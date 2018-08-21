[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/08/20 107/08/17 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大滬深300單日正向2倍基金 12.88000 12.39000 0.49000 3.95480 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.60000 23.67000 0.93000 3.92902 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.95000 32.70000 1.25000 3.82263 復華恒生單日正向二倍基金 30.48000 29.65000 0.83000 2.79933 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.24920 10.96940 0.27980 2.55073 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.62220 8.40780 0.21440 2.55001 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.93000 26.33000 0.60000 2.27877 國泰富時中國A50基金 17.63000 17.28000 0.35000 2.02546 元大上證50基金 27.43000 26.92000 0.51000 1.89450 富邦上証180基金 26.88000 26.45000 0.43000 1.62571 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.77030 13.55620 0.21410 1.57935 復華滬深300 A股基金 20.03000 19.72000 0.31000 1.57201 群益大印度基金-美元 13.63460 13.45300 0.18160 1.34988 群益深証中小板基金 12.02000 11.86000 0.16000 1.34907 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.07490 9.94280 0.13210 1.32860 復華恒生基金 20.63000 20.37000 0.26000 1.27639 元大實質多重資產基金-美元 8.28900 8.18500 0.10400 1.27062 富邦深証100基金 8.82000 8.71000 0.11000 1.26292 群益印度中小基金-美元 14.29560 14.11820 0.17740 1.25653 群益印度中小基金N-美元 9.99500 9.87100 0.12400 1.25621 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.06000 8.95000 0.11000 1.22905 永豐高科技基金 24.07000 23.78000 0.29000 1.21951 群益大印度基金-新臺幣 12.91000 12.76000 0.15000 1.17555 元大實質多重資產基金-新台幣 8.73000 8.63000 0.10000 1.15875 群益印度中小基金-新臺幣 16.51000 16.33000 0.18000 1.10227 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.61000 18.41000 0.20000 1.08637 群益印度中小基金N-新臺幣 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181 富邦恒生國企ETF基金 19.99000 19.78000 0.21000 1.06168 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.46540 10.35690 0.10850 1.04761 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.34670 9.24980 0.09690 1.04759 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------