.06000   -0.63762
保德信大中華基金-美元                                               9.25000    9.30000  -0.05000   -0.53763
保德信大中華基金-新台幣                                            27.51000   27.69000  -0.18000   -0.65005
保德信中小型股基金                                                 45.16000   45.38000  -0.22000   -0.48480
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.83000    9.02000  -0.19000   -2.10643
保德信中國中小基金-美元                                             8.53000    8.70000  -0.17000   -1.95402
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.23000    8.40000  -0.17000   -2.02381
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.05240    9.13620  -0.08380   -0.91723
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.11630    9.20340  -0.08710   -0.94639
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.17760    9.26280  -0.08520   -0.91981
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.90800    9.97430  -0.06630   -0.66471
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.43000    8.57000  -0.14000   -1.63361
保德信中國品牌基金-美元                                             8.42000    8.55000  -0.13000   -1.52047
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.11000    9.26000  -0.15000   -1.61987
保德信台商全方位基金                                               35.20000   35.25000  -0.05000   -0.14184
保德信全球中小基金                                                 30.09000   29.99000   0.10000    0.33344
保德信全球消費商機基金                                             18.40000   18.41000  -0.01000   -0.05432
保德信全球基礎建設基金                                             12.48000   12.42000   0.06000    0.48309
保德信全球資源基金                                                  7.97000    7.95000   0.02000    0.25157
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.39000   33.35000   0.04000    0.11994
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.76060    9.77110  -0.01050   -0.10746
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.57360   10.55060   0.02300    0.21800
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.25510    9.27830  -0.02320   -0.25005
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.01070   10.00290   0.00780    0.07798
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.19320    8.22490  -0.03170   -0.38542
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.80490   10.80120   0.00370    0.03426
保德信亞太基金                                                     21.06000   21.00000   0.06000    0.28571
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.49940    8.53650  -0.03710   -0.43460
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.26140   11.26420  -0.00280   -0.02486
保德信店頭市場基金                                                 32.52000   32.96000  -0.44000   -1.33495
保德信拉丁美洲基金                                                  6.55000    6.64000  -0.09000   -1.35542
保德信金平衡基金                                                   30.01000   30.03000  -0.02000   -0.06660
保德信金滿意基金                                                   42.08000   42.39000  -0.31000   -0.73130
保德信科技島基金                                                   25.74000   25.96000  -0.22000   -0.84746
保德信高成長基金                                                   92.26000   92.72000  -0.46000   -0.49612
保德信第一基金                                                     25.93000   26.02000  -0.09000   -0.34589
保德信貨幣市場基金                                                 15.76720   15.76660   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.58620   10.54680   0.03940    0.37357
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.74930   10.72430   0.02500    0.23312
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.83010   10.79030   0.03980    0.36885
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.29670   10.27320   0.02350    0.22875
保德信新世紀基金                                                   10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.00040    8.05070  -0.05030   -0.62479
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.81660   10.82500  -0.00840   -0.07760
保德信新興趨勢組合基金                                             10.89000   10.81000   0.08000    0.74006
保德信瑞騰基金                                                     15.54520   15.54490   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                                 10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.67860    9.69140  -0.01280   -0.13208
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.90550    9.91860  -0.01310   -0.13208
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.63450    9.65020  -0.01570   -0.16269
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.74480    9.76090  -0.01610   -0.16494
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.81210    9.79950   0.01260    0.12858
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.79690    9.78290   0.01400    0.14311
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.66070    9.66230  -0.00160   -0.01656
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.66320    9.66520  -0.00200   -0.02069
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.96540    9.97350  -0.00810   -0.08122
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.94110    9.92260   0.01850    0.18644
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.00220    9.98540   0.01680    0.16825
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.83330    9.83140   0.00190    0.01933
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.83350    9.83140   0.00210    0.02136
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.52750    9.52800  -0.00050   -0.00525
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.38010    9.39220  -0.01210   -0.12883
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95640    1.95670  -0.00030   -0.01533
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66390    2.66410  -0.00020   -0.00751
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29440    0.29370   0.00070    0.23834
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43500    0.43410   0.00090    0.20733
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.43460    8.42040   0.01420    0.16864
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.69980   11.68370   0.01610    0.13780
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.49570    9.50830  -0.01260   -0.13252
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.62080   11.63680  -0.01600   -0.13749
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.60100    8.59430   0.00670    0.07796
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.54820   10.53990   0.00830    0.07875
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.01400   10.02480  -0.01080   -0.10773
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.95440    9.96840  -0.01400   -0.14044
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                             9.99580   10.01070  -0.01490   -0.14884
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.55150   10.56760  -0.01610   -0.15235
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.92030    9.93800  -0.01770   -0.17810
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71200    9.72410  -0.01210   -0.12443
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.01290   10.02540  -0.01250   -0.12468
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.70550    9.72140  -0.01590   -0.16356
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.89500    9.91150  -0.01650   -0.16647
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.46370   10.50030  -0.03660   -0.34856
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.15090    6.15600  -0.00510   -0.08285
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.55890   10.56760  -0.00870   -0.08233
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64850   11.64830   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                           19.49000   19.50000  -0.01000   -0.05128
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4444.22000 4446.16000  -1.94000   -0.04363
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.11480   10.13540  -0.02060   -0.20325
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.08510   11.09280  -0.00770   -0.06941
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.34510   10.35490  -0.00980   -0.09464
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.99780    9.01620  -0.01840   -0.20408
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.39170    9.39820  -0.00650   -0.06916
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.20670    9.21540  -0.00870   -0.09441
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.31250   10.33360  -0.02110   -0.20419
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.82520   10.83270  -0.00750   -0.06923
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.77020   10.78040  -0.01020   -0.09462
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.22000    6.25000  -0.03000   -0.48000
柏瑞巨人基金                                                       12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65330   13.65290   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.97000   16.02000  -0.05000   -0.31211
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.42830   13.43930  -0.01100   -0.08185
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.78350   11.78110   0.00240    0.02037
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.38960   12.39050  -0.00090   -0.00726
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.86470    8.87200  -0.00730   -0.08228
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.76690    6.77240  -0.00550   -0.08121
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.73190    8.73020   0.00170    0.01947
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.51240    8.48840   0.02400    0.28274
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.70930   10.71000  -0.00070   -0.00654
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.31650    8.32080  -0.00430   -0.05168
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.95820   11.95580   0.00240    0.02007
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.63320   11.64270  -0.00950   -0.08160
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.85650   11.82310   0.03340    0.28250
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.27850   11.27930  -0.00080   -0.00709
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.96740    8.97480  -0.00740   -0.08245
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.75650    9.75450   0.00200    0.02050
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72980    9.70240   0.02740    0.28240
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52480    9.52540  -0.00060   -0.00630
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40090    9.40570  -0.00480   -0.05103
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.28870   10.28950  -0.00080   -0.00777
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.13320   10.12210   0.01110    0.10966
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.01880   10.01210   0.00670    0.06692
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.09720   10.09070   0.00650    0.06442
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.04240   10.04310  -0.00070   -0.00697
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.82370    9.81280   0.01090    0.11108
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.77520    9.76870   0.00650    0.06654
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.85430    9.84800   0.00630    0.06397
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.26960   10.27030  -0.00070   -0.00682
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.13320   10.12200   0.01120    0.11065
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.01880   10.01210   0.00670    0.06692
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.09730   10.09080   0.00650    0.06442
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.04240   10.04310  -0.00070   -0.00697
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.82380    9.81300   0.01080    0.11006
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.77530    9.76880   0.00650    0.06654
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.85440    9.84800   0.00640    0.06499
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.69150   10.70450  -0.01300   -0.12144
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.85830   11.86140  -0.00310   -0.02614
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.26870   11.27470  -0.00600   -0.05322
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.07500    9.08600  -0.01100   -0.12107
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.75540    9.75800  -0.00260   -0.02664
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.62100    9.62600  -0.00500   -0.05194
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.40360   10.41620  -0.01260   -0.12097
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.04140   11.04430  -0.00290   -0.02626
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.88680   10.89250  -0.00570   -0.05233
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.07530    9.08630  -0.01100   -0.12106
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.75580    9.75840  -0.00260   -0.02664
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.62140    9.62640  -0.00500   -0.05194
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.97000   12.95000   0.02000    0.15444
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.81000   13.77000   0.04000    0.29049
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.55000    8.54000   0.01000    0.11710
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.37000   11.34000   0.03000    0.26455
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.60000   11.57000   0.03000    0.25929
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.74000   12.73000   0.01000    0.07855
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.92000   12.94000  -0.02000   -0.15456
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.07000    9.13000  -0.06000   -0.65717
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.44620   11.45400  -0.00780   -0.06810
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.49920    7.50430  -0.00510   -0.06796
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.36380   11.36400  -0.00020   -0.00176
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.01050   11.00020   0.01030    0.09363
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.14050   10.13370   0.00680    0.06710
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.32920    8.32930  -0.00010   -0.00120
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.35740    9.34860   0.00880    0.09413
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.38240    9.37610   0.00630    0.06719
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.59150   10.58160   0.00990    0.09356
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.97950    9.97960  -0.00010   -0.00100
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.12390   10.11710   0.00680    0.06721
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.69430    9.68520   0.00910    0.09396
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.99970    8.99980  -0.00010   -0.00111
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.91390    8.89660   0.01730    0.19446
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.40650    9.40010   0.00640    0.06808
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.63100   11.64720  -0.01620   -0.13909
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.08440   11.08780  -0.00340   -0.03066
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.52950   10.53580  -0.00630   -0.05980
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.93460    6.94430  -0.00970   -0.13968
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66260    8.66520  -0.00260   -0.03001
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.25540    9.26090  -0.00550   -0.05939
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.99810   10.01210  -0.01400   -0.13983
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.54630   10.55250  -0.00620   -0.05875
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.37510    9.37800  -0.00290   -0.03092
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.84310    8.85550  -0.01240   -0.14003
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.45250    9.45810  -0.00560   -0.05921
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.24530   11.24400   0.00130    0.01156
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.80020   11.78920   0.01100    0.09331
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.82780   10.81940   0.00840    0.07764
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.19510    9.19400   0.00110    0.01196
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.71510    9.70600   0.00910    0.09376
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.70880    9.70120   0.00760    0.07834
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.12240   11.11200   0.01040    0.09359
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.03330   10.03220   0.00110    0.01096
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.31730   10.30920   0.00810    0.07857
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.56360    9.56250   0.00110    0.01150
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.34960    9.34850   0.00110    0.01177
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.93600    9.92670   0.00930    0.09369
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.46950    9.46210   0.00740    0.07821
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.98000   18.05000  -0.07000   -0.38781
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.79000   16.86000  -0.07000   -0.41518
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.86730   12.86430   0.00300    0.02332
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.68440   10.67480   0.00960    0.08993
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.59670   11.59040   0.00630    0.05436
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.19090   12.17420   0.01670    0.13718
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.11840   11.10590   0.01250    0.11255
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.71860    9.70980   0.00880    0.09063
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.24910   10.24360   0.00550    0.05369
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.15000   10.13610   0.01390    0.13713
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.13690   10.12550   0.01140    0.11259
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.85750    9.84860   0.00890    0.09037
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.04700   10.04150   0.00550    0.05477
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.68900   11.67300   0.01600    0.13707
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.07850   10.06720   0.01130    0.11225
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.80000   15.10000  -0.30000   -1.98675
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.60000   23.67000   0.93000    3.92902
國泰大中華基金                                                     19.93000   20.08000  -0.15000   -0.74701
國泰小龍基金                                                       15.35000   15.44000  -0.09000   -0.58290
國泰中小成長基金                                                   42.83000   43.12000  -0.29000   -0.67254
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.95420    4.00360  -0.04940   -1.23389
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.82000   18.00000  -0.18000   -1.00000
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.66910    0.67510  -0.00600   -0.88876
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.63190    0.63760  -0.00570   -0.89398
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18800    2.19450  -0.00650   -0.29620
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.66400    9.66920  -0.00520   -0.05378
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.20470    8.20910  -0.00440   -0.05360
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31560    0.31550   0.00010    0.03170
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.49820   11.49720   0.00100    0.00870
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67790    1.67200   0.00590    0.35287
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.94510    9.95020  -0.00510   -0.05126
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32790    0.32770   0.00020    0.06103
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.16570    4.21710  -0.05140   -1.21885
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       18.76000   18.95000  -0.19000   -1.00264
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.60410    0.60940  -0.00530   -0.86971
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.10180    3.14180  -0.04000   -1.27316
國泰中港台基金台幣級別                                             13.98000   14.13000  -0.15000   -1.06157
國泰中港台基金美元級別                                              0.45540    0.45970  -0.00430   -0.93539
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.19000   27.29000  -0.10000   -0.36643
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.76000   12.71000   0.05000    0.39339
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.08000   35.34000  -0.26000   -0.73571
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.37250   10.38380  -0.01130   -0.10882
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.37270   10.38410  -0.01140   -0.10978
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.37300   10.38440  -0.01140   -0.10978
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33640    0.33630   0.00010    0.02974
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33640    0.33630   0.00010    0.02974
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33640    0.33630   0.00010    0.02974
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41110   12.41080   0.00030    0.00242
國泰平衡基金                                                       27.28000   27.40000  -0.12000   -0.43796
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.47440    2.46840   0.00600    0.24307
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.17000   11.12000   0.05000    0.44964
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36220    0.36010   0.00210    0.58317
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49780    0.49850  -0.00070   -0.14042
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.30000   13.19000   0.11000    0.83397
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45920    0.45480   0.00440    0.96746
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.74000    5.72000   0.02000    0.34965
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18350    0.18270   0.00080    0.43788
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41230    0.41110   0.00120    0.29190
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37270    0.37170   0.00100    0.26903
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43700    0.43570   0.00130    0.29837
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.06000   11.03000   0.03000    0.27199
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50970    0.51200  -0.00230   -0.44922
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.22000   21.09000   0.13000    0.61641
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.88000   21.89000  -0.01000   -0.04568
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.46210    2.46780  -0.00570   -0.23097
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.13790   11.13770   0.00020    0.00180
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.01610   10.01590   0.00020    0.00200
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36140    0.36100   0.00040    0.11080
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32500    0.32460   0.00040    0.12323
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.49340    0.49640  -0.00300   -0.60435
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.39240    0.39070   0.00170    0.43512
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.57000   18.59000  -0.02000   -0.10758
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.60300    0.60270   0.00030    0.04978
國泰科技生化基金                                                   34.41000   34.75000  -0.34000   -0.97842
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.44000   27.36000   0.08000    0.29240
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.29000   13.34000  -0.05000   -0.37481
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.72530   39.74650  -0.02120   -0.05334
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.42910   19.44440  -0.01530   -0.07869
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.60940   19.59040   0.01900    0.09699
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.39420   40.39840  -0.00420   -0.01040
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.21220   41.19710   0.01510    0.03665
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.31740   43.35920  -0.04180   -0.09640
國泰紐幣2021保本基金                                               12.16460   12.16380   0.00080    0.00658
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.45650   12.45720  -0.00070   -0.00562
國泰紐幣保本基金                                                   12.41690   12.41500   0.00190    0.01530
國泰高科技基金                                                     12.75000   12.84000  -0.09000   -0.70093
國泰國泰基金台幣I級別                                              23.06000   23.40000  -0.34000   -1.45299
國泰國泰基金台幣級別                                               23.06000   23.40000  -0.34000   -1.45299
國泰富時中國A50基金                                                17.63000   17.28000   0.35000    2.02546
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33570    0.33540   0.00030    0.08945
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46820    0.47120  -0.00300   -0.63667
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.36870    0.36830   0.00040    0.10861
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.51430    0.51750  -0.00320   -0.61836
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34680    0.34590   0.00090    0.26019
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48370    0.48600  -0.00230   -0.47325
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.55460   10.56380  -0.00920   -0.08709
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.57720    7.58380  -0.00660   -0.08703
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35640    0.35660  -0.00020   -0.05609
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25390    0.25400  -0.00010   -0.03937
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.21230    2.21880  -0.00650   -0.29295
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.92900    9.93810  -0.00910   -0.09157
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32140    0.32120   0.00020    0.06227
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.87530   39.87070   0.00460    0.01154
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.61000   18.41000   0.20000    1.08637
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.44000   11.48000  -0.04000   -0.34843
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37160    0.37220  -0.00060   -0.16120
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.23440    2.24410  -0.00970   -0.43224
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.47240    1.47880  -0.00640   -0.43278
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33710    0.33740  -0.00030   -0.08892
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36300    0.36340  -0.00040   -0.11007
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22440    0.22460  -0.00020   -0.08905
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.35080   10.36380  -0.01300   -0.12544
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.69300    6.70140  -0.00840   -0.12535
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.99000   14.00000  -0.01000   -0.07143
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   35.45000   35.40000   0.05000    0.14124
國泰價值卓越基金                                                   15.19000   15.27000  -0.08000   -0.52390
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37410    0.37280   0.00130    0.34871
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.56620   38.55820   0.00800    0.02075
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.82000   20.77000   0.05000    0.24073
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.84000   18.83000   0.01000    0.05311
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.05000   19.04000   0.01000    0.05252
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.08590   12.08530   0.00060    0.00496
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39610    0.39590   0.00020    0.05052
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.63310    9.64490  -0.01180   -0.12234
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.30450    8.30950  -0.00500   -0.06017
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.70730   10.72040  -0.01310   -0.12220
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.33700    9.34260  -0.00560   -0.05994
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.18080   11.18000   0.00080    0.00716
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.79600    9.77040   0.02560    0.26202
第一金大中華基金                                                   27.57000   27.67000  -0.10000   -0.36140
第一金小型精選基金                                                 38.17000   38.28000  -0.11000   -0.28736
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.41000   12.66000  -0.25000   -1.97472
第一金中國世紀基金-美元                                             7.76780    7.90630  -0.13850   -1.75177
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.76860    7.90710  -0.13850   -1.75159
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.12000    9.30000  -0.18000   -1.93548
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.12000    9.30000  -0.18000   -1.93548
第一金中概平衡基金                                                 26.32000   26.40000  -0.08000   -0.30303
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25040   15.24980   0.00060    0.00393
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.84300  177.83700   0.00600    0.00337
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.97050    9.97010   0.00040    0.00401
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.97050    9.97010   0.00040    0.00401
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.23360   14.18890   0.04470    0.31503
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.23420   14.18950   0.04470    0.31502
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.65000   13.63000   0.02000    0.14674
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.66000   13.63000   0.03000    0.22010
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.83330    9.80910   0.02420    0.24671
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.83670    9.81250   0.02420    0.24662
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.49790    9.48140   0.01650    0.17402
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.52270    9.50610   0.01660    0.17462
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.30910   10.28370   0.02540    0.24699
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.96770    9.95030   0.01740    0.17487
第一金全球大趨勢基金                                               23.28000   23.30000  -0.02000   -0.08584
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.26780    8.20060   0.06720    0.81945
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.87940    5.83170   0.04770    0.81794
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.57040    9.52910   0.04130    0.43341
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.57160    9.53020   0.04140    0.43441
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.93500    9.89220   0.04280    0.43266
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.93630    9.89340   0.04290    0.43362
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.63760    8.62250   0.01510    0.17512
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.20830   10.19060   0.01770    0.17369
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.67980    9.67810   0.00170    0.01757
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.67900    9.67730   0.00170    0.01757
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.96930    7.96600   0.00330    0.04143
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.85260    8.85340  -0.00080   -0.00904
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.85310    8.85380  -0.00070   -0.00791
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.17330   11.17140   0.00190    0.01701
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.17420   11.17230   0.00190    0.01701
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.99950    9.99530   0.00420    0.04202
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.80830   14.80950  -0.00120   -0.00810
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.85530   13.77160   0.08370    0.60777
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.87250   13.78870   0.08380    0.60774
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.06000   13.00000   0.06000    0.46154
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.08000   13.02000   0.06000    0.46083
第一金亞洲科技基金                                                 18.79000   18.71000   0.08000    0.42758
第一金亞洲新興市場基金                                             13.17000   13.18000  -0.01000   -0.07587
第一金店頭市場基金                                                  9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
第一金創新趨勢基金                                                 24.53000   24.55000  -0.02000   -0.08147
第一金電子基金                                                     34.73000   34.87000  -0.14000   -0.40149
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.20000   20.17000   0.03000    0.14874
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.35000   19.37000  -0.02000   -0.10325
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.64000    8.75000  -0.11000   -1.25714
統一大中華中小基金(美元)                                            7.89000    7.98000  -0.09000   -1.12782
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.65000   11.79000  -0.14000   -1.18745
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
統一大滿貫基金-A類型                                               35.25000   35.23000   0.02000    0.05677
統一大滿貫基金-I類型                                               35.25000   35.23000   0.02000    0.05677
統一大龍印基金                                                     14.66000   14.73000  -0.07000   -0.47522
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.06000    9.20000  -0.14000   -1.52174
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.29000    8.40000  -0.11000   -1.30952
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.40000    9.54000  -0.14000   -1.46751
統一中小基金                                                       26.07000   26.12000  -0.05000   -0.19142
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.86810    9.89510  -0.02700   -0.27286
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.22660    9.21610   0.01050    0.11393
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.94980    8.94630   0.00350    0.03912
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.72450   11.75650  -0.03200   -0.27219
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.88970   10.87730   0.01240    0.11400
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.55810   10.55400   0.00410    0.03885
統一台灣動力基金                                                   17.64000   17.51000   0.13000    0.74243
統一全天候基金-A類型                                              112.43000  112.53000  -0.10000   -0.08887
統一全天候基金-I類型                                              112.44000  112.53000  -0.09000   -0.07998
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.88210    8.93630  -0.05420   -0.60652
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.60400    8.62310  -0.01910   -0.22150
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.58040    8.60490  -0.02450   -0.28472
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.18750    9.24360  -0.05610   -0.60691
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.89970    8.91950  -0.01980   -0.22199
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.87530    8.90060  -0.02530   -0.28425
統一全球債券組合基金                                               11.93990   11.92970   0.01020    0.08550
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.64000   15.80000  -0.16000   -1.01266
統一全球新科技基金(美元)                                           14.71000   14.82000  -0.11000   -0.74224
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.08000   14.20000  -0.12000   -0.84507
統一亞太基金                                                       25.15000   25.35000  -0.20000   -0.78895
統一亞洲大金磚基金                                                 12.36000   12.42000  -0.06000   -0.48309
統一奔騰基金                                                       61.00000   60.86000   0.14000    0.23004
統一強棒貨幣市場基金                                               16.65870   16.65820   0.00050    0.00300
統一強漢基金(人民幣)                                               10.34000   10.45000  -0.11000   -1.05263
統一強漢基金(美元)                                                  9.31000    9.38000  -0.07000   -0.74627
統一強漢基金(新台幣)                                               24.45000   24.68000  -0.23000   -0.93193
統一統信基金                                                       31.86000   31.90000  -0.04000   -0.12539
統一黑馬基金                                                       61.11000   60.98000   0.13000    0.21318
統一新亞洲科技能源基金                                             18.28000   18.37000  -0.09000   -0.48993
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.99450    7.99630  -0.00180   -0.02251
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.15570   10.15790  -0.00220   -0.02166
統一經建基金                                                       47.49000   47.54000  -0.05000   -0.10517
統一龍馬基金                                                       70.96000   70.72000   0.24000    0.33937
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.00000   22.02000  -0.02000   -0.09083
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              47.72000   47.76000  -0.04000   -0.08375
野村中國機會基金                                                   12.68000   12.80000  -0.12000   -0.93750
野村巴西基金                                                        5.19000    5.25000  -0.06000   -1.14286
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.09000   12.00000   0.09000    0.75000
野村台灣高股息基金                                                 23.40000   23.59000  -0.19000   -0.80543
野村台灣運籌基金                                                   36.07000   36.61000  -0.54000   -1.47501
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.48990    9.47650   0.01340    0.14140
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.41340    9.40810   0.00530    0.05633
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.46570    9.46110   0.00460    0.04862
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69550    9.68170   0.01380    0.14254
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.56980    9.56450   0.00530    0.05541
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53500    9.53010   0.00490    0.05142
野村平衡基金                                                       19.17000   19.11000   0.06000    0.31397
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.35000    9.29000   0.06000    0.64586
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.52000   13.44000   0.08000    0.59524
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
野村全球生技醫療基金                                               17.81000   17.81000   0.00000    0.00000
野村全球品牌基金                                                   27.61000   27.61000   0.00000    0.00000
野村全球氣候變遷基金                                                8.43000    8.43000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.19000   13.15000   0.04000    0.30418
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.26000   11.21000   0.05000    0.44603
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.71000   19.67000   0.04000    0.20336
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.37000   12.32000   0.05000    0.40584
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.03280   10.00700   0.02580    0.25782
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.46150   10.45360   0.00790    0.07557
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.37910   10.37580   0.00330    0.03180
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.61710    9.57550   0.04160    0.43444
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.36060    9.34040   0.02020    0.21626
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.95880    8.94520   0.01360    0.15204
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.31480   11.26570   0.04910    0.43584
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.79200   10.76870   0.02330    0.21637
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.39060   10.37480   0.01580    0.15229
野村成長基金                                                       29.02000   29.22000  -0.20000   -0.68446
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.79450    8.75850   0.03600    0.41103
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.79180    8.77220   0.01960    0.22343
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.96620    8.95660   0.00960    0.10718
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.26970    9.23200   0.03770    0.40836
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.17330    9.15280   0.02050    0.22398
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.35690    9.34690   0.01000    0.10699
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.51000    8.51000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.42890    9.41060   0.01830    0.19446
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.47760    9.46400   0.01360    0.14370
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.60190    9.59810   0.00380    0.03959
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.97400    9.94990   0.02410    0.24221
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.93500    9.92070   0.01430    0.14414
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.07140   10.06750   0.00390    0.03874
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.58160    8.58160   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.16110    9.14240   0.01870    0.20454
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.01610    9.00980   0.00630    0.06992
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.07330   13.07330   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.10220   12.07710   0.02510    0.20783
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.84530    9.83840   0.00690    0.07013
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.20290   10.17480   0.02810    0.27617
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.85290    9.85040   0.00250    0.02538
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.41650    9.41950  -0.00300   -0.03185
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.24100   11.24460  -0.00360   -0.03202
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.13920   10.12860   0.01060    0.10465
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.17650   11.13720   0.03930    0.35287
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.66520   10.64500   0.02020    0.18976
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.46670   10.45570   0.01100    0.10521
野村泰國基金                                                       41.42000   41.09000   0.33000    0.80312
野村高科技基金                                                     11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.18340   10.16480   0.01860    0.18298
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.30850   10.26220   0.04630    0.45117
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.70540   10.63270   0.07270    0.68374
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.65910    9.63070   0.02840    0.29489
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.60000    9.58290   0.01710    0.17844
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.46630    9.43560   0.03070    0.32536
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.85980   11.80740   0.05240    0.44379
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.34120   13.24350   0.09770    0.73772
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.79200   10.76030   0.03170    0.29460
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.73280   10.71370   0.01910    0.17828
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.83720   10.80160   0.03560    0.32958
野村貨幣市場基金                                                   16.26610   16.26550   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                       15.85000   15.85000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.01600   10.00730   0.00870    0.08694
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.94040    9.89050   0.04990    0.50452
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.96680    9.93610   0.03070    0.30897
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.83800    9.80920   0.02880    0.29360
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.80130    9.79600   0.00530    0.05410
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.80620    9.80270   0.00350    0.03570
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.83800    9.80920   0.02880    0.29360
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.80130    9.79600   0.00530    0.05410
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.80620    9.80270   0.00350    0.03570
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.78450    9.76570   0.01880    0.19251
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.73940    9.74000  -0.00060   -0.00616
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.74320    9.75060  -0.00740   -0.07589
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.78450    9.76570   0.01880    0.19251
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.73940    9.74000  -0.00060   -0.00616
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.74320    9.75060  -0.00740   -0.07589
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.07350   10.06150   0.01200    0.11927
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92860    7.92120   0.00740    0.09342
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.75270   11.74170   0.01100    0.09368
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.10000    7.19000  -0.09000   -1.25174
野村精選貨幣市場基金                                               12.07860   12.07830   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.25000   12.25000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.79000    7.77000   0.02000    0.25740
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.04000   11.01000   0.03000    0.27248
野村積極成長基金                                                   12.25000   12.33000  -0.08000   -0.64882
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.35000   33.40000  -0.05000   -0.14970
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.31980   10.32010  -0.00030   -0.00291
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.61410    8.59030   0.02380    0.27706
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.93880    7.93420   0.00460    0.05798
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.87650    7.87620   0.00030    0.00381
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.69250   11.65890   0.03360    0.28819
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.52510   10.51900   0.00610    0.05799
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.47490   10.47460   0.00030    0.00286
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
野村環球基金-人民幣計價                                            16.05000   16.02000   0.03000    0.18727
野村環球基金-美元計價                                              12.52000   12.51000   0.01000    0.07994
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.51000   17.52000  -0.01000   -0.05708
野村鴻利基金                                                       22.15000   22.16000  -0.01000   -0.04513
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85860   16.85830   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                       19.57000   19.87000  -0.30000   -1.50981
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.07000   13.98000   0.09000    0.64378
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.62000   14.66000  -0.04000   -0.27285
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.12930   10.11990   0.00940    0.09289
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.29040   13.27840   0.01200    0.09037
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.46540    9.45930   0.00610    0.06449
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.44630    9.43890   0.00740    0.07840
凱基台商天下基金                                                   12.99000   13.03000  -0.04000   -0.30698
凱基台灣精五門基金                                                 20.38000   20.52000  -0.14000   -0.68226
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.69780   10.65970   0.03810    0.35742
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.35000   13.39000  -0.04000   -0.29873
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.05170   12.07390  -0.02220   -0.18387
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.87000   11.91000  -0.04000   -0.33585
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54280   11.54240   0.00040    0.00347
凱基開創基金                                                       26.88000   27.02000  -0.14000   -0.51813
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.58000   22.57000   0.01000    0.04431
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.89070   21.84520   0.04550    0.20828
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.01000   17.11000  -0.10000   -0.58445
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.25920   16.32350  -0.06430   -0.39391
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.51000    7.49000   0.02000    0.26702
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.86330   11.84410   0.01920    0.16211
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.67310   11.65240   0.02070    0.17765
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.19000   13.15000   0.04000    0.30418
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.92370   12.87320   0.05050    0.39229
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.66000   13.65000   0.01000    0.07326
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.36000   35.37000  -0.01000   -0.02827
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.06000   31.09000  -0.03000   -0.09649
富邦上証180基金                                                    26.88000   26.45000   0.43000    1.62571
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18650    0.18820  -0.00170   -0.90329
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.75000    5.81000  -0.06000   -1.03270
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.03000    8.18000  -0.15000   -1.83374
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.95000   32.70000   1.25000    3.82263
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.08630   11.13800  -0.05170   -0.46418
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.24680   10.28820  -0.04140   -0.40240
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.88760    9.91360  -0.02600   -0.26227
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.68690    9.73210  -0.04520   -0.46444
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.88140    8.91730  -0.03590   -0.40259
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.57720    8.59980  -0.02260   -0.26280
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.34960   20.28460   0.06500    0.32044
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.33640   11.33550   0.00090    0.00794
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.41730   10.39160   0.02570    0.24732
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.87930   12.87830   0.00100    0.00777
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89450    1.89520  -0.00070   -0.03694
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.38760    9.38680   0.00080    0.00852
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42890    1.42940  -0.00050   -0.03498
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.75470   11.75230   0.00240    0.02042
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71440    1.71200   0.00240    0.14019
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.14890   10.14680   0.00210    0.02070
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49900    1.49700   0.00200    0.13360
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.01000   14.93000   0.08000    0.53583
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.05000   22.25000  -0.20000   -0.89888
富邦日本東証基金                                                   21.76000   21.79000  -0.03000   -0.13768
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.15000   44.10000   0.05000    0.11338
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.47000   48.38000   0.09000    0.18603
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    51.73000   51.69000   0.04000    0.07738
富邦台灣心基金                                                     22.23000   22.33000  -0.10000   -0.44783
富邦台灣釆吉50基金                                                 48.37000   48.25000   0.12000    0.24870
富邦台灣科技指數基金                                               53.38000   53.39000  -0.01000   -0.01873
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.61730   41.68680  -0.06950   -0.16672
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.36140   41.43060  -0.06920   -0.16703
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29740    0.29450   0.00290    0.98472
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.36000    9.28000   0.08000    0.86207
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51380    2.52150  -0.00770   -0.30537
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33960    0.33920   0.00040    0.11792
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.54590   10.52990   0.01600    0.15195
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18090    2.18750  -0.00660   -0.30171
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32520    0.32490   0.00030    0.09234
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.08960    9.07580   0.01380    0.15205
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.31000   24.11000   0.20000    0.82953
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.85000   13.92000  -0.07000   -0.50287
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 33.30000   33.02000   0.28000    0.84797
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.63950   15.63900   0.00050    0.00320
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.95260   39.79840   0.15420    0.38745
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.10990   40.16350  -0.05360   -0.13345
富邦長紅基金                                                       63.67000   63.84000  -0.17000   -0.26629
富邦科技基金                                                       24.30000   24.37000  -0.07000   -0.28724
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.54830   40.60210  -0.05380   -0.13251
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.27750   40.30730  -0.02980   -0.07393
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.46220   39.51670  -0.05450   -0.13792
富邦恒生國企ETF基金                                                19.99000   19.78000   0.21000    1.06168
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.35000   14.53000  -0.18000   -1.23882
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.93000   26.33000   0.60000    2.27877
富邦高成長基金                                                     24.36000   24.47000  -0.11000   -0.44953
富邦基金                                                           13.53000   13.54000  -0.01000   -0.07386
富邦基金I類型                                                      13.53000   13.54000  -0.01000   -0.07386
富邦深証100基金                                                     8.82000    8.71000   0.11000    1.26292
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.21000   20.25000  -0.04000   -0.19753
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41260    0.41280  -0.00020   -0.04845
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.31130   12.30790   0.00340    0.02762
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.51920    9.51660   0.00260    0.02732
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30590    0.30610  -0.00020   -0.06534
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.85690    8.85450   0.00240    0.02710
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.63000   20.67000  -0.04000   -0.19352
富邦精準基金                                                       45.97000   46.17000  -0.20000   -0.43318
富邦精銳中小基金                                                   11.54000   11.60000  -0.06000   -0.51724
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.91000   19.05000  -0.14000   -0.73491
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.79000   21.77000   0.02000    0.09187
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.59000    7.60000  -0.01000   -0.13158
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.32000   15.30000   0.02000    0.13072
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.96000   19.96000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.18580   10.21820  -0.03240   -0.31708
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.09660   10.08430   0.01230    0.12197
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.23560   10.24010  -0.00450   -0.04394
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.90860    9.94010  -0.03150   -0.31690
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.77760    9.76570   0.01190    0.12186
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.89440    9.89880  -0.00440   -0.04445
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富達台灣成長基金                                                   30.35000   30.44000  -0.09000   -0.29566
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.70040    8.69820   0.00220    0.02529
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.24300    9.24190   0.00110    0.01190
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.96360    8.96220   0.00140    0.01562
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.68540    9.68270   0.00270    0.02788
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.70500    9.70380   0.00120    0.01237
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.41370    9.41230   0.00140    0.01487
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.48590    9.48420   0.00170    0.01792
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.48070    8.47770   0.00300    0.03539
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.51980    9.51760   0.00220    0.02312
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.99600    8.99330   0.00270    0.03002
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.53470   10.53110   0.00360    0.03418
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.31560   10.31310   0.00250    0.02424
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.82220    9.81950   0.00270    0.02750
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.12040    9.11780   0.00260    0.02852
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.65210    9.64960   0.00250    0.02591
富達卓越領航全球組合基金                                           15.21000   15.21000   0.00000    0.00000
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.65430    8.65310   0.00120    0.01387
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.36990    9.36970   0.00020    0.00213
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.05080    9.05020   0.00060    0.00663
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.85040    9.84900   0.00140    0.01421
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.82580    9.82560   0.00020    0.00204
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.52690    9.52570   0.00120    0.01260
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.14140    9.14080   0.00060    0.00656
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.59710    9.59640   0.00070    0.00729
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.01000    9.19000  -0.18000   -1.95865
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.72000    9.87000  -0.15000   -1.51976
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.53000    8.67000  -0.14000   -1.61476
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.70000    7.86000  -0.16000   -2.03562
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.86000    9.02000  -0.16000   -1.77384
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.65000    8.82000  -0.17000   -1.92744
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.65910    9.68170  -0.02260   -0.23343
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.16900    9.16950  -0.00050   -0.00545
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.78840    8.79440  -0.00600   -0.06823
富蘭克林華美中華基金                                               11.84000   12.10000  -0.26000   -2.14876
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.82000   20.92000  -0.10000   -0.47801
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.35000   20.36000  -0.01000   -0.04912
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.92000   10.87000   0.05000    0.45998
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.87940    7.86450   0.01490    0.18946
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.99500    8.97340   0.02160    0.24071
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.67090    9.64780   0.02310    0.23943
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.22820    9.21070   0.01750    0.19000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.11260   11.10700   0.00560    0.05042
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.77830    8.77390   0.00440    0.05015
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.20590    9.20120   0.00470    0.05108
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.28580   13.28460   0.00120    0.00903
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.30260   10.30170   0.00090    0.00874
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.15660   10.15220   0.00440    0.04334
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.70220    7.69890   0.00330    0.04286
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.17550    9.17150   0.00400    0.04361
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.75250   10.75540  -0.00290   -0.02696
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.61470    7.61670  -0.00200   -0.02626
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.09030    9.09270  -0.00240   -0.02639
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.45050   10.44640   0.00410    0.03925
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.74690    7.74390   0.00300    0.03874
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.17800    8.17760   0.00040    0.00489
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.17490    9.16910   0.00580    0.06326
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.94560    9.93930   0.00630    0.06338
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.58360   12.58310   0.00050    0.00397
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.58000    8.65000  -0.07000   -0.80925
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.80000    8.89000  -0.09000   -1.01237
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.04000   12.11000  -0.07000   -0.57803
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.10490   13.08970   0.01520    0.11612
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
富蘭克林華美第一富基金                                             39.94000   40.14000  -0.20000   -0.49826
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30300   10.30260   0.00040    0.00388
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.57000    9.52000   0.05000    0.52521
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.19000   10.14000   0.05000    0.49310
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.22000   14.26000  -0.04000   -0.28050
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.30000   13.29000   0.01000    0.07524
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.41000   15.42000  -0.01000   -0.06485
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.62960    7.61440   0.01520    0.19962
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.61090   10.61930  -0.00840   -0.07910
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.55160    9.54370   0.00790    0.08278
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.95140   10.94240   0.00900    0.08225
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.86070    6.85780   0.00290    0.04229
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.02720    9.01820   0.00900    0.09980
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.10510   10.09500   0.01010    0.10005
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.50450   10.50000   0.00450    0.04286
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.48000   20.50000  -0.02000   -0.09756
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.62380   11.62140   0.00240    0.02065
復華人生目標基金                                                   38.43340   38.24790   0.18550    0.48499
復華大中華中小策略基金                                              8.50000    8.65000  -0.15000   -1.73410
復華中小精選基金                                                   73.83000   73.89000  -0.06000   -0.08120
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.61000    8.82000  -0.21000   -2.38095
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.70000    7.87000  -0.17000   -2.16010
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.38000   11.52000  -0.14000   -1.21528
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.46000   10.59000  -0.13000   -1.22757
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.05000   10.15000  -0.10000   -0.98522
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   12.05000   12.05000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     30.70000   30.85000  -0.15000   -0.48622
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.31000   13.37000  -0.06000   -0.44877
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.86000   20.99000  -0.13000   -0.61934
復華全球平衡基金-美元                                               9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.22000   20.22000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.23000   16.40000  -0.17000   -1.03659
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      15.58000   15.76000  -0.18000   -1.14213
復華全球原物料基金                                                  9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.25000   13.32000  -0.07000   -0.52553
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.48780   11.48750   0.00030    0.00261
復華全球債券基金                                                   13.48570   13.48970  -0.00400   -0.02965
復華全球債券組合基金                                               14.64000   14.62000   0.02000    0.13680
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.88000   14.82000   0.06000    0.40486
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
復華有利貨幣市場基金                                               13.43560   13.43520   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                   11.92000   12.05000  -0.13000   -1.07884
復華亞太成長基金                                                   14.43000   14.64000  -0.21000   -1.43443
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.50000    9.60000  -0.10000   -1.04167
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.04000   10.16000  -0.12000   -1.18110
復華東協世紀基金                                                   12.19000   12.17000   0.02000    0.16434
復華南非幣長期收益基金A                                            12.90000   12.96000  -0.06000   -0.46296
復華南非幣長期收益基金B                                             8.00000    8.03000  -0.03000   -0.37360
復華南非幣短期收益基金A                                            13.48000   13.49000  -0.01000   -0.07413
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              12.47000   12.55000  -0.08000   -0.63745
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.58000   12.67000  -0.09000   -0.71034
復華恒生基金                                                       20.63000   20.37000   0.26000    1.27639
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.87000    9.00000  -0.13000   -1.44444
復華恒生單日正向二倍基金                                           30.48000   29.65000   0.83000    2.79933
復華神盾基金                                                       25.70710   25.61820   0.08890    0.34702
復華高成長基金                                                     66.96000   66.38000   0.58000    0.87376
復華高益策略組合基金                                               13.06000   13.06000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.39650   14.39600   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                           19.77000   19.69000   0.08000    0.40630
復華富時台灣高股息低波動基金                                       52.07000   51.98000   0.09000    0.17314
復華復華基金                                                       20.96000   20.77000   0.19000    0.91478
復華華人世紀基金                                                   16.42000   16.76000  -0.34000   -2.02864
復華傳家二號基金                                                   30.54970   30.47900   0.07070    0.23196
復華傳家基金                                                       24.39510   24.24740   0.14770    0.60914
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.90000   14.86000   0.04000    0.26918
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.09000   14.10000  -0.01000   -0.07092
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.42000   19.43000  -0.01000   -0.05147
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.53000    5.53000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.14000   12.16000  -0.02000   -0.16447
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                20.03000   19.72000   0.31000    1.57201
復華數位經濟基金                                                   57.13000   56.86000   0.27000    0.47485
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.71300    9.71250   0.00050    0.00515
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.55540    9.55590  -0.00050   -0.00523
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.86650    9.86590   0.00060    0.00608
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.67670    9.67720  -0.00050   -0.00517
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.56010    9.56180  -0.00170   -0.01778
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.04950   10.06530  -0.01580   -0.15697
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.53190    9.53140   0.00050    0.00525
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.02060   10.03400  -0.01340   -0.13355
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.53110    9.53050   0.00060    0.00630
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.02320   10.03660  -0.01340   -0.13351
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.82530    9.85320  -0.02790   -0.28316
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.91740   10.82590   0.09150    0.84520
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.80240    9.81210  -0.00970   -0.09886
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.82540    9.85330  -0.02790   -0.28315
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.91530   10.82390   0.09140    0.84443
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.80240    9.81220  -0.00980   -0.09988
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.83350    9.85700  -0.02350   -0.23841
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.24030    9.29790  -0.05760   -0.61949
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.34990    8.38250  -0.03260   -0.38891
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.31270    8.35680  -0.04410   -0.52771
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.49240   11.56400  -0.07160   -0.61916
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.40570   10.44630  -0.04060   -0.38865
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.48080   10.53640  -0.05560   -0.52769
景順主流基金                                                       17.56000   17.75000  -0.19000   -1.07042
景順台灣科技基金                                                   30.73000   30.87000  -0.14000   -0.45351
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
景順全球科技基金                                                   22.48000   22.49000  -0.01000   -0.04446
景順全球康健基金                                                   19.20000   19.17000   0.03000    0.15649
景順貨幣市場基金                                                   15.93650   15.93610   0.00040    0.00251
景順潛力基金                                                       32.19000   32.55000  -0.36000   -1.10599
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.67000   14.63000   0.04000    0.27341
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.69000   13.68000   0.01000    0.07310
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.31000   10.22000   0.09000    0.88063
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.46000   10.39000   0.07000    0.67372
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.52000   10.43000   0.09000    0.86290
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.73000   10.65000   0.08000    0.75117
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.66770    8.67550  -0.00780   -0.08991
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.97620    7.96270   0.01350    0.16954
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.09870   11.10960  -0.01090   -0.09811
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.19240   10.17510   0.01730    0.17002
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.46000    7.52000  -0.06000   -0.79787
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.14000    7.19000  -0.05000   -0.69541
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.46000   10.54000  -0.08000   -0.75901
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.30400    9.30160   0.00240    0.02580
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.48120    9.49190  -0.01070   -0.11273
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.58690    9.58440   0.00250    0.02608
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.77190    9.78300  -0.01110   -0.11346
華南永昌永昌基金                                                   18.69000   19.12000  -0.43000   -2.24895
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.27900   14.27430   0.00470    0.03293
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                               16.10000   16.09000   0.01000    0.06215
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.51000   13.49000   0.02000    0.14826
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.38000   13.38000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                             11.41000   11.66000  -0.25000   -2.14408
華南永昌策略報酬基金                                                9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20340   16.20280   0.00060    0.00370
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.69230   24.13630  -0.44400   -1.83955
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93670   11.93620   0.00050    0.00419
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.16820   10.16650   0.00170    0.01672
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.11940   10.09730   0.02210    0.21887
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.82550    9.82380   0.00170    0.01730
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.74550    9.72430   0.02120    0.21801
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.99150    9.98990   0.00160    0.01602
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.88400    9.86200   0.02200    0.22308
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.74850    9.74690   0.00160    0.01642
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.63670    9.61570   0.02100    0.21839
華頓中小型基金                                                     26.79000   26.66000   0.13000    0.48762
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.32990   11.42830  -0.09840   -0.86102
華頓台灣基金                                                       27.75000   27.65000   0.10000    0.36166
華頓平安貨幣市場基金                                               11.51900   11.51860   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                               17.01000   17.09000  -0.08000   -0.46811
華頓全球高收益債券基金A                                            13.37860   13.38390  -0.00530   -0.03960
華頓全球高收益債券基金B                                             8.29320    8.29650  -0.00330   -0.03978
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.68000    5.68000   0.00000    0.00000
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.48060    2.52870  -0.04810   -1.90216
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.17600   11.34690  -0.17090   -1.50614
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.36280    0.36790  -0.00510   -1.38625
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.18590   11.26350  -0.07760   -0.68895
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.17360   10.25180  -0.07820   -0.76279
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.01890   10.04810  -0.02920   -0.29060
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.04410    9.07040  -0.02630   -0.28995
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.23720   10.25270  -0.01550   -0.15118
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.27480    9.28660  -0.01180   -0.12706
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.83000   10.95000  -0.12000   -1.09589
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49130    2.49980  -0.00850   -0.34003
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04330    2.05510  -0.01180   -0.57418
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.75760   11.73490   0.02270    0.19344
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.54490    9.52650   0.01840    0.19315
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36380    0.36300   0.00080    0.22039
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30100    0.30020   0.00080    0.26649
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.21000    3.25000  -0.04000   -1.23077
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.47000   14.58000  -0.11000   -0.75446
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.21000   24.23000  -0.02000   -0.08254
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.50000   12.46000   0.04000    0.32103
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.20000    8.19000   0.01000    0.12210
匯豐安富基金                                                       25.55000   25.55000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                       41.94000   41.91000   0.03000    0.07158
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     11.01000   10.96000   0.05000    0.45620
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56690    2.58250  -0.01560   -0.60407
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.33780    2.35360  -0.01580   -0.67131
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.50480   11.51880  -0.01400   -0.12154
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.87830    7.89210  -0.01380   -0.17486
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37620    0.37640  -0.00020   -0.05313
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33490    0.33520  -0.00030   -0.08950
匯豐金磚動力基金                                                   13.61000   13.63000  -0.02000   -0.14674
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98010   14.97990   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.57000    4.53000   0.04000    0.88300
匯豐新鑽動力基金                                                   10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.35360    5.33670   0.01690    0.31668
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.95230    8.93550   0.01680    0.18801
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.05000   52.12000  -0.07000   -0.13431
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.05000   52.12000  -0.07000   -0.13431
匯豐龍騰電子基金                                                   35.97000   36.09000  -0.12000   -0.33250
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.18140   12.17210   0.00930    0.07640
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.92000   18.94000  -0.02000   -0.10560
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.62000    9.83000  -0.21000   -2.13632
新光中國成長基金(美元)                                              9.63000    9.81000  -0.18000   -1.83486
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.59000    9.78000  -0.19000   -1.94274
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.46210   10.46330  -0.00120   -0.01147
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.60120    9.59650   0.00470    0.04898
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.88650    9.89550  -0.00900   -0.09095
新光台灣富貴基金                                                   23.16000   23.18000  -0.02000   -0.08628
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.01000   12.04000  -0.03000   -0.24917
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.69000   11.73000  -0.04000   -0.34101
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.05350   10.05030   0.00320    0.03184
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.81170    9.82230  -0.01060   -0.10792
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.68630    9.68320   0.00310    0.03201
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.44220    9.45240  -0.01020   -0.10791
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.06000    8.95000   0.11000    1.22905
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44300   15.44250   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.99000    8.96000   0.03000    0.33482
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
新光亞洲精選基金-美金                                              21.88000   21.83000   0.05000    0.22904
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.14000   22.12000   0.02000    0.09042
新光兩岸優勢基金                                                   11.12000   11.30000  -0.18000   -1.59292
新光店頭基金                                                       25.55000   25.69000  -0.14000   -0.54496
新光南非幣保本基金                                                 11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            20.32000   20.44000  -0.12000   -0.58708
新光創新科技基金                                                   15.09000   15.11000  -0.02000   -0.13236
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.86090    9.84840   0.01250    0.12692
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.06530   10.06690  -0.00160   -0.01589
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.71970    9.72020  -0.00050   -0.00514
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.33520    9.32330   0.01190    0.12764
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.53550    9.53730  -0.00180   -0.01887
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.20520    9.20560  -0.00040   -0.00435
新光澳幣八年期保本基金                                             10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
新光澳幣保本基金                                                   11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.09060   10.08770   0.00290    0.02875
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.76780    9.76480   0.00300    0.03072
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.73700    9.74560  -0.00860   -0.08824
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.00370   10.01250  -0.00880   -0.08789
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.94470    9.94880  -0.00410   -0.04121
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.67730    9.68140  -0.00410   -0.04235
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.65650    9.65910  -0.00260   -0.02692
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92320    9.92590  -0.00270   -0.02720
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.53000    7.50000   0.03000    0.40000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.80560    9.80530   0.00030    0.00306
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.37310    9.37540  -0.00230   -0.02453
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.71580    9.71660  -0.00080   -0.00823
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.34300    9.34380  -0.00080   -0.00856
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.42240    9.42150   0.00090    0.00955
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.86070    9.85990   0.00080    0.00811
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.80480   13.81610  -0.01130   -0.08179
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.48130    8.48820  -0.00690   -0.08129
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.93600   37.96500  -0.02900   -0.07639
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.86040   38.89110  -0.03070   -0.07894
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  40.09630   40.20330  -0.10700   -0.26615
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.18860   11.18750   0.00110    0.00983
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95200    9.92560   0.02640    0.26598
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.06260   12.26330  -0.20070   -1.63659
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.01990    9.13340  -0.11350   -1.24269
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.32000    9.45000  -0.13000   -1.37566
群益大印度基金-人民幣                                              14.49140   14.35560   0.13580    0.94597
群益大印度基金-美元                                                13.63460   13.45300   0.18160    1.34988
群益大印度基金-新臺幣                                              12.91000   12.76000   0.15000    1.17555
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.45060   12.50620  -0.05560   -0.44458
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.01190   12.01740  -0.00550   -0.04577
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.50860   11.56000  -0.05140   -0.44464
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.13190   10.13660  -0.00470   -0.04637
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.99150   10.03610  -0.04460   -0.44440
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.83140    8.83550  -0.00410   -0.04640
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.61130    9.65420  -0.04290   -0.44437
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.78000    8.78410  -0.00410   -0.04668
群益中小型股基金                                                   46.07000   46.35000  -0.28000   -0.60410
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.69270    9.75470  -0.06200   -0.63559
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.00250    9.02400  -0.02150   -0.23825
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.43280    8.46480  -0.03200   -0.37804
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.53920    8.59390  -0.05470   -0.63650
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.93060    7.94960  -0.01900   -0.23901
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.42950    7.45770  -0.02820   -0.37813
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.95340   10.96680  -0.01340   -0.12219
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.61430   10.62120  -0.00690   -0.06496
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.80560    9.80200   0.00360    0.03673
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.21530    8.35350  -0.13820   -1.65440
群益中國新機會基金N-美元                                            7.54680    7.64310  -0.09630   -1.25996
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.05000    8.17000  -0.12000   -1.46879
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.28580    7.40830  -0.12250   -1.65355
群益中國新機會基金-美元                                             8.06930    8.17230  -0.10300   -1.26036
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.69000    7.80000  -0.11000   -1.41026
群益平衡王基金                                                     19.08170   19.17010  -0.08840   -0.46113
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.31000    8.28000   0.03000    0.36232
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.00000    5.98000   0.02000    0.33445
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.20560   11.17970   0.02590    0.23167
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.70030   10.63310   0.06720    0.63199
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.04880   10.02560   0.02320    0.23141
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.59540    9.53520   0.06020    0.63134
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.08000    9.04000   0.04000    0.44248
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.09070   10.08030   0.01040    0.10317
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.89270    9.88440   0.00830    0.08397
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.43690    9.42710   0.00980    0.10396
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.35590    9.34800   0.00790    0.08451
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.14910   10.13860   0.01050    0.10356
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.20290   10.19440   0.00850    0.08338
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.60310    9.59320   0.00990    0.10320
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                              10.01020   10.00180   0.00840    0.08398
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.13100   10.14150  -0.01050   -0.10353
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.33560    7.34330  -0.00770   -0.10486
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.12660   10.12370   0.00290    0.02865
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.03720   10.03670   0.00050    0.00498
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.19460   10.20010  -0.00550   -0.05392
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.00840   10.00570   0.00270    0.02698
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.93690    9.93650   0.00040    0.00403
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.09280   10.09820  -0.00540   -0.05347
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.12660   10.12380   0.00280    0.02766
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.03720   10.03680   0.00040    0.00399
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.19460   10.20010  -0.00550   -0.05392
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.00850   10.00570   0.00280    0.02798
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.93690    9.93650   0.00040    0.00403
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.09280   10.09820  -0.00540   -0.05347
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.32000   11.32000   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.93370   15.91340   0.02030    0.12757
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.69000   15.70000  -0.01000   -0.06369
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
群益印度中小基金N-美元                                              9.99500    9.87100   0.12400    1.25621
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.43000    9.33000   0.10000    1.07181
群益印度中小基金-人民幣                                            16.11180   15.97550   0.13630    0.85318
群益印度中小基金-美元                                              14.29560   14.11820   0.17740    1.25653
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.51000   16.33000   0.18000    1.10227
群益多利策略組合基金                                               11.45000   11.44000   0.01000    0.08741
群益多重收益組合基金                                               13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.32000   15.32000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                       25.62660   25.52650   0.10010    0.39214
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08360   16.08300   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                               23.88000   23.92000  -0.04000   -0.16722
群益亞太中小基金                                                   11.65000   11.73000  -0.08000   -0.68201
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.16000   16.19000  -0.03000   -0.18530
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.73970    9.73690   0.00280    0.02876
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.48000    7.47790   0.00210    0.02808
群益店頭市場基金                                                  100.84000  101.80000  -0.96000   -0.94303
群益東方盛世基金                                                    8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            12.91050   12.93450  -0.02400   -0.18555
群益東協成長基金-美元                                              11.33700   11.31280   0.02420    0.21392
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.19730   11.17830   0.01900    0.16997
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.63560   10.62170   0.01390    0.13086
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.11030   10.10400   0.00630    0.06235
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.80150    9.78480   0.01670    0.17067
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.31290    9.30070   0.01220    0.13117
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.85080    8.84530   0.00550    0.06218
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.59190    9.57550   0.01640    0.17127
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.47870    9.46630   0.01240    0.13099
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.88770    9.88160   0.00610    0.06173
群益長安基金                                                       28.17000   28.45000  -0.28000   -0.98418
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.02050   10.01900   0.00150    0.01497
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.15830   15.15600   0.00230    0.01518
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.62000   14.63000  -0.01000   -0.06835
群益真善美基金                                                     16.86820   16.96660  -0.09840   -0.57996
群益馬拉松基金                                                    122.50000  122.87000  -0.37000   -0.30113
群益深証中小板基金                                                 12.02000   11.86000   0.16000    1.34907
群益創新科技基金                                                   32.13000   32.11000   0.02000    0.06229
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.98340    9.05700  -0.07360   -0.81263
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.27110    8.30570  -0.03460   -0.41658
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.61000    8.66000  -0.05000   -0.57737
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.78290    9.86300  -0.08010   -0.81213
群益華夏盛世基金-美元                                               9.12010    9.15830  -0.03820   -0.41711
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.02000   15.10000  -0.08000   -0.52980
群益奧斯卡基金                                                     27.26000   27.25000   0.01000    0.03670
群益新興金鑽基金-美元                                              11.25460   11.31510  -0.06050   -0.53468
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.58000    8.64000  -0.06000   -0.69444
群益葛萊美基金                                                     23.63000   23.58000   0.05000    0.21204
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.85000   20.68000   0.17000    0.82205
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.28000    8.29000  -0.01000   -0.12063
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.47000   13.45000   0.02000    0.14870
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.81120   11.79110   0.02010    0.17047
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.18170   11.17920   0.00250    0.02236
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.12010   11.11910   0.00100    0.00899
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.60950    8.59480   0.01470    0.17103
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.02740    9.02540   0.00200    0.02216
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.31000    8.32000  -0.01000   -0.12019
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.64940    8.64870   0.00070    0.00809
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.02900   10.02680   0.00220    0.02194
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       29.04000   29.08000  -0.04000   -0.13755
德信中國精選成長基金                                               10.46000   10.59000  -0.13000   -1.22757
德信台灣主流中小基金                                               18.92000   18.86000   0.06000    0.31813
德信新興股票組合基金                                               10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93240   11.93200   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                       10.79600   10.79680  -0.00080   -0.00741
德信數位時代基金                                                   27.77000   27.88000  -0.11000   -0.39455
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66090   11.66050   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.57000   15.74000  -0.17000   -1.08005
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.87000   18.80000   0.07000    0.37234
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.42120   10.45140  -0.03020   -0.28896
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.90290   14.94790  -0.04500   -0.30105
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.16490    8.17300  -0.00810   -0.09911
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.02480   11.02030   0.00450    0.04083
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.33480   11.33020   0.00460    0.04060
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.09040   13.10350  -0.01310   -0.09997
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摩根大歐洲基金                                                     17.90000   17.93000  -0.03000   -0.16732
摩根中小基金                                                       23.00000   23.15000  -0.15000   -0.64795
摩根中國A股基金                                                    12.48000   12.70000  -0.22000   -1.73228
摩根中國A股基金(美元)                                               9.82000    9.97000  -0.15000   -1.50451
摩根中國亮點基金                                                   12.47000   12.50000  -0.03000   -0.24000
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.73710   10.80990  -0.07280   -0.67346
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.88190   11.95160  -0.06970   -0.58319
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.10030    9.15200  -0.05170   -0.56490
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.05010   12.13160  -0.08150   -0.67180
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.81240   13.89250  -0.08010   -0.57657
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.04000   20.12000  -0.08000   -0.39761
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.04000   20.12000  -0.08000   -0.39761
摩根台灣增長基金                                                   50.92000   50.94000  -0.02000   -0.03926
摩根平衡基金                                                       28.30000   28.31000  -0.01000   -0.03532
摩根全球α基金                                                     19.35000   19.35000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                   14.94930   14.97510  -0.02580   -0.17229
摩根全球發現基金                                                   12.63000   12.64000  -0.01000   -0.07911
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.70790    9.69920   0.00870    0.08970
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.67820   10.66470   0.01350    0.12659
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.08550   10.07370   0.01180    0.11714
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.38980   11.38030   0.00950    0.08348
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.99080    9.97910   0.01170    0.11725
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.54430   10.53340   0.01090    0.10348
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.48660   13.47260   0.01400    0.10391
摩根亞洲基金                                                       55.04000   54.86000   0.18000    0.32811
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.45050    8.46260  -0.01210   -0.14298
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.82700    9.83370  -0.00670   -0.06813
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.70200    8.70940  -0.00740   -0.08497
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.25530   12.27290  -0.01760   -0.14341
摩根東方內需機會基金                                               17.44000   17.38000   0.06000    0.34522
摩根東方科技基金                                                   32.91000   32.83000   0.08000    0.24368
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.42000   11.40000   0.02000    0.17544
摩根金龍收成基金                                                   20.55000   20.60000  -0.05000   -0.24272
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07800   15.07760   0.00040    0.00265
摩根絕對日本基金                                                   14.23000   14.17000   0.06000    0.42343
摩根新金磚五國基金                                                 10.85000   10.96000  -0.11000   -1.00365
摩根新絲路基金                                                      9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
摩根新興35基金                                                     12.78000   12.84000  -0.06000   -0.46729
摩根新興日本基金                                                   24.40000   24.25000   0.15000    0.61856
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.23900    7.22920   0.00980    0.13556
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.45010    9.43150   0.01860    0.19721
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.21130    9.19650   0.01480    0.16093
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.41310   10.39540   0.01770    0.17027
摩根新興科技基金                                                   54.82000   55.04000  -0.22000   -0.39971
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.34450    8.34090   0.00360    0.04316
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.57460   10.57010   0.00450    0.04257
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.39820    8.42350  -0.02530   -0.30035
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.11050    9.12270  -0.01220   -0.13373
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.57880    8.59320  -0.01440   -0.16757
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.63290    9.66190  -0.02900   -0.30015
摩根龍揚基金                                                       30.72000   30.78000  -0.06000   -0.19493
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.98000   10.94000   0.04000    0.36563
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.31840    9.32150  -0.00310   -0.03326
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.24780   11.25150  -0.00370   -0.03288
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     24.77000   24.69000   0.08000    0.32402
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.76130   11.76220  -0.00090   -0.00765
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.02170   11.02150   0.00020    0.00181
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.02110   10.03080  -0.00970   -0.09670
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.27620   10.27690  -0.00070   -0.00681
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.68030    9.68010   0.00020    0.00207
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.79580    8.80430  -0.00850   -0.09654
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.22100   10.19760   0.02340    0.22947
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.26910   10.26000   0.00910    0.08869
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.70490    9.67310   0.03180    0.32875
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.84270    9.82410   0.01860    0.18933
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.48880    9.45770   0.03110    0.32883
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.62320    9.60500   0.01820    0.18948
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.21890   11.20190   0.01700    0.15176
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.00610   10.99780   0.00830    0.07547
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.16440   10.16890  -0.00450   -0.04425
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.66840   10.65210   0.01630    0.15302
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.44960   10.44180   0.00780    0.07470
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.65330    9.65760  -0.00430   -0.04452
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.22220   23.22970  -0.00750   -0.03229
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.57600    9.58850  -0.01250   -0.13036
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.87680    9.90340  -0.02660   -0.26859
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.57600    9.58850  -0.01250   -0.13036
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.87680    9.90340  -0.02660   -0.26859
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16250   13.16210   0.00040    0.00304
聯邦精選科技基金                                                   12.52000   12.47000   0.05000    0.40096
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.07570   16.08770  -0.01200   -0.07459
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.35600   12.46650  -0.11050   -0.88638
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.98370   12.04610  -0.06240   -0.51801
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.51040   11.57030  -0.05990   -0.51770
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.78640   11.77740   0.00900    0.07642
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.08390   11.08440  -0.00050   -0.00451
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.56160   10.55350   0.00810    0.07675
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.66960    8.66990  -0.00030   -0.00346
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.48000   36.65000  -0.17000   -0.46385
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.51000   15.49000   0.02000    0.12912
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.53000   12.51000   0.02000    0.15987
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.22000   13.21000   0.01000    0.07570
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.41000   12.40000   0.01000    0.08065
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.97000    7.96000   0.01000    0.12563
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.06000   12.04000   0.02000    0.16611
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.21000   15.22000  -0.01000   -0.06570
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.19000   15.20000  -0.01000   -0.06579
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.48000   20.43000   0.05000    0.24474
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.64000   18.60000   0.04000    0.21505
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.88000   12.86000   0.02000    0.15552
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.49000   15.45000   0.04000    0.25890
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.24000   16.22000   0.02000    0.12330
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.30000   15.27000   0.03000    0.19646
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.48000   15.44000   0.04000    0.25907
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.87000   13.83000   0.04000    0.28923
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.90000   13.87000   0.03000    0.21629
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.56000   14.53000   0.03000    0.20647
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.36000   18.34000   0.02000    0.10905
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.24000   17.23000   0.01000    0.05804
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.21000   14.22000  -0.01000   -0.07032
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.25000   13.24000   0.01000    0.07553
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.16000    8.16000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.17000   13.16000   0.01000    0.07599
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.56000   14.55000   0.01000    0.06873
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.56000   14.55000   0.01000    0.06873
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   14.99580   14.99550   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.41740   10.42440  -0.00700   -0.06715
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.69320   13.69440  -0.00120   -0.00876
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.53730    7.54230  -0.00500   -0.06629
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.95000   13.93000   0.02000    0.14358
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.01000   14.00000   0.01000    0.07143
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   22.75000   22.70000   0.05000    0.22026
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.19000   11.40000  -0.21000   -1.84211
瀚亞中國基金-新台幣                                                11.73000   11.91000  -0.18000   -1.51134
瀚亞巴西基金                                                        4.43000    4.51000  -0.08000   -1.77384
瀚亞外銷基金                                                       43.48000   43.37000   0.11000    0.25363
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.63830   10.64720  -0.00890   -0.08359
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.31200   10.30890   0.00310    0.03007
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.23110   12.23200  -0.00090   -0.00736
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.11950   10.14120  -0.02170   -0.21398
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.51340    7.52050  -0.00710   -0.09441
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.00350    8.00110   0.00240    0.03000
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10940    8.11000  -0.00060   -0.00740
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.13830    7.15360  -0.01530   -0.21388
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.86660    8.86720  -0.00060   -0.00677
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.24420    9.25300  -0.00880   -0.09510
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35640    9.35360   0.00280    0.02993
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.24200    9.24260  -0.00060   -0.00649
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.31000   11.27000   0.04000    0.35492
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.07000   12.03000   0.04000    0.33250
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.51000   10.45000   0.06000    0.57416
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.81000   14.76000   0.05000    0.33875
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.04000    9.00000   0.04000    0.44444
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.06000    9.02000   0.04000    0.44346
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.48000   11.45000   0.03000    0.26201
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.77080   11.77780  -0.00700   -0.05943
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.77030   13.55620   0.21410    1.57935
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.77000   10.74090   0.02910    0.27093
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.56440   10.54670   0.01770    0.16783
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.69860   11.69520   0.00340    0.02907
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.11000    9.11390  -0.00390   -0.04279
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.07490    9.94280   0.13210    1.32860
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.97440    8.95010   0.02430    0.27151
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.79300    8.77830   0.01470    0.16746
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.15640    9.15390   0.00250    0.02731
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.50300   14.49800   0.00500    0.03449
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.86080   10.89940  -0.03860   -0.35415
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.69560   10.68150   0.01410    0.13200
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.63080   12.67260  -0.04180   -0.32985
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.61000   11.52000   0.09000    0.78125
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.90000   20.20000  -0.30000   -1.48515
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56180   13.56130   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                                 27.05000   27.13000  -0.08000   -0.29488
瀚亞高科技基金                                                     59.72000   59.69000   0.03000    0.05026
瀚亞理財通基金                                                     27.74000   27.63000   0.11000    0.39812
瀚亞菁華基金                                                       23.85000   23.78000   0.07000    0.29437
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.89480   12.93690  -0.04210   -0.32543
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.09460    9.12430  -0.02970   -0.32550
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.43070   10.42190   0.00880    0.08444
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.24920   10.96940   0.27980    2.55073
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.28090   10.24320   0.03770    0.36805
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.70300    9.68090   0.02210    0.22828
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.92320    9.91080   0.01240    0.12512
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.31850    8.31120   0.00730    0.08783
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.62220    8.40780   0.21440    2.55001
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.81940    8.78710   0.03230    0.36758
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.21040    8.19170   0.01870    0.22828
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.85300    7.84330   0.00970    0.12367
瀚亞電通網基金                                                     15.33000   15.34000  -0.01000   -0.06519
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.67570   13.67260   0.00310    0.02267
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.45330   10.47440  -0.02110   -0.20144
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.90850    9.89740   0.01110    0.11215
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.49100   11.48830   0.00270    0.02350
瀚亞歐洲基金                                                       11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
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