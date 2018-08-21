[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/20 107/08/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.53720 10.53570 0.00150 0.01424 大華銀多元特別收益平衡基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.89430 9.89070 0.00360 0.03640 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.89610 9.89250 0.00360 0.03639 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.84510 9.85320 -0.00810 -0.08221 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.84490 9.85300 -0.00810 -0.08221 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.18710 9.19870 -0.01160 -0.12610 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.45390 9.46700 -0.01310 -0.13838 中國信託台灣活力基金 14.69000 14.72000 -0.03000 -0.20380 中國信託台灣優勢基金 17.46000 17.41000 0.05000 0.28719 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88970 9.89600 -0.00630 -0.06366 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25430 9.26030 -0.00600 -0.06479 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.25780 10.26210 -0.00430 -0.04190 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.56630 9.57000 -0.00370 -0.03866 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46870 10.45710 0.01160 0.11093 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.11640 9.10640 0.01000 0.10981 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.02710 11.02400 0.00310 0.02812 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.92430 9.92150 0.00280 0.02822 中國信託智能運動基金-台幣 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98550 10.98510 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.49140 9.48830 0.00310 0.03267 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.13890 9.13590 0.00300 0.03284 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.62260 9.61680 0.00580 0.06031 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.26020 9.25460 0.00560 0.06051 中國信託精穩基金 18.45660 18.45950 -0.00290 -0.01571 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 62.67000 62.65000 0.02000 0.03192 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.53270 39.54010 -0.00740 -0.01872 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.44000 17.64000 -0.20000 -1.13379 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39800 11.39700 0.00100 0.00877 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.56350 10.54130 0.02220 0.21060 元大上證50基金 27.43000 26.92000 0.51000 1.89450 元大大中華TMT基金-人民幣 11.13000 11.36000 -0.23000 -2.02465 元大大中華TMT基金-新台幣 9.97000 10.16000 -0.19000 -1.87008 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.19000 13.22000 -0.03000 -0.22693 元大大中華價值指數基金-美元 12.43100 12.41300 0.01800 0.14501 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.76100 16.75900 0.00200 0.01193 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.11200 10.28900 -0.17700 -1.72028 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.77500 9.92600 -0.15100 -1.52126 元大中國平衡基金-人民幣 2.88000 2.90000 -0.02000 -0.68966 元大中國平衡基金-新台幣 12.92000 13.01000 -0.09000 -0.69178 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.90680 45.87480 0.03200 0.06976 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48540 10.49350 -0.00810 -0.07719 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.70970 9.71720 -0.00750 -0.07718 元大中國機會債券基金-新台幣 9.69530 9.68320 0.01210 0.12496 元大巴西指數基金 5.40000 5.46400 -0.06400 -1.17130 元大巴菲特基金 28.47000 28.62000 -0.15000 -0.52411 元大日經225基金 27.92000 28.01000 -0.09000 -0.32131 元大台商收成基金 24.31000 24.32000 -0.01000 -0.04112 元大台灣50單日反向1倍基金 12.36000 12.37000 -0.01000 -0.08084 元大台灣50單日正向2倍基金 38.33000 38.24000 0.09000 0.23536 元大台灣中型100基金 32.98000 33.19000 -0.21000 -0.63272 元大台灣加權股價指數基金 25.30700 25.29300 0.01400 0.05535 元大台灣卓越50基金 83.88000 83.67000 0.21000 0.25099 元大台灣金融基金 18.01000 17.99000 0.02000 0.11117 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.71000 31.70000 0.01000 0.03155 元大台灣高股息基金 27.10000 27.15000 -0.05000 -0.18416 元大台灣電子科技基金 36.09000 36.05000 0.04000 0.11096 元大全球ETF成長組合基金 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 元大全球ETF穩健組合基金 14.72000 14.69000 0.03000 0.20422 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981 元大全球不動產證券化基金-美元 12.59300 12.57000 0.02300 0.18298 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.56000 -0.01000 -0.15244 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.60000 0.03000 0.45455 元大全球股票入息基金-美元配息 9.51800 9.48700 0.03100 0.32676 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 元大全球新興市場精選組合基金 13.24000 13.26000 -0.02000 -0.15083 元大全球農業商機基金 17.45000 17.35000 0.10000 0.57637 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 元大印度指數基金 10.34400 10.24900 0.09500 0.92692 元大印度基金 13.03000 12.91000 0.12000 0.92951 元大多多基金 19.26000 19.29000 -0.03000 -0.15552 元大多福基金 55.46000 55.44000 0.02000 0.03608 元大亞太成長基金 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59520 8.58550 0.00970 0.11298 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.07790 7.06990 0.00800 0.11316 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.58500 9.52500 0.06000 0.62992 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.06400 10.07500 -0.01100 -0.10918 元大卓越基金 48.38000 48.58000 -0.20000 -0.41169 元大店頭基金 8.93000 9.07000 -0.14000 -1.54355 元大泛歐成長基金 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.26400 10.26240 0.00160 0.01559 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.57600 9.58760 -0.01160 -0.12099 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.70810 31.75190 -0.04380 -0.13794 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.44610 38.47700 -0.03090 -0.08031 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.98780 19.00190 -0.01410 -0.07420 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.33320 19.31680 0.01640 0.08490 元大美國政府7至10年期債券基金 38.89660 38.95080 -0.05420 -0.13915 元大高科技基金 19.80000 19.85000 -0.05000 -0.25189 元大得利貨幣市場基金 16.25270 16.25210 0.00060 0.00369 元大得寶貨幣市場基金 11.98130 11.98080 0.00050 0.00417 元大富櫃50基金 12.85000 13.11000 -0.26000 -1.98322 元大華夏中小基金 7.04000 7.26000 -0.22000 -3.03030 元大新中國基金-人民幣 9.23000 9.41000 -0.18000 -1.91286 元大新中國基金-美元 8.70300 8.85100 -0.14800 -1.67213 元大新中國基金-新台幣 8.66000 8.82000 -0.16000 -1.81406 元大新主流基金 26.71000 26.89000 -0.18000 -0.66939 元大新東協平衡基金-美元 9.32700 9.30900 0.01800 0.19336 元大新東協平衡基金-新台幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.84400 9.83860 0.00540 0.05489 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.44510 9.43990 0.00520 0.05509 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.98340 9.99180 -0.00840 -0.08407 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.58290 9.59100 -0.00810 -0.08445 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.59380 9.58890 0.00490 0.05110 元大新興亞洲基金 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 元大萬泰貨幣市場基金 15.10050 15.10000 0.00050 0.00331 元大經貿基金 39.18000 39.08000 0.10000 0.25589 元大實質多重資產基金-人民幣 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192 元大實質多重資產基金-美元 8.28900 8.18500 0.10400 1.27062 元大實質多重資產基金-新台幣 8.73000 8.63000 0.10000 1.15875 元大滬深300單日反向1倍基金 16.12000 16.45000 -0.33000 -2.00608 元大滬深300單日正向2倍基金 12.88000 12.39000 0.49000 3.95480 元大摩臺基金 38.79000 38.76000 0.03000 0.07740 元大標普500基金 26.41000 26.36000 0.05000 0.18968 元大標普500單日反向1倍基金 13.00000 13.04000 -0.04000 -0.30675 元大標普500單日正向2倍基金 34.84000 34.68000 0.16000 0.46136 元大標智滬深300基金 15.55000 15.61000 -0.06000 -0.38437 元大歐洲50基金 24.21000 24.24000 -0.03000 -0.12376 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.55940 9.51920 0.04020 0.42230 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18010 10.17910 0.00100 0.00982 元大績效基金 55.32000 55.72000 -0.40000 -0.71788 元大韓國KOSPI200基金 21.81000 21.76000 0.05000 0.22978 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.22000 15.26000 -0.04000 -0.26212 日盛上選基金 33.67000 34.26000 -0.59000 -1.72212 日盛小而美基金 18.52000 18.64000 -0.12000 -0.64378 日盛中國內需動力基金 9.21000 9.34000 -0.13000 -1.39186 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.64200 11.66930 -0.02730 -0.23395 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.75290 9.77580 -0.02290 -0.23425 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.64240 11.63750 0.00490 0.04211 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.74770 9.74360 0.00410 0.04208 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58770 10.59200 -0.00430 -0.04060 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.84910 8.85270 -0.00360 -0.04067 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.04000 10.25000 -0.21000 -2.04878 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.56000 9.72000 -0.16000 -1.64609 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.86000 10.04000 -0.18000 -1.79283 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 日盛日盛基金 13.69000 13.77000 -0.08000 -0.58097 日盛目標收益組合基金(美元) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 日盛全球抗暖化基金 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.12590 10.12000 0.00590 0.05830 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.49870 9.49320 0.00550 0.05794 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.96110 9.96110 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.34600 9.34610 -0.00010 -0.00107 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41710 2.42730 -0.01020 -0.42022 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67720 1.68420 -0.00700 -0.41563 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36450 0.36510 -0.00060 -0.16434 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25370 0.25410 -0.00040 -0.15742 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.12800 12.15670 -0.02870 -0.23608 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.30500 8.32470 -0.01970 -0.23665 日盛亞洲機會基金 6.81000 6.84000 -0.03000 -0.43860 日盛首選基金 17.21000 17.34000 -0.13000 -0.74971 日盛高科技基金 18.21000 18.55000 -0.34000 -1.83288 日盛貨幣市場基金 14.76850 14.76790 0.00060 0.00406 日盛新台商基金 39.98000 40.16000 -0.18000 -0.44821 日盛精選五虎基金 37.91000 38.00000 -0.09000 -0.23684 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48350 13.48300 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 31.21000 31.39000 -0.18000 -0.57343 台新MSCI中國基金 19.80000 19.69000 0.11000 0.55866 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.02000 18.04000 -0.02000 -0.11086 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.97000 21.95000 0.02000 0.09112 台新大眾貨幣市場基金 14.16010 14.15960 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.41690 10.44090 -0.02400 -0.22987 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54120 10.52930 0.01190 0.11302 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11400 10.11670 -0.00270 -0.02669 台新中國通基金 43.63000 44.02000 -0.39000 -0.88596 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.45860 0.46720 -0.00860 -1.84075 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.10400 14.38900 -0.28500 -1.98068 台新中國精選中小基金-美元 0.32980 0.33630 -0.00650 -1.93280 台新中國精選中小基金-新台幣 10.16000 10.37000 -0.21000 -2.02507 台新主流基金 23.68000 23.66000 0.02000 0.08453 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.64000 20.47000 0.17000 0.83048 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67450 0.66820 0.00630 0.94283 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.37000 15.25000 0.12000 0.78689 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50100 0.49630 0.00470 0.94701 台新台灣中小基金 34.30000 34.56000 -0.26000 -0.75231 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.08220 9.98500 0.09720 0.97346 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.34670 9.24980 0.09690 1.04759 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.78000 8.71000 0.07000 0.80367 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.46540 10.35690 0.10850 1.04761 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.83000 9.74000 0.09000 0.92402 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.34060 10.32240 0.01820 0.17632 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.16000 11.14020 0.01980 0.17773 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 台新印度基金 16.41000 16.25000 0.16000 0.98462 台新亞美短期債券基金 10.90720 10.91280 -0.00560 -0.05132 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.56370 8.56840 -0.00470 -0.05485 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28390 0.28350 0.00040 0.14109 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.90050 11.90700 -0.00650 -0.05459 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38890 0.38860 0.00030 0.07720 台新真吉利貨幣市場基金 11.09000 11.08960 0.00040 0.00361 台新高股息平衡基金 29.73770 29.79830 -0.06060 -0.20337 台新智慧生活基金-美元 10.36810 10.33690 0.03120 0.30183 台新智慧生活基金-新台幣 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.30170 8.29760 0.00410 0.04941 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.47630 8.48400 -0.00770 -0.09076 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.92470 8.92040 0.00430 0.04820 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.12030 9.12870 -0.00840 -0.09202 台新新興市場債券基金(A類型) 10.33380 10.30110 0.03270 0.31744 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33090 0.32940 0.00150 0.45537 台新新興市場債券基金(B類型) 7.70610 7.68170 0.02440 0.31764 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25980 0.25860 0.00120 0.46404 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.29000 5.33000 -0.04000 -0.75047 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.01000 21.00000 0.01000 0.04762 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.64600 10.58200 0.06400 0.60480 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產台灣新趨勢基金 19.58000 19.48000 0.10000 0.51335 未來資產全球大消費基金 15.30000 15.31000 -0.01000 -0.06532 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.82380 11.82510 -0.00130 -0.01099 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.54870 9.54970 -0.00100 -0.01047 未來資產亞洲新富基金 19.85000 19.97000 -0.12000 -0.60090 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56510 12.56460 0.00050 0.00398 未來資產阿波羅基金 12.14000 12.10000 0.04000 0.33058 未來資產新興市場債券基金A 8.71090 8.70380 0.00710 0.08157 未來資產新興市場債券基金B 6.62270 6.61730 0.00540 0.08160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.09400 11.09320 0.00080 0.00721 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.88940 9.86550 0.02390 0.24226 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.30140 9.34540 -0.04400 -0.47082 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.53760 10.58750 -0.04990 -0.47131 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.88910 7.90230 -0.01320 -0.16704 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.99960 9.01490 -0.01530 -0.16972 永豐中小基金 53.84000 53.95000 -0.11000 -0.20389 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77490 1.77720 -0.00230 -0.12942 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33660 2.33970 -0.00310 -0.13250 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.08190 8.07380 0.00810 0.10032 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.32380 10.31330 0.01050 0.10181 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.67000 4.71000 -0.04000 -0.84926 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.96000 21.10000 -0.14000 -0.66351 永豐主流品牌基金 18.01000 18.05000 -0.04000 -0.22161 永豐永豐基金 36.31000 36.13000 0.18000 0.49820 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.86330 9.84540 0.01790 0.18181 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.86160 9.84370 0.01790 0.18184 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.82150 9.80560 0.01590 0.16215 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.82120 9.80530 0.01590 0.16216 永豐亞洲民生消費基金 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545 永豐南非幣2021保本基金 12.87810 12.88970 -0.01160 -0.08999 永豐高科技基金 24.07000 23.78000 0.29000 1.21951 永豐貨幣市場基金 13.88150 13.88100 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11900 2.12510 -0.00610 -0.28705 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49650 2.50370 -0.00720 -0.28757 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77460 7.77870 -0.00410 -0.05271 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39360 10.39910 -0.00550 -0.05289 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.06480 7.06360 0.00120 0.01699 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83490 10.83310 0.00180 0.01662 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.11000 9.20000 -0.09000 -0.97826 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.20000 7.24000 -0.04000 -0.55249 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.56000 16.68000 -0.12000 -0.71942 永豐臺灣加權ETF基金 55.23000 55.20000 0.03000 0.05435 永豐領航科技基金 39.91000 39.72000 0.19000 0.47835 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 永豐趨勢平衡基金 46.62000 46.51000 0.11000 0.23651 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.56650 11.56340 0.00310 0.02681 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.46170 9.45110 0.01060 0.11216 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.71450 9.70360 0.01090 0.11233 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.47860 9.47360 0.00500 0.05278 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65110 9.64600 0.00510 0.05287 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.47550 9.46360 0.01190 0.12574 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.85740 9.84500 0.01240 0.12595 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.45870 9.45400 0.00470 0.04971 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71090 9.70610 0.00480 0.04945 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.50000 10.62000 -0.12000 -1.12994 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.26000 9.36000 -0.10000 -1.06838 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.89000 9.98000 -0.09000 -0.90180 兆豐國際中小基金 15.86000 15.91000 -0.05000 -0.31427 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.40000 13.63000 -0.23000 -1.68745 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.73000 18.03000 -0.30000 -1.66389 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.60000 17.88000 -0.28000 -1.56600 兆豐國際生命科學基金 16.47000 16.45000 0.02000 0.12158 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.34440 10.34230 0.00210 0.02030 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.56770 10.55570 0.01200 0.11368 兆豐國際全球基金 31.47000 31.47000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.26920 10.26750 0.00170 0.01656 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.03080 10.04280 -0.01200 -0.11949 兆豐國際國民基金 22.25000 22.50000 -0.25000 -1.11111 兆豐國際第一基金 13.09000 13.20000 -0.11000 -0.83333 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.98970 9.99990 -0.01020 -0.10200 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.92470 7.93280 -0.00810 -0.10211 兆豐國際萬全基金 20.49000 20.59000 -0.10000 -0.48567 兆豐國際電子基金 25.12000 25.26000 -0.14000 -0.55424 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.25000 22.19000 0.06000 0.27039 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.56000 16.57000 -0.01000 -0.06035 兆豐國際豐台灣基金 33.17000 33.14000 0.03000 0.09053 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50140 12.50090 0.00050 0.00400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 合庫全球高收益債券基金A類型 11.15090 11.15390 -0.00300 -0.02690 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97250 11.96150 0.01100 0.09196 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.74820 10.74280 0.00540 0.05027 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.51420 11.50770 0.00650 0.05648 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15450 8.15670 -0.00220 -0.02697 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.47760 9.46940 0.00820 0.08659 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.03000 9.02550 0.00450 0.04986 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.96040 8.95550 0.00490 0.05471 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.30430 9.29970 0.00460 0.04946 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 合庫全球新興市場基金 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.12890 10.12850 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.37030 9.36010 0.01020 0.10897 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.64560 9.63570 0.00990 0.10274 合庫新興多重收益基金A類型 9.95920 9.95380 0.00540 0.05425 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.36710 11.35110 0.01600 0.14096 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.33980 13.31480 0.02500 0.18776 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.71140 8.70230 0.00910 0.10457 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.38880 9.37920 0.00960 0.10235 合庫新興多重收益基金B類型 7.83090 7.82670 0.00420 0.05366 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.70470 8.69270 0.01200 0.13805 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94860 9.92950 0.01910 0.19236 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97320 10.97250 0.00070 0.00638 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.89580 9.85570 0.04010 0.40687 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73890 9.71290 0.02600 0.26769 安聯中國東協基金 15.16000 15.09000 0.07000 0.46388 安聯中國策略基金 13.10000 13.32000 -0.22000 -1.65165 安聯中華新思路基金-人民幣 13.19000 13.41000 -0.22000 -1.64057 安聯中華新思路基金-美元 12.27000 12.43000 -0.16000 -1.28721 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.51000 11.67000 -0.16000 -1.37104 安聯台灣大壩基金 28.05000 28.12000 -0.07000 -0.24893 安聯台灣科技基金 45.95000 46.16000 -0.21000 -0.45494 安聯台灣貨幣市場基金 12.49050 12.49000 0.00050 0.00400 安聯台灣智慧基金 30.87000 30.99000 -0.12000 -0.38722 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14330 10.13850 0.00480 0.04734 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.08440 15.08110 0.00330 0.02188 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66010 9.65800 0.00210 0.02174 安聯四季成長組合基金-美元 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.33760 12.34430 -0.00670 -0.05428 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14480 10.14260 0.00220 0.02169 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24830 12.24560 0.00270 0.02205 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50820 9.50170 0.00650 0.06841 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36050 9.35840 0.00210 0.02244 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03630 9.03440 0.00190 0.02103 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.40000 11.37000 0.03000 0.26385 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.03880 12.04420 -0.00540 -0.04483 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.94660 10.94260 0.00400 0.03655 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61870 10.61620 0.00250 0.02355 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.92510 8.92120 0.00390 0.04372 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.70740 8.70430 0.00310 0.03561 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.42110 8.41910 0.00200 0.02376 安聯全球人口趨勢基金 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.13000 37.24000 -0.11000 -0.29538 安聯全球油礦金趨勢基金 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404 安聯全球計量平衡基金 12.88000 12.85000 0.03000 0.23346 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.00770 12.03340 -0.02570 -0.21357 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.40940 10.43160 -0.02220 -0.21281 安聯全球新興市場基金 17.09000 17.01000 0.08000 0.47031 安聯全球農金趨勢基金 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358 安聯全球綠能趨勢基金 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 安聯亞洲動態策略基金 22.57000 22.51000 0.06000 0.26655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.05480 10.05240 0.00240 0.02387 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81100 9.80870 0.00230 0.02345 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.30300 83.50160 -0.19860 -0.23784 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.38290 12.39960 -0.01670 -0.13468 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.33210 65.45210 -0.12000 -0.18334 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.63260 9.64560 -0.01300 -0.13478 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57940 2.57830 0.00110 0.04266 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.49940 10.48510 0.01430 0.13638 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19860 2.20150 -0.00290 -0.13173 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.71270 8.70050 0.01220 0.14022 宏利台灣動力基金 31.62000 31.52000 0.10000 0.31726 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.10820 10.09090 0.01730 0.17144 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90600 9.90450 0.00150 0.01514 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.96270 7.94910 0.01360 0.17109 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.93970 7.93560 0.00410 0.05167 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 宏利全球債券組合基金 13.04240 13.03200 0.01040 0.07980 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77860 2.77470 0.00390 0.14056 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.72640 11.72280 0.00360 0.03071 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.69590 8.69300 0.00290 0.03336 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43680 2.44490 -0.00810 -0.33130 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.93840 10.94710 -0.00870 -0.07947 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.74890 3.74640 0.00250 0.06673 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60600 0.60620 -0.00020 -0.03299 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.57000 17.59000 -0.02000 -0.11370 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78510 11.77640 0.00870 0.07388 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.49170 10.48790 0.00380 0.03623 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18130 10.18300 -0.00170 -0.01669 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.96090 8.95090 0.01000 0.11172 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.55440 8.55130 0.00310 0.03625 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47850 8.48070 -0.00220 -0.02594 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.46160 8.45890 0.00270 0.03192 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73140 2.73080 0.00060 0.02197 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39660 0.39660 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05480 12.06290 -0.00810 -0.06715 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90370 0.90380 -0.00010 -0.01106 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32890 7.33380 -0.00490 -0.06681 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02360 2.02280 0.00080 0.03955 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29130 0.29130 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.98460 8.99020 -0.00560 -0.06229 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32770 0.32780 -0.00010 -0.03051 宏利萬利貨幣市場基金 13.64060 13.64030 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.55000 2.54000 0.01000 0.39370 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 宏利臺灣股息收益基金 27.52000 27.57000 -0.05000 -0.18136 宏利澳幣保本基金 12.08060 12.07850 0.00210 0.01739 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.17490 10.21300 -0.03810 -0.37305 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.48800 9.48750 0.00050 0.00527 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.90900 8.92090 -0.01190 -0.13339 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.59670 10.61090 -0.01420 -0.13382 貝萊德亞美利加收益基金 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 貝萊德新台幣基金 12.93320 12.93290 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 26.21000 26.35000 -0.14000 -0.53131 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21480 11.21380 0.00100 0.00892 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87840 9.87530 0.00310 0.03139 保德信大中華基金-人民幣 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762 保德信大中華基金-美元 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763 保德信大中華基金-新台幣 27.51000 27.69000 -0.18000 -0.65005 保德信中小型股基金 45.16000 45.38000 -0.22000 -0.48480 保德信中國中小基金-人民幣 8.83000 9.02000 -0.19000 -2.10643 保德信中國中小基金-美元 8.53000 8.70000 -0.17000 -1.95402 保德信中國中小基金-新臺幣 8.23000 8.40000 -0.17000 -2.02381 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.05240 9.13620 -0.08380 -0.91723 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.11630 9.20340 -0.08710 -0.94639 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.17760 9.26280 -0.08520 -0.91981 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.90800 9.97430 -0.06630 -0.66471 保德信中國品牌基金-人民幣 8.43000 8.57000 -0.14000 -1.63361 保德信中國品牌基金-美元 8.42000 8.55000 -0.13000 -1.52047 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.11000 9.26000 -0.15000 -1.61987 保德信台商全方位基金 35.20000 35.25000 -0.05000 -0.14184 保德信全球中小基金 30.09000 29.99000 0.10000 0.33344 保德信全球消費商機基金 18.40000 18.41000 -0.01000 -0.05432 保德信全球基礎建設基金 12.48000 12.42000 0.06000 0.48309 保德信全球資源基金 7.97000 7.95000 0.02000 0.25157 保德信全球醫療生化基金-美元 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.39000 33.35000 0.04000 0.11994 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.76060 9.77110 -0.01050 -0.10746 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57360 10.55060 0.02300 0.21800 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25510 9.27830 -0.02320 -0.25005 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.01070 10.00290 0.00780 0.07798 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19320 8.22490 -0.03170 -0.38542 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80490 10.80120 0.00370 0.03426 保德信亞太基金 21.06000 21.00000 0.06000 0.28571 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.49940 8.53650 -0.03710 -0.43460 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.26140 11.26420 -0.00280 -0.02486 保德信店頭市場基金 32.52000 32.96000 -0.44000 -1.33495 保德信拉丁美洲基金 6.55000 6.64000 -0.09000 -1.35542 保德信金平衡基金 30.01000 30.03000 -0.02000 -0.06660 保德信金滿意基金 42.08000 42.39000 -0.31000 -0.73130 保德信科技島基金 25.74000 25.96000 -0.22000 -0.84746 保德信高成長基金 92.26000 92.72000 -0.46000 -0.49612 保德信第一基金 25.93000 26.02000 -0.09000 -0.34589 保德信貨幣市場基金 15.76720 15.76660 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.58620 10.54680 0.03940 0.37357 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.74930 10.72430 0.02500 0.23312 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.83010 10.79030 0.03980 0.36885 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.29670 10.27320 0.02350 0.22875 保德信新世紀基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.00040 8.05070 -0.05030 -0.62479 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81660 10.82500 -0.00840 -0.07760 保德信新興趨勢組合基金 10.89000 10.81000 0.08000 0.74006 保德信瑞騰基金 15.54520 15.54490 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.67860 9.69140 -0.01280 -0.13208 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.90550 9.91860 -0.01310 -0.13208 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63450 9.65020 -0.01570 -0.16269 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.74480 9.76090 -0.01610 -0.16494 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.81210 9.79950 0.01260 0.12858 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.79690 9.78290 0.01400 0.14311 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.66070 9.66230 -0.00160 -0.01656 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.66320 9.66520 -0.00200 -0.02069 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.96540 9.97350 -0.00810 -0.08122 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94110 9.92260 0.01850 0.18644 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.00220 9.98540 0.01680 0.16825 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.83330 9.83140 0.00190 0.01933 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.83350 9.83140 0.00210 0.02136 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.52750 9.52800 -0.00050 -0.00525 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.38010 9.39220 -0.01210 -0.12883 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95640 1.95670 -0.00030 -0.01533 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66390 2.66410 -0.00020 -0.00751 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29440 0.29370 0.00070 0.23834 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43500 0.43410 0.00090 0.20733 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.43460 8.42040 0.01420 0.16864 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.69980 11.68370 0.01610 0.13780 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.49570 9.50830 -0.01260 -0.13252 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.62080 11.63680 -0.01600 -0.13749 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.60100 8.59430 0.00670 0.07796 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.54820 10.53990 0.00830 0.07875 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01400 10.02480 -0.01080 -0.10773 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.95440 9.96840 -0.01400 -0.14044 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.99580 10.01070 -0.01490 -0.14884 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.55150 10.56760 -0.01610 -0.15235 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.92030 9.93800 -0.01770 -0.17810 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71200 9.72410 -0.01210 -0.12443 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01290 10.02540 -0.01250 -0.12468 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.70550 9.72140 -0.01590 -0.16356 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.89500 9.91150 -0.01650 -0.16647 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.46370 10.50030 -0.03660 -0.34856 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.15090 6.15600 -0.00510 -0.08285 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.55890 10.56760 -0.00870 -0.08233 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64850 11.64830 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 19.49000 19.50000 -0.01000 -0.05128 施羅德樂活中小基金-I類型 4444.22000 4446.16000 -1.94000 -0.04363 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.11480 10.13540 -0.02060 -0.20325 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.08510 11.09280 -0.00770 -0.06941 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.34510 10.35490 -0.00980 -0.09464 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.99780 9.01620 -0.01840 -0.20408 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.39170 9.39820 -0.00650 -0.06916 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.20670 9.21540 -0.00870 -0.09441 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.31250 10.33360 -0.02110 -0.20419 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.82520 10.83270 -0.00750 -0.06923 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.77020 10.78040 -0.01020 -0.09462 柏瑞五國金勢力建設基金 6.22000 6.25000 -0.03000 -0.48000 柏瑞巨人基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65330 13.65290 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 15.97000 16.02000 -0.05000 -0.31211 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.42830 13.43930 -0.01100 -0.08185 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.78350 11.78110 0.00240 0.02037 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.38960 12.39050 -0.00090 -0.00726 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.86470 8.87200 -0.00730 -0.08228 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76690 6.77240 -0.00550 -0.08121 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.73190 8.73020 0.00170 0.01947 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.51240 8.48840 0.02400 0.28274 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.70930 10.71000 -0.00070 -0.00654 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.31650 8.32080 -0.00430 -0.05168 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.95820 11.95580 0.00240 0.02007 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.63320 11.64270 -0.00950 -0.08160 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.85650 11.82310 0.03340 0.28250 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.27850 11.27930 -0.00080 -0.00709 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96740 8.97480 -0.00740 -0.08245 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75650 9.75450 0.00200 0.02050 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72980 9.70240 0.02740 0.28240 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.52480 9.52540 -0.00060 -0.00630 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40090 9.40570 -0.00480 -0.05103 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.28870 10.28950 -0.00080 -0.00777 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.13320 10.12210 0.01110 0.10966 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.01880 10.01210 0.00670 0.06692 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.09720 10.09070 0.00650 0.06442 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.04240 10.04310 -0.00070 -0.00697 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.82370 9.81280 0.01090 0.11108 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.77520 9.76870 0.00650 0.06654 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.85430 9.84800 0.00630 0.06397 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.26960 10.27030 -0.00070 -0.00682 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.13320 10.12200 0.01120 0.11065 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.01880 10.01210 0.00670 0.06692 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.09730 10.09080 0.00650 0.06442 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.04240 10.04310 -0.00070 -0.00697 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.82380 9.81300 0.01080 0.11006 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.77530 9.76880 0.00650 0.06654 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.85440 9.84800 0.00640 0.06499 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.69150 10.70450 -0.01300 -0.12144 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85830 11.86140 -0.00310 -0.02614 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.26870 11.27470 -0.00600 -0.05322 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.07500 9.08600 -0.01100 -0.12107 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75540 9.75800 -0.00260 -0.02664 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.62100 9.62600 -0.00500 -0.05194 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.40360 10.41620 -0.01260 -0.12097 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.04140 11.04430 -0.00290 -0.02626 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88680 10.89250 -0.00570 -0.05233 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.07530 9.08630 -0.01100 -0.12106 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75580 9.75840 -0.00260 -0.02664 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.62140 9.62640 -0.00500 -0.05194 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.81000 13.77000 0.04000 0.29049 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.92000 12.94000 -0.02000 -0.15456 柏瑞拉丁美洲基金 9.07000 9.13000 -0.06000 -0.65717 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.44620 11.45400 -0.00780 -0.06810 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.49920 7.50430 -0.00510 -0.06796 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.36380 11.36400 -0.00020 -0.00176 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.01050 11.00020 0.01030 0.09363 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14050 10.13370 0.00680 0.06710 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.32920 8.32930 -0.00010 -0.00120 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.35740 9.34860 0.00880 0.09413 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.38240 9.37610 0.00630 0.06719 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.59150 10.58160 0.00990 0.09356 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97950 9.97960 -0.00010 -0.00100 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.12390 10.11710 0.00680 0.06721 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.69430 9.68520 0.00910 0.09396 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.99970 8.99980 -0.00010 -0.00111 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.91390 8.89660 0.01730 0.19446 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.40650 9.40010 0.00640 0.06808 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.63100 11.64720 -0.01620 -0.13909 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.08440 11.08780 -0.00340 -0.03066 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.52950 10.53580 -0.00630 -0.05980 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.93460 6.94430 -0.00970 -0.13968 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66260 8.66520 -0.00260 -0.03001 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.25540 9.26090 -0.00550 -0.05939 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.99810 10.01210 -0.01400 -0.13983 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.54630 10.55250 -0.00620 -0.05875 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.37510 9.37800 -0.00290 -0.03092 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.84310 8.85550 -0.01240 -0.14003 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.45250 9.45810 -0.00560 -0.05921 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.24530 11.24400 0.00130 0.01156 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.80020 11.78920 0.01100 0.09331 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.82780 10.81940 0.00840 0.07764 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.19510 9.19400 0.00110 0.01196 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.71510 9.70600 0.00910 0.09376 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.70880 9.70120 0.00760 0.07834 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.12240 11.11200 0.01040 0.09359 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03330 10.03220 0.00110 0.01096 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.31730 10.30920 0.00810 0.07857 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.56360 9.56250 0.00110 0.01150 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.34960 9.34850 0.00110 0.01177 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93600 9.92670 0.00930 0.09369 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.46950 9.46210 0.00740 0.07821 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.98000 18.05000 -0.07000 -0.38781 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.79000 16.86000 -0.07000 -0.41518 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86730 12.86430 0.00300 0.02332 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.68440 10.67480 0.00960 0.08993 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.59670 11.59040 0.00630 0.05436 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.19090 12.17420 0.01670 0.13718 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.11840 11.10590 0.01250 0.11255 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.71860 9.70980 0.00880 0.09063 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.24910 10.24360 0.00550 0.05369 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.15000 10.13610 0.01390 0.13713 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.13690 10.12550 0.01140 0.11259 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.85750 9.84860 0.00890 0.09037 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.04700 10.04150 0.00550 0.05477 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.68900 11.67300 0.01600 0.13707 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.07850 10.06720 0.01130 0.11225 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.80000 15.10000 -0.30000 -1.98675 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.60000 23.67000 0.93000 3.92902 國泰大中華基金 19.93000 20.08000 -0.15000 -0.74701 國泰小龍基金 15.35000 15.44000 -0.09000 -0.58290 國泰中小成長基金 42.83000 43.12000 -0.29000 -0.67254 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.95420 4.00360 -0.04940 -1.23389 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.82000 18.00000 -0.18000 -1.00000 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.66910 0.67510 -0.00600 -0.88876 國泰中國內需增長基金美元級別 0.63190 0.63760 -0.00570 -0.89398 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18800 2.19450 -0.00650 -0.29620 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.66400 9.66920 -0.00520 -0.05378 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.20470 8.20910 -0.00440 -0.05360 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31560 0.31550 0.00010 0.03170 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.49820 11.49720 0.00100 0.00870 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67790 1.67200 0.00590 0.35287 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.94510 9.95020 -0.00510 -0.05126 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32790 0.32770 0.00020 0.06103 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.16570 4.21710 -0.05140 -1.21885 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.76000 18.95000 -0.19000 -1.00264 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.60410 0.60940 -0.00530 -0.86971 國泰中港台基金人民幣級別 3.10180 3.14180 -0.04000 -1.27316 國泰中港台基金台幣級別 13.98000 14.13000 -0.15000 -1.06157 國泰中港台基金美元級別 0.45540 0.45970 -0.00430 -0.93539 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.19000 27.29000 -0.10000 -0.36643 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.76000 12.71000 0.05000 0.39339 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.08000 35.34000 -0.26000 -0.73571 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.37250 10.38380 -0.01130 -0.10882 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.37270 10.38410 -0.01140 -0.10978 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.37300 10.38440 -0.01140 -0.10978 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33640 0.33630 0.00010 0.02974 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33640 0.33630 0.00010 0.02974 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33640 0.33630 0.00010 0.02974 國泰台灣貨幣市場基金 12.41110 12.41080 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 27.28000 27.40000 -0.12000 -0.43796 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.47440 2.46840 0.00600 0.24307 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36220 0.36010 0.00210 0.58317 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49780 0.49850 -0.00070 -0.14042 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.30000 13.19000 0.11000 0.83397 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45920 0.45480 0.00440 0.96746 國泰全球資源基金台幣級別 5.74000 5.72000 0.02000 0.34965 國泰全球資源基金美元級別 0.18350 0.18270 0.00080 0.43788 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41230 0.41110 0.00120 0.29190 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37270 0.37170 0.00100 0.26903 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43700 0.43570 0.00130 0.29837 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50970 0.51200 -0.00230 -0.44922 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.22000 21.09000 0.13000 0.61641 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.88000 21.89000 -0.01000 -0.04568 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.46210 2.46780 -0.00570 -0.23097 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.13790 11.13770 0.00020 0.00180 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.01610 10.01590 0.00020 0.00200 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36140 0.36100 0.00040 0.11080 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32500 0.32460 0.00040 0.12323 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49340 0.49640 -0.00300 -0.60435 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39240 0.39070 0.00170 0.43512 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.57000 18.59000 -0.02000 -0.10758 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60300 0.60270 0.00030 0.04978 國泰科技生化基金 34.41000 34.75000 -0.34000 -0.97842 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.44000 27.36000 0.08000 0.29240 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.72530 39.74650 -0.02120 -0.05334 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.42910 19.44440 -0.01530 -0.07869 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.60940 19.59040 0.01900 0.09699 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.39420 40.39840 -0.00420 -0.01040 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.21220 41.19710 0.01510 0.03665 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.31740 43.35920 -0.04180 -0.09640 國泰紐幣2021保本基金 12.16460 12.16380 0.00080 0.00658 國泰紐幣八年期保本基金 12.45650 12.45720 -0.00070 -0.00562 國泰紐幣保本基金 12.41690 12.41500 0.00190 0.01530 國泰高科技基金 12.75000 12.84000 -0.09000 -0.70093 國泰國泰基金台幣I級別 23.06000 23.40000 -0.34000 -1.45299 國泰國泰基金台幣級別 23.06000 23.40000 -0.34000 -1.45299 國泰富時中國A50基金 17.63000 17.28000 0.35000 2.02546 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33570 0.33540 0.00030 0.08945 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46820 0.47120 -0.00300 -0.63667 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36870 0.36830 0.00040 0.10861 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51430 0.51750 -0.00320 -0.61836 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34680 0.34590 0.00090 0.26019 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48370 0.48600 -0.00230 -0.47325 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.55460 10.56380 -0.00920 -0.08709 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.57720 7.58380 -0.00660 -0.08703 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35640 0.35660 -0.00020 -0.05609 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25390 0.25400 -0.00010 -0.03937 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.21230 2.21880 -0.00650 -0.29295 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.92900 9.93810 -0.00910 -0.09157 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32140 0.32120 0.00020 0.06227 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.87530 39.87070 0.00460 0.01154 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.61000 18.41000 0.20000 1.08637 國泰新興市場基金台幣級別 11.44000 11.48000 -0.04000 -0.34843 國泰新興市場基金美元級別 0.37160 0.37220 -0.00060 -0.16120 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23440 2.24410 -0.00970 -0.43224 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.47240 1.47880 -0.00640 -0.43278 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33710 0.33740 -0.00030 -0.08892 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36300 0.36340 -0.00040 -0.11007 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22440 0.22460 -0.00020 -0.08905 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.35080 10.36380 -0.01300 -0.12544 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.69300 6.70140 -0.00840 -0.12535 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.99000 14.00000 -0.01000 -0.07143 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.45000 35.40000 0.05000 0.14124 國泰價值卓越基金 15.19000 15.27000 -0.08000 -0.52390 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37410 0.37280 0.00130 0.34871 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.56620 38.55820 0.00800 0.02075 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.82000 20.77000 0.05000 0.24073 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.84000 18.83000 0.01000 0.05311 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.05000 19.04000 0.01000 0.05252 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.08590 12.08530 0.00060 0.00496 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39610 0.39590 0.00020 0.05052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63310 9.64490 -0.01180 -0.12234 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.30450 8.30950 -0.00500 -0.06017 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.70730 10.72040 -0.01310 -0.12220 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33700 9.34260 -0.00560 -0.05994 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18080 11.18000 0.00080 0.00716 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79600 9.77040 0.02560 0.26202 第一金大中華基金 27.57000 27.67000 -0.10000 -0.36140 第一金小型精選基金 38.17000 38.28000 -0.11000 -0.28736 第一金中國世紀基金-人民幣 12.41000 12.66000 -0.25000 -1.97472 第一金中國世紀基金-美元 7.76780 7.90630 -0.13850 -1.75177 第一金中國世紀基金-美元-N 7.76860 7.90710 -0.13850 -1.75159 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.12000 9.30000 -0.18000 -1.93548 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.12000 9.30000 -0.18000 -1.93548 第一金中概平衡基金 26.32000 26.40000 -0.08000 -0.30303 第一金台灣貨幣市場基金 15.25040 15.24980 0.00060 0.00393 第一金全家福貨幣市場基金 177.84300 177.83700 0.00600 0.00337 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.97050 9.97010 0.00040 0.00401 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.97050 9.97010 0.00040 0.00401 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.23360 14.18890 0.04470 0.31503 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.23420 14.18950 0.04470 0.31502 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.83330 9.80910 0.02420 0.24671 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.83670 9.81250 0.02420 0.24662 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.49790 9.48140 0.01650 0.17402 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.52270 9.50610 0.01660 0.17462 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.30910 10.28370 0.02540 0.24699 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.96770 9.95030 0.01740 0.17487 第一金全球大趨勢基金 23.28000 23.30000 -0.02000 -0.08584 第一金全球不動產證券化基金A 8.26780 8.20060 0.06720 0.81945 第一金全球不動產證券化基金B 5.87940 5.83170 0.04770 0.81794 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.57040 9.52910 0.04130 0.43341 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.57160 9.53020 0.04140 0.43441 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.93500 9.89220 0.04280 0.43266 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.93630 9.89340 0.04290 0.43362 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.63760 8.62250 0.01510 0.17512 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20830 10.19060 0.01770 0.17369 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.67980 9.67810 0.00170 0.01757 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.67900 9.67730 0.00170 0.01757 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.96930 7.96600 0.00330 0.04143 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85260 8.85340 -0.00080 -0.00904 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85310 8.85380 -0.00070 -0.00791 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.17330 11.17140 0.00190 0.01701 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.17420 11.17230 0.00190 0.01701 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.99950 9.99530 0.00420 0.04202 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.80830 14.80950 -0.00120 -0.00810 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.85530 13.77160 0.08370 0.60777 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.87250 13.78870 0.08380 0.60774 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.08000 13.02000 0.06000 0.46083 第一金亞洲科技基金 18.79000 18.71000 0.08000 0.42758 第一金亞洲新興市場基金 13.17000 13.18000 -0.01000 -0.07587 第一金店頭市場基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 第一金創新趨勢基金 24.53000 24.55000 -0.02000 -0.08147 第一金電子基金 34.73000 34.87000 -0.14000 -0.40149 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.20000 20.17000 0.03000 0.14874 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.35000 19.37000 -0.02000 -0.10325 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.64000 8.75000 -0.11000 -1.25714 統一大中華中小基金(美元) 7.89000 7.98000 -0.09000 -1.12782 統一大中華中小基金(新台幣) 11.65000 11.79000 -0.14000 -1.18745 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 統一大東協高股息基金(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 統一大滿貫基金-A類型 35.25000 35.23000 0.02000 0.05677 統一大滿貫基金-I類型 35.25000 35.23000 0.02000 0.05677 統一大龍印基金 14.66000 14.73000 -0.07000 -0.47522 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.06000 9.20000 -0.14000 -1.52174 統一大龍騰中國基金(美元) 8.29000 8.40000 -0.11000 -1.30952 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.40000 9.54000 -0.14000 -1.46751 統一中小基金 26.07000 26.12000 -0.05000 -0.19142 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.86810 9.89510 -0.02700 -0.27286 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.22660 9.21610 0.01050 0.11393 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94980 8.94630 0.00350 0.03912 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.72450 11.75650 -0.03200 -0.27219 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.88970 10.87730 0.01240 0.11400 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55810 10.55400 0.00410 0.03885 統一台灣動力基金 17.64000 17.51000 0.13000 0.74243 統一全天候基金-A類型 112.43000 112.53000 -0.10000 -0.08887 統一全天候基金-I類型 112.44000 112.53000 -0.09000 -0.07998 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.88210 8.93630 -0.05420 -0.60652 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.60400 8.62310 -0.01910 -0.22150 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.58040 8.60490 -0.02450 -0.28472 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.18750 9.24360 -0.05610 -0.60691 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.89970 8.91950 -0.01980 -0.22199 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.87530 8.90060 -0.02530 -0.28425 統一全球債券組合基金 11.93990 11.92970 0.01020 0.08550 統一全球新科技基金(人民幣) 15.64000 15.80000 -0.16000 -1.01266 統一全球新科技基金(美元) 14.71000 14.82000 -0.11000 -0.74224 統一全球新科技基金(新台幣) 14.08000 14.20000 -0.12000 -0.84507 統一亞太基金 25.15000 25.35000 -0.20000 -0.78895 統一亞洲大金磚基金 12.36000 12.42000 -0.06000 -0.48309 統一奔騰基金 61.00000 60.86000 0.14000 0.23004 統一強棒貨幣市場基金 16.65870 16.65820 0.00050 0.00300 統一強漢基金(人民幣) 10.34000 10.45000 -0.11000 -1.05263 統一強漢基金(美元) 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627 統一強漢基金(新台幣) 24.45000 24.68000 -0.23000 -0.93193 統一統信基金 31.86000 31.90000 -0.04000 -0.12539 統一黑馬基金 61.11000 60.98000 0.13000 0.21318 統一新亞洲科技能源基金 18.28000 18.37000 -0.09000 -0.48993 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.99450 7.99630 -0.00180 -0.02251 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15570 10.15790 -0.00220 -0.02166 統一經建基金 47.49000 47.54000 -0.05000 -0.10517 統一龍馬基金 70.96000 70.72000 0.24000 0.33937 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.00000 22.02000 -0.02000 -0.09083 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 47.72000 47.76000 -0.04000 -0.08375 野村中國機會基金 12.68000 12.80000 -0.12000 -0.93750 野村巴西基金 5.19000 5.25000 -0.06000 -1.14286 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.09000 12.00000 0.09000 0.75000 野村台灣高股息基金 23.40000 23.59000 -0.19000 -0.80543 野村台灣運籌基金 36.07000 36.61000 -0.54000 -1.47501 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48990 9.47650 0.01340 0.14140 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.41340 9.40810 0.00530 0.05633 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46570 9.46110 0.00460 0.04862 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69550 9.68170 0.01380 0.14254 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.56980 9.56450 0.00530 0.05541 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53500 9.53010 0.00490 0.05142 野村平衡基金 19.17000 19.11000 0.06000 0.31397 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.35000 9.29000 0.06000 0.64586 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.52000 13.44000 0.08000 0.59524 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 野村全球生技醫療基金 17.81000 17.81000 0.00000 0.00000 野村全球品牌基金 27.61000 27.61000 0.00000 0.00000 野村全球氣候變遷基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.19000 13.15000 0.04000 0.30418 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.26000 11.21000 0.05000 0.44603 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.71000 19.67000 0.04000 0.20336 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.37000 12.32000 0.05000 0.40584 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.03280 10.00700 0.02580 0.25782 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46150 10.45360 0.00790 0.07557 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.37910 10.37580 0.00330 0.03180 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.61710 9.57550 0.04160 0.43444 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.36060 9.34040 0.02020 0.21626 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.95880 8.94520 0.01360 0.15204 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.31480 11.26570 0.04910 0.43584 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.79200 10.76870 0.02330 0.21637 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.39060 10.37480 0.01580 0.15229 野村成長基金 29.02000 29.22000 -0.20000 -0.68446 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.79450 8.75850 0.03600 0.41103 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.79180 8.77220 0.01960 0.22343 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.96620 8.95660 0.00960 0.10718 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.26970 9.23200 0.03770 0.40836 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.17330 9.15280 0.02050 0.22398 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.35690 9.34690 0.01000 0.10699 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.42890 9.41060 0.01830 0.19446 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.47760 9.46400 0.01360 0.14370 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.60190 9.59810 0.00380 0.03959 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.97400 9.94990 0.02410 0.24221 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.93500 9.92070 0.01430 0.14414 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.07140 10.06750 0.00390 0.03874 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.58160 8.58160 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.16110 9.14240 0.01870 0.20454 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.01610 9.00980 0.00630 0.06992 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.07330 13.07330 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.10220 12.07710 0.02510 0.20783 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.84530 9.83840 0.00690 0.07013 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.20290 10.17480 0.02810 0.27617 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.85290 9.85040 0.00250 0.02538 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41650 9.41950 -0.00300 -0.03185 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.24100 11.24460 -0.00360 -0.03202 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.13920 10.12860 0.01060 0.10465 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.17650 11.13720 0.03930 0.35287 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.66520 10.64500 0.02020 0.18976 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.46670 10.45570 0.01100 0.10521 野村泰國基金 41.42000 41.09000 0.33000 0.80312 野村高科技基金 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18340 10.16480 0.01860 0.18298 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.30850 10.26220 0.04630 0.45117 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.70540 10.63270 0.07270 0.68374 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.65910 9.63070 0.02840 0.29489 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.60000 9.58290 0.01710 0.17844 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.46630 9.43560 0.03070 0.32536 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.85980 11.80740 0.05240 0.44379 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.34120 13.24350 0.09770 0.73772 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.79200 10.76030 0.03170 0.29460 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73280 10.71370 0.01910 0.17828 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.83720 10.80160 0.03560 0.32958 野村貨幣市場基金 16.26610 16.26550 0.00060 0.00369 野村新馬基金 15.85000 15.85000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.01600 10.00730 0.00870 0.08694 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.94040 9.89050 0.04990 0.50452 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96680 9.93610 0.03070 0.30897 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.83800 9.80920 0.02880 0.29360 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80130 9.79600 0.00530 0.05410 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.80620 9.80270 0.00350 0.03570 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.83800 9.80920 0.02880 0.29360 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80130 9.79600 0.00530 0.05410 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.80620 9.80270 0.00350 0.03570 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.78450 9.76570 0.01880 0.19251 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.73940 9.74000 -0.00060 -0.00616 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.74320 9.75060 -0.00740 -0.07589 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.78450 9.76570 0.01880 0.19251 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.73940 9.74000 -0.00060 -0.00616 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.74320 9.75060 -0.00740 -0.07589 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.07350 10.06150 0.01200 0.11927 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92860 7.92120 0.00740 0.09342 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.75270 11.74170 0.01100 0.09368 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.10000 7.19000 -0.09000 -1.25174 野村精選貨幣市場基金 12.07860 12.07830 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 野村歐洲高股息基金季配型 7.79000 7.77000 0.02000 0.25740 野村歐洲高股息基金累積型 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248 野村積極成長基金 12.25000 12.33000 -0.08000 -0.64882 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.35000 33.40000 -0.05000 -0.14970 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.31980 10.32010 -0.00030 -0.00291 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61410 8.59030 0.02380 0.27706 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.93880 7.93420 0.00460 0.05798 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.87650 7.87620 0.00030 0.00381 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.69250 11.65890 0.03360 0.28819 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52510 10.51900 0.00610 0.05799 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.47490 10.47460 0.00030 0.00286 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 野村環球基金-人民幣計價 16.05000 16.02000 0.03000 0.18727 野村環球基金-美元計價 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.51000 17.52000 -0.01000 -0.05708 野村鴻利基金 22.15000 22.16000 -0.01000 -0.04513 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85860 16.85830 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 19.57000 19.87000 -0.30000 -1.50981 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.07000 13.98000 0.09000 0.64378 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.62000 14.66000 -0.04000 -0.27285 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.12930 10.11990 0.00940 0.09289 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.29040 13.27840 0.01200 0.09037 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.46540 9.45930 0.00610 0.06449 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.44630 9.43890 0.00740 0.07840 凱基台商天下基金 12.99000 13.03000 -0.04000 -0.30698 凱基台灣精五門基金 20.38000 20.52000 -0.14000 -0.68226 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.69780 10.65970 0.03810 0.35742 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.35000 13.39000 -0.04000 -0.29873 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.05170 12.07390 -0.02220 -0.18387 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54280 11.54240 0.00040 0.00347 凱基開創基金 26.88000 27.02000 -0.14000 -0.51813 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.58000 22.57000 0.01000 0.04431 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.89070 21.84520 0.04550 0.20828 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.01000 17.11000 -0.10000 -0.58445 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.25920 16.32350 -0.06430 -0.39391 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.51000 7.49000 0.02000 0.26702 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.86330 11.84410 0.01920 0.16211 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.67310 11.65240 0.02070 0.17765 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 13.19000 13.15000 0.04000 0.30418 凱基護城河基金-美元計價B 12.92370 12.87320 0.05050 0.39229 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.66000 13.65000 0.01000 0.07326 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.36000 35.37000 -0.01000 -0.02827 富邦NASDAQ-100基金 31.06000 31.09000 -0.03000 -0.09649 富邦上証180基金 26.88000 26.45000 0.43000 1.62571 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18650 0.18820 -0.00170 -0.90329 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.75000 5.81000 -0.06000 -1.03270 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.03000 8.18000 -0.15000 -1.83374 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.95000 32.70000 1.25000 3.82263 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.08630 11.13800 -0.05170 -0.46418 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.24680 10.28820 -0.04140 -0.40240 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.88760 9.91360 -0.02600 -0.26227 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.68690 9.73210 -0.04520 -0.46444 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.88140 8.91730 -0.03590 -0.40259 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.57720 8.59980 -0.02260 -0.26280 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.34960 20.28460 0.06500 0.32044 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.33640 11.33550 0.00090 0.00794 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.41730 10.39160 0.02570 0.24732 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.87930 12.87830 0.00100 0.00777 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89450 1.89520 -0.00070 -0.03694 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38760 9.38680 0.00080 0.00852 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42890 1.42940 -0.00050 -0.03498 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.75470 11.75230 0.00240 0.02042 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71440 1.71200 0.00240 0.14019 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14890 10.14680 0.00210 0.02070 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49900 1.49700 0.00200 0.13360 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.01000 14.93000 0.08000 0.53583 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.05000 22.25000 -0.20000 -0.89888 富邦日本東証基金 21.76000 21.79000 -0.03000 -0.13768 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.15000 44.10000 0.05000 0.11338 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.47000 48.38000 0.09000 0.18603 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.73000 51.69000 0.04000 0.07738 富邦台灣心基金 22.23000 22.33000 -0.10000 -0.44783 富邦台灣釆吉50基金 48.37000 48.25000 0.12000 0.24870 富邦台灣科技指數基金 53.38000 53.39000 -0.01000 -0.01873 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.61730 41.68680 -0.06950 -0.16672 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.36140 41.43060 -0.06920 -0.16703 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29740 0.29450 0.00290 0.98472 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.36000 9.28000 0.08000 0.86207 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51380 2.52150 -0.00770 -0.30537 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33960 0.33920 0.00040 0.11792 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.54590 10.52990 0.01600 0.15195 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18090 2.18750 -0.00660 -0.30171 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32520 0.32490 0.00030 0.09234 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.08960 9.07580 0.01380 0.15205 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.31000 24.11000 0.20000 0.82953 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.85000 13.92000 -0.07000 -0.50287 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.30000 33.02000 0.28000 0.84797 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63950 15.63900 0.00050 0.00320 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.95260 39.79840 0.15420 0.38745 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.10990 40.16350 -0.05360 -0.13345 富邦長紅基金 63.67000 63.84000 -0.17000 -0.26629 富邦科技基金 24.30000 24.37000 -0.07000 -0.28724 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.54830 40.60210 -0.05380 -0.13251 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.27750 40.30730 -0.02980 -0.07393 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.46220 39.51670 -0.05450 -0.13792 富邦恒生國企ETF基金 19.99000 19.78000 0.21000 1.06168 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.35000 14.53000 -0.18000 -1.23882 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.93000 26.33000 0.60000 2.27877 富邦高成長基金 24.36000 24.47000 -0.11000 -0.44953 富邦基金 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 富邦基金I類型 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 富邦深証100基金 8.82000 8.71000 0.11000 1.26292 富邦富時歐洲ETF基金 20.21000 20.25000 -0.04000 -0.19753 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41260 0.41280 -0.00020 -0.04845 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.31130 12.30790 0.00340 0.02762 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.51920 9.51660 0.00260 0.02732 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30590 0.30610 -0.00020 -0.06534 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.85690 8.85450 0.00240 0.02710 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.63000 20.67000 -0.04000 -0.19352 富邦精準基金 45.97000 46.17000 -0.20000 -0.43318 富邦精銳中小基金 11.54000 11.60000 -0.06000 -0.51724 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.91000 19.05000 -0.14000 -0.73491 富邦臺灣公司治理100基金 21.79000 21.77000 0.02000 0.09187 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.59000 7.60000 -0.01000 -0.13158 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.32000 15.30000 0.02000 0.13072 富邦標普美國特別股ETF基金 19.96000 19.96000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.18580 10.21820 -0.03240 -0.31708 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.09660 10.08430 0.01230 0.12197 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.23560 10.24010 -0.00450 -0.04394 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.90860 9.94010 -0.03150 -0.31690 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.77760 9.76570 0.01190 0.12186 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.89440 9.89880 -0.00440 -0.04445 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.35000 30.44000 -0.09000 -0.29566 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.70040 8.69820 0.00220 0.02529 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.24300 9.24190 0.00110 0.01190 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.96360 8.96220 0.00140 0.01562 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68540 9.68270 0.00270 0.02788 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.70500 9.70380 0.00120 0.01237 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.41370 9.41230 0.00140 0.01487 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.48590 9.48420 0.00170 0.01792 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.48070 8.47770 0.00300 0.03539 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.51980 9.51760 0.00220 0.02312 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.99600 8.99330 0.00270 0.03002 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.53470 10.53110 0.00360 0.03418 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.31560 10.31310 0.00250 0.02424 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82220 9.81950 0.00270 0.02750 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.12040 9.11780 0.00260 0.02852 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.65210 9.64960 0.00250 0.02591 富達卓越領航全球組合基金 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.65430 8.65310 0.00120 0.01387 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36990 9.36970 0.00020 0.00213 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.05080 9.05020 0.00060 0.00663 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.85040 9.84900 0.00140 0.01421 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.82580 9.82560 0.00020 0.00204 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.52690 9.52570 0.00120 0.01260 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.14140 9.14080 0.00060 0.00656 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.59710 9.59640 0.00070 0.00729 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.01000 9.19000 -0.18000 -1.95865 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.72000 9.87000 -0.15000 -1.51976 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.53000 8.67000 -0.14000 -1.61476 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.70000 7.86000 -0.16000 -2.03562 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.86000 9.02000 -0.16000 -1.77384 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.65000 8.82000 -0.17000 -1.92744 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.65910 9.68170 -0.02260 -0.23343 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.16900 9.16950 -0.00050 -0.00545 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.78840 8.79440 -0.00600 -0.06823 富蘭克林華美中華基金 11.84000 12.10000 -0.26000 -2.14876 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.82000 20.92000 -0.10000 -0.47801 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.35000 20.36000 -0.01000 -0.04912 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.87940 7.86450 0.01490 0.18946 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.99500 8.97340 0.02160 0.24071 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.67090 9.64780 0.02310 0.23943 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.22820 9.21070 0.01750 0.19000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.11260 11.10700 0.00560 0.05042 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.77830 8.77390 0.00440 0.05015 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.20590 9.20120 0.00470 0.05108 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.28580 13.28460 0.00120 0.00903 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.30260 10.30170 0.00090 0.00874 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.15660 10.15220 0.00440 0.04334 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70220 7.69890 0.00330 0.04286 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.17550 9.17150 0.00400 0.04361 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.75250 10.75540 -0.00290 -0.02696 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61470 7.61670 -0.00200 -0.02626 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.09030 9.09270 -0.00240 -0.02639 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.45050 10.44640 0.00410 0.03925 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74690 7.74390 0.00300 0.03874 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.17800 8.17760 0.00040 0.00489 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.17490 9.16910 0.00580 0.06326 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94560 9.93930 0.00630 0.06338 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.58360 12.58310 0.00050 0.00397 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.58000 8.65000 -0.07000 -0.80925 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.80000 8.89000 -0.09000 -1.01237 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.04000 12.11000 -0.07000 -0.57803 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.10490 13.08970 0.01520 0.11612 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 富蘭克林華美第一富基金 39.94000 40.14000 -0.20000 -0.49826 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30300 10.30260 0.00040 0.00388 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.22000 14.26000 -0.04000 -0.28050 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.41000 15.42000 -0.01000 -0.06485 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.62960 7.61440 0.01520 0.19962 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.61090 10.61930 -0.00840 -0.07910 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.55160 9.54370 0.00790 0.08278 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.95140 10.94240 0.00900 0.08225 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.86070 6.85780 0.00290 0.04229 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.02720 9.01820 0.00900 0.09980 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.10510 10.09500 0.01010 0.10005 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.50450 10.50000 0.00450 0.04286 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.48000 20.50000 -0.02000 -0.09756 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.62380 11.62140 0.00240 0.02065 復華人生目標基金 38.43340 38.24790 0.18550 0.48499 復華大中華中小策略基金 8.50000 8.65000 -0.15000 -1.73410 復華中小精選基金 73.83000 73.89000 -0.06000 -0.08120 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.61000 8.82000 -0.21000 -2.38095 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.70000 7.87000 -0.17000 -2.16010 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.38000 11.52000 -0.14000 -1.21528 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.46000 10.59000 -0.13000 -1.22757 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522 復華六年到期新興市場債券基金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 30.70000 30.85000 -0.15000 -0.48622 復華全球大趨勢基金-美元 13.31000 13.37000 -0.06000 -0.44877 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.86000 20.99000 -0.13000 -0.61934 復華全球平衡基金-美元 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 復華全球平衡基金-新臺幣 20.22000 20.22000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 16.23000 16.40000 -0.17000 -1.03659 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.58000 15.76000 -0.18000 -1.14213 復華全球原物料基金 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 復華全球消費基金-新臺幣 13.25000 13.32000 -0.07000 -0.52553 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.48780 11.48750 0.00030 0.00261 復華全球債券基金 13.48570 13.48970 -0.00400 -0.02965 復華全球債券組合基金 14.64000 14.62000 0.02000 0.13680 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.88000 14.82000 0.06000 0.40486 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 復華全球戰略配置強基金-美元 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 復華有利貨幣市場基金 13.43560 13.43520 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 11.92000 12.05000 -0.13000 -1.07884 復華亞太成長基金 14.43000 14.64000 -0.21000 -1.43443 復華亞太神龍科技基金-美元 9.50000 9.60000 -0.10000 -1.04167 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.04000 10.16000 -0.12000 -1.18110 復華東協世紀基金 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 復華南非幣長期收益基金A 12.90000 12.96000 -0.06000 -0.46296 復華南非幣長期收益基金B 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360 復華南非幣短期收益基金A 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.47000 12.55000 -0.08000 -0.63745 復華美國新星基金-新臺幣 12.58000 12.67000 -0.09000 -0.71034 復華恒生基金 20.63000 20.37000 0.26000 1.27639 復華恒生單日反向一倍基金 8.87000 9.00000 -0.13000 -1.44444 復華恒生單日正向二倍基金 30.48000 29.65000 0.83000 2.79933 復華神盾基金 25.70710 25.61820 0.08890 0.34702 復華高成長基金 66.96000 66.38000 0.58000 0.87376 復華高益策略組合基金 13.06000 13.06000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39650 14.39600 0.00050 0.00347 復華富時不動產證券化基金 19.77000 19.69000 0.08000 0.40630 復華富時台灣高股息低波動基金 52.07000 51.98000 0.09000 0.17314 復華復華基金 20.96000 20.77000 0.19000 0.91478 復華華人世紀基金 16.42000 16.76000 -0.34000 -2.02864 復華傳家二號基金 30.54970 30.47900 0.07070 0.23196 復華傳家基金 24.39510 24.24740 0.14770 0.60914 復華奧林匹克全球組合基金 14.90000 14.86000 0.04000 0.26918 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.09000 14.10000 -0.01000 -0.07092 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 復華新興人民幣短期收益基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.42000 19.43000 -0.01000 -0.05147 復華新興市場高收益債券基金A 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 復華新興市場高收益債券基金B 5.53000 5.53000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.14000 12.16000 -0.02000 -0.16447 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.28000 12.28000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.03000 19.72000 0.31000 1.57201 復華數位經濟基金 57.13000 56.86000 0.27000 0.47485 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.71300 9.71250 0.00050 0.00515 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.55540 9.55590 -0.00050 -0.00523 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.86650 9.86590 0.00060 0.00608 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.67670 9.67720 -0.00050 -0.00517 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.56010 9.56180 -0.00170 -0.01778 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.04950 10.06530 -0.01580 -0.15697 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.53190 9.53140 0.00050 0.00525 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.02060 10.03400 -0.01340 -0.13355 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.53110 9.53050 0.00060 0.00630 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.02320 10.03660 -0.01340 -0.13351 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.82530 9.85320 -0.02790 -0.28316 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.91740 10.82590 0.09150 0.84520 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.80240 9.81210 -0.00970 -0.09886 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.82540 9.85330 -0.02790 -0.28315 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.91530 10.82390 0.09140 0.84443 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.80240 9.81220 -0.00980 -0.09988 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.83350 9.85700 -0.02350 -0.23841 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24030 9.29790 -0.05760 -0.61949 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.34990 8.38250 -0.03260 -0.38891 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31270 8.35680 -0.04410 -0.52771 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.49240 11.56400 -0.07160 -0.61916 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.40570 10.44630 -0.04060 -0.38865 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.48080 10.53640 -0.05560 -0.52769 景順主流基金 17.56000 17.75000 -0.19000 -1.07042 景順台灣科技基金 30.73000 30.87000 -0.14000 -0.45351 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 景順全球科技基金 22.48000 22.49000 -0.01000 -0.04446 景順全球康健基金 19.20000 19.17000 0.03000 0.15649 景順貨幣市場基金 15.93650 15.93610 0.00040 0.00251 景順潛力基金 32.19000 32.55000 -0.36000 -1.10599 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.67000 14.63000 0.04000 0.27341 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66770 8.67550 -0.00780 -0.08991 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.97620 7.96270 0.01350 0.16954 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09870 11.10960 -0.01090 -0.09811 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.19240 10.17510 0.01730 0.17002 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.46000 7.52000 -0.06000 -0.79787 華南永昌中國A股基金(美元) 7.14000 7.19000 -0.05000 -0.69541 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.46000 10.54000 -0.08000 -0.75901 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.30400 9.30160 0.00240 0.02580 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.48120 9.49190 -0.01070 -0.11273 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.58690 9.58440 0.00250 0.02608 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.77190 9.78300 -0.01110 -0.11346 華南永昌永昌基金 18.69000 19.12000 -0.43000 -2.24895 華南永昌全球亨利組合基金 14.27900 14.27430 0.00470 0.03293 華南永昌全球神農水資源基金 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.10000 16.09000 0.01000 0.06215 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 11.41000 11.66000 -0.25000 -2.14408 華南永昌策略報酬基金 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20340 16.20280 0.00060 0.00370 華南永昌龍盈平衡基金 23.69230 24.13630 -0.44400 -1.83955 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93670 11.93620 0.00050 0.00419 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.16820 10.16650 0.00170 0.01672 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.11940 10.09730 0.02210 0.21887 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.82550 9.82380 0.00170 0.01730 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.74550 9.72430 0.02120 0.21801 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99150 9.98990 0.00160 0.01602 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.88400 9.86200 0.02200 0.22308 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.74850 9.74690 0.00160 0.01642 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.63670 9.61570 0.02100 0.21839 華頓中小型基金 26.79000 26.66000 0.13000 0.48762 華頓中國多重機會平衡基金 11.32990 11.42830 -0.09840 -0.86102 華頓台灣基金 27.75000 27.65000 0.10000 0.36166 華頓平安貨幣市場基金 11.51900 11.51860 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 17.01000 17.09000 -0.08000 -0.46811 華頓全球高收益債券基金A 13.37860 13.38390 -0.00530 -0.03960 華頓全球高收益債券基金B 8.29320 8.29650 -0.00330 -0.03978 華頓全球黑鑽油源基金 5.68000 5.68000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.48060 2.52870 -0.04810 -1.90216 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.17600 11.34690 -0.17090 -1.50614 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36280 0.36790 -0.00510 -1.38625 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.18590 11.26350 -0.07760 -0.68895 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.17360 10.25180 -0.07820 -0.76279 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.01890 10.04810 -0.02920 -0.29060 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.04410 9.07040 -0.02630 -0.28995 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.23720 10.25270 -0.01550 -0.15118 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.27480 9.28660 -0.01180 -0.12706 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.83000 10.95000 -0.12000 -1.09589 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49130 2.49980 -0.00850 -0.34003 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04330 2.05510 -0.01180 -0.57418 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.75760 11.73490 0.02270 0.19344 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.54490 9.52650 0.01840 0.19315 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36380 0.36300 0.00080 0.22039 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30100 0.30020 0.00080 0.26649 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.21000 3.25000 -0.04000 -1.23077 匯豐中國動力基金(台幣) 14.47000 14.58000 -0.11000 -0.75446 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.21000 24.23000 -0.02000 -0.08254 匯豐全球趨勢組合基金 12.50000 12.46000 0.04000 0.32103 匯豐全球關鍵資源基金 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210 匯豐安富基金 25.55000 25.55000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 41.94000 41.91000 0.03000 0.07158 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56690 2.58250 -0.01560 -0.60407 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.33780 2.35360 -0.01580 -0.67131 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.50480 11.51880 -0.01400 -0.12154 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.87830 7.89210 -0.01380 -0.17486 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37620 0.37640 -0.00020 -0.05313 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33490 0.33520 -0.00030 -0.08950 匯豐金磚動力基金 13.61000 13.63000 -0.02000 -0.14674 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98010 14.97990 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.57000 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-0.24917 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.69000 11.73000 -0.04000 -0.34101 新光全球債券基金(A累積)美元 10.05350 10.05030 0.00320 0.03184 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.81170 9.82230 -0.01060 -0.10792 新光全球債券基金(B配息)美元 9.68630 9.68320 0.00310 0.03201 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.44220 9.45240 -0.01020 -0.10791 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.06000 8.95000 0.11000 1.22905 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 新光吉星貨幣市場基金 15.44300 15.44250 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 新光多重資產基金(A累積)美元 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 新光亞洲精選基金-美金 21.88000 21.83000 0.05000 0.22904 新光亞洲精選基金-新台幣 22.14000 22.12000 0.02000 0.09042 新光兩岸優勢基金 11.12000 11.30000 -0.18000 -1.59292 新光店頭基金 25.55000 25.69000 -0.14000 -0.54496 新光南非幣保本基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 20.32000 20.44000 -0.12000 -0.58708 新光創新科技基金 15.09000 15.11000 -0.02000 -0.13236 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.86090 9.84840 0.01250 0.12692 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.06530 10.06690 -0.00160 -0.01589 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.71970 9.72020 -0.00050 -0.00514 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.33520 9.32330 0.01190 0.12764 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.53550 9.53730 -0.00180 -0.01887 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20520 9.20560 -0.00040 -0.00435 新光澳幣八年期保本基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 新光澳幣保本基金 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.09060 10.08770 0.00290 0.02875 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.76780 9.76480 0.00300 0.03072 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.73700 9.74560 -0.00860 -0.08824 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.00370 10.01250 -0.00880 -0.08789 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94470 9.94880 -0.00410 -0.04121 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.67730 9.68140 -0.00410 -0.04235 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65650 9.65910 -0.00260 -0.02692 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92320 9.92590 -0.00270 -0.02720 瑞銀全球創新趨勢基金 7.53000 7.50000 0.03000 0.40000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.80560 9.80530 0.00030 0.00306 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.37310 9.37540 -0.00230 -0.02453 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.71580 9.71660 -0.00080 -0.00823 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34300 9.34380 -0.00080 -0.00856 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.42240 9.42150 0.00090 0.00955 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86070 9.85990 0.00080 0.00811 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.80480 13.81610 -0.01130 -0.08179 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.48130 8.48820 -0.00690 -0.08129 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.93600 37.96500 -0.02900 -0.07639 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.86040 38.89110 -0.03070 -0.07894 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.09630 40.20330 -0.10700 -0.26615 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18860 11.18750 0.00110 0.00983 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95200 9.92560 0.02640 0.26598 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.06260 12.26330 -0.20070 -1.63659 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.01990 9.13340 -0.11350 -1.24269 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.32000 9.45000 -0.13000 -1.37566 群益大印度基金-人民幣 14.49140 14.35560 0.13580 0.94597 群益大印度基金-美元 13.63460 13.45300 0.18160 1.34988 群益大印度基金-新臺幣 12.91000 12.76000 0.15000 1.17555 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.45060 12.50620 -0.05560 -0.44458 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.01190 12.01740 -0.00550 -0.04577 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.50860 11.56000 -0.05140 -0.44464 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.13190 10.13660 -0.00470 -0.04637 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.99150 10.03610 -0.04460 -0.44440 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.83140 8.83550 -0.00410 -0.04640 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.61130 9.65420 -0.04290 -0.44437 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.78000 8.78410 -0.00410 -0.04668 群益中小型股基金 46.07000 46.35000 -0.28000 -0.60410 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.69270 9.75470 -0.06200 -0.63559 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.00250 9.02400 -0.02150 -0.23825 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.43280 8.46480 -0.03200 -0.37804 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.53920 8.59390 -0.05470 -0.63650 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.93060 7.94960 -0.01900 -0.23901 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.42950 7.45770 -0.02820 -0.37813 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.95340 10.96680 -0.01340 -0.12219 群益中國高收益債券基金-美元 10.61430 10.62120 -0.00690 -0.06496 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.80560 9.80200 0.00360 0.03673 群益中國新機會基金N-人民幣 8.21530 8.35350 -0.13820 -1.65440 群益中國新機會基金N-美元 7.54680 7.64310 -0.09630 -1.25996 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.05000 8.17000 -0.12000 -1.46879 群益中國新機會基金-人民幣 7.28580 7.40830 -0.12250 -1.65355 群益中國新機會基金-美元 8.06930 8.17230 -0.10300 -1.26036 群益中國新機會基金-新臺幣 7.69000 7.80000 -0.11000 -1.41026 群益平衡王基金 19.08170 19.17010 -0.08840 -0.46113 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 5.98000 0.02000 0.33445 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.20560 11.17970 0.02590 0.23167 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.70030 10.63310 0.06720 0.63199 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.04880 10.02560 0.02320 0.23141 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.59540 9.53520 0.06020 0.63134 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.09070 10.08030 0.01040 0.10317 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.89270 9.88440 0.00830 0.08397 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.43690 9.42710 0.00980 0.10396 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.35590 9.34800 0.00790 0.08451 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.14910 10.13860 0.01050 0.10356 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.20290 10.19440 0.00850 0.08338 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.60310 9.59320 0.00990 0.10320 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.01020 10.00180 0.00840 0.08398 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13100 10.14150 -0.01050 -0.10353 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.33560 7.34330 -0.00770 -0.10486 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.12660 10.12370 0.00290 0.02865 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.03720 10.03670 0.00050 0.00498 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.19460 10.20010 -0.00550 -0.05392 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.00840 10.00570 0.00270 0.02698 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.93690 9.93650 0.00040 0.00403 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09280 10.09820 -0.00540 -0.05347 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.12660 10.12380 0.00280 0.02766 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.03720 10.03680 0.00040 0.00399 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.19460 10.20010 -0.00550 -0.05392 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.00850 10.00570 0.00280 0.02798 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.93690 9.93650 0.00040 0.00403 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09280 10.09820 -0.00540 -0.05347 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 15.93370 15.91340 0.02030 0.12757 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.69000 15.70000 -0.01000 -0.06369 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 群益印度中小基金N-美元 9.99500 9.87100 0.12400 1.25621 群益印度中小基金N-新臺幣 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181 群益印度中小基金-人民幣 16.11180 15.97550 0.13630 0.85318 群益印度中小基金-美元 14.29560 14.11820 0.17740 1.25653 群益印度中小基金-新臺幣 16.51000 16.33000 0.18000 1.10227 群益多利策略組合基金 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741 群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.32000 15.32000 0.00000 0.00000 群益安家基金 25.62660 25.52650 0.10010 0.39214 群益安穩貨幣市場基金 16.08360 16.08300 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 23.88000 23.92000 -0.04000 -0.16722 群益亞太中小基金 11.65000 11.73000 -0.08000 -0.68201 群益亞太新趨勢平衡基金 16.16000 16.19000 -0.03000 -0.18530 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.73970 9.73690 0.00280 0.02876 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48000 7.47790 0.00210 0.02808 群益店頭市場基金 100.84000 101.80000 -0.96000 -0.94303 群益東方盛世基金 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 12.91050 12.93450 -0.02400 -0.18555 群益東協成長基金-美元 11.33700 11.31280 0.02420 0.21392 群益東協成長基金-新臺幣 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.19730 11.17830 0.01900 0.16997 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.63560 10.62170 0.01390 0.13086 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.11030 10.10400 0.00630 0.06235 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.80150 9.78480 0.01670 0.17067 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.31290 9.30070 0.01220 0.13117 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.85080 8.84530 0.00550 0.06218 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.59190 9.57550 0.01640 0.17127 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.47870 9.46630 0.01240 0.13099 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.88770 9.88160 0.00610 0.06173 群益長安基金 28.17000 28.45000 -0.28000 -0.98418 群益美國新創亮點基金N-美元 10.02050 10.01900 0.00150 0.01497 群益美國新創亮點基金-美元 15.15830 15.15600 0.00230 0.01518 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 群益真善美基金 16.86820 16.96660 -0.09840 -0.57996 群益馬拉松基金 122.50000 122.87000 -0.37000 -0.30113 群益深証中小板基金 12.02000 11.86000 0.16000 1.34907 群益創新科技基金 32.13000 32.11000 0.02000 0.06229 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.98340 9.05700 -0.07360 -0.81263 群益華夏盛世基金N-美元 8.27110 8.30570 -0.03460 -0.41658 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.61000 8.66000 -0.05000 -0.57737 群益華夏盛世基金-人民幣 9.78290 9.86300 -0.08010 -0.81213 群益華夏盛世基金-美元 9.12010 9.15830 -0.03820 -0.41711 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.02000 15.10000 -0.08000 -0.52980 群益奧斯卡基金 27.26000 27.25000 0.01000 0.03670 群益新興金鑽基金-美元 11.25460 11.31510 -0.06050 -0.53468 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444 群益葛萊美基金 23.63000 23.58000 0.05000 0.21204 群益道瓊美國地產ETF基金 20.85000 20.68000 0.17000 0.82205 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.47000 13.45000 0.02000 0.14870 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.81120 11.79110 0.02010 0.17047 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.18170 11.17920 0.00250 0.02236 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.12010 11.11910 0.00100 0.00899 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60950 8.59480 0.01470 0.17103 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.02740 9.02540 0.00200 0.02216 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.64940 8.64870 0.00070 0.00809 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.02900 10.02680 0.00220 0.02194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.04000 29.08000 -0.04000 -0.13755 德信中國精選成長基金 10.46000 10.59000 -0.13000 -1.22757 德信台灣主流中小基金 18.92000 18.86000 0.06000 0.31813 德信新興股票組合基金 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 德信萬保貨幣市場基金 11.93240 11.93200 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.79600 10.79680 -0.00080 -0.00741 德信數位時代基金 27.77000 27.88000 -0.11000 -0.39455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66090 11.66050 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.57000 15.74000 -0.17000 -1.08005 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.87000 18.80000 0.07000 0.37234 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.42120 10.45140 -0.03020 -0.28896 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.90290 14.94790 -0.04500 -0.30105 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.16490 8.17300 -0.00810 -0.09911 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.02480 11.02030 0.00450 0.04083 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.33480 11.33020 0.00460 0.04060 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.09040 13.10350 -0.01310 -0.09997 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.90000 17.93000 -0.03000 -0.16732 摩根中小基金 23.00000 23.15000 -0.15000 -0.64795 摩根中國A股基金 12.48000 12.70000 -0.22000 -1.73228 摩根中國A股基金(美元) 9.82000 9.97000 -0.15000 -1.50451 摩根中國亮點基金 12.47000 12.50000 -0.03000 -0.24000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.73710 10.80990 -0.07280 -0.67346 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.88190 11.95160 -0.06970 -0.58319 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.10030 9.15200 -0.05170 -0.56490 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.05010 12.13160 -0.08150 -0.67180 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.81240 13.89250 -0.08010 -0.57657 摩根台灣金磚基金-累積型 20.04000 20.12000 -0.08000 -0.39761 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.04000 20.12000 -0.08000 -0.39761 摩根台灣增長基金 50.92000 50.94000 -0.02000 -0.03926 摩根平衡基金 28.30000 28.31000 -0.01000 -0.03532 摩根全球α基金 19.35000 19.35000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 14.94930 14.97510 -0.02580 -0.17229 摩根全球發現基金 12.63000 12.64000 -0.01000 -0.07911 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.70790 9.69920 0.00870 0.08970 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.67820 10.66470 0.01350 0.12659 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08550 10.07370 0.01180 0.11714 摩根多元入息成長基金-累積型 11.38980 11.38030 0.00950 0.08348 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.99080 9.97910 0.01170 0.11725 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.54430 10.53340 0.01090 0.10348 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.48660 13.47260 0.01400 0.10391 摩根亞洲基金 55.04000 54.86000 0.18000 0.32811 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.45050 8.46260 -0.01210 -0.14298 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.82700 9.83370 -0.00670 -0.06813 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.70200 8.70940 -0.00740 -0.08497 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.25530 12.27290 -0.01760 -0.14341 摩根東方內需機會基金 17.44000 17.38000 0.06000 0.34522 摩根東方科技基金 32.91000 32.83000 0.08000 0.24368 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 摩根金龍收成基金 20.55000 20.60000 -0.05000 -0.24272 摩根第一貨幣市場基金 15.07800 15.07760 0.00040 0.00265 摩根絕對日本基金 14.23000 14.17000 0.06000 0.42343 摩根新金磚五國基金 10.85000 10.96000 -0.11000 -1.00365 摩根新絲路基金 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 摩根新興35基金 12.78000 12.84000 -0.06000 -0.46729 摩根新興日本基金 24.40000 24.25000 0.15000 0.61856 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.23900 7.22920 0.00980 0.13556 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.45010 9.43150 0.01860 0.19721 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.21130 9.19650 0.01480 0.16093 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.41310 10.39540 0.01770 0.17027 摩根新興科技基金 54.82000 55.04000 -0.22000 -0.39971 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.34450 8.34090 0.00360 0.04316 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57460 10.57010 0.00450 0.04257 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.39820 8.42350 -0.02530 -0.30035 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.11050 9.12270 -0.01220 -0.13373 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.57880 8.59320 -0.01440 -0.16757 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.63290 9.66190 -0.02900 -0.30015 摩根龍揚基金 30.72000 30.78000 -0.06000 -0.19493 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 摩根環球股票收益基金-累積型 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31840 9.32150 -0.00310 -0.03326 摩根總收益組合基金-累積型 11.24780 11.25150 -0.00370 -0.03288 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 24.77000 24.69000 0.08000 0.32402 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76130 11.76220 -0.00090 -0.00765 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.02170 11.02150 0.00020 0.00181 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02110 10.03080 -0.00970 -0.09670 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.27620 10.27690 -0.00070 -0.00681 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.68030 9.68010 0.00020 0.00207 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.79580 8.80430 -0.00850 -0.09654 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.22100 10.19760 0.02340 0.22947 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.26910 10.26000 0.00910 0.08869 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.70490 9.67310 0.03180 0.32875 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.84270 9.82410 0.01860 0.18933 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.48880 9.45770 0.03110 0.32883 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.62320 9.60500 0.01820 0.18948 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.21890 11.20190 0.01700 0.15176 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.00610 10.99780 0.00830 0.07547 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.16440 10.16890 -0.00450 -0.04425 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.66840 10.65210 0.01630 0.15302 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.44960 10.44180 0.00780 0.07470 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.65330 9.65760 -0.00430 -0.04452 聯邦金鑽平衡基金 23.22220 23.22970 -0.00750 -0.03229 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.57600 9.58850 -0.01250 -0.13036 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.87680 9.90340 -0.02660 -0.26859 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.57600 9.58850 -0.01250 -0.13036 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.87680 9.90340 -0.02660 -0.26859 聯邦貨幣市場基金 13.16250 13.16210 0.00040 0.00304 聯邦精選科技基金 12.52000 12.47000 0.05000 0.40096 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.07570 16.08770 -0.01200 -0.07459 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.35600 12.46650 -0.11050 -0.88638 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.98370 12.04610 -0.06240 -0.51801 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.51040 11.57030 -0.05990 -0.51770 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78640 11.77740 0.00900 0.07642 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.08390 11.08440 -0.00050 -0.00451 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56160 10.55350 0.00810 0.07675 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.66960 8.66990 -0.00030 -0.00346 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.48000 36.65000 -0.17000 -0.46385 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.51000 15.49000 0.02000 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-0.32543 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.09460 9.12430 -0.02970 -0.32550 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.43070 10.42190 0.00880 0.08444 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.24920 10.96940 0.27980 2.55073 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.28090 10.24320 0.03770 0.36805 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.70300 9.68090 0.02210 0.22828 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.92320 9.91080 0.01240 0.12512 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.31850 8.31120 0.00730 0.08783 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.62220 8.40780 0.21440 2.55001 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.81940 8.78710 0.03230 0.36758 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.21040 8.19170 0.01870 0.22828 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.85300 7.84330 0.00970 0.12367 瀚亞電通網基金 15.33000 15.34000 -0.01000 -0.06519 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.67570 13.67260 0.00310 0.02267 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.45330 10.47440 -0.02110 -0.20144 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.90850 9.89740 0.01110 0.11215 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.49100 11.48830 0.00270 0.02350 瀚亞歐洲基金 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 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