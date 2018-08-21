特斯拉供應商擔心支付問題 馬斯克：我們不會破產

美國原始設備製造商協會在 7 月 26 日到 8 月 8 日進行了一次問卷調查，《華爾街日報》掌握的資訊顯示，至少 35 個供應商回復了問卷，其中 23 個是特斯拉過去或現在的供應商。22 個受訪供應商有 18 個相信，特斯拉已成為他們的財務風險來源，還有 8 個供應商擔心特斯拉會申請破產。

不過所有回覆了問卷的供應商都表示，想要繼續保持或增加與特斯拉的商業聯繫，沒有人想要退出現有的供應關係。特斯拉 CEO 馬斯克也在上周五回復《華爾街日報》的郵件中表示：「我們肯定沒有要破產」，特斯拉 CFO Deepak Ahuja 也強調稱，特斯拉與供應商關係「良好」。

特斯拉要求非製造相關供應商：延長付款或採購打折

據知情人士透露，特斯拉對與製造有關的供應商按時付款比例，從去年的 90% 提升至今年近 95%，對於非製造相關的供應商按時付款比例是 80%。有幾個非製造相關的供應商表示，特斯拉嘗試延長付款周期，或要求較大一部分的現金返還，幾個小型供應商表示，特斯拉沒有為服務付款。

《華爾街日報》在 7 月 23 日率先爆出，特斯拉要求部分供應商退還 2016 年以來被支付的部分款項，被視為特斯拉改善現金流出的「奇招」。特斯拉認為，這是為了持續經營而進行的「必需」措施，也是供應商對特斯拉的一種投資，並且只詢問了不到 10 個供應商。

當時報導稱，特斯拉要求一些資本設備的供應商在最近幾周還款，還款幅度為 2016 年以來支付款項的 9%-20%。一個供應商還被要求在已經購買過的項目上打折貼現。特斯拉 CFO Ahuja 曾表示，與造車相關的供應商沒有被要求這樣做，但他也稱，特斯拉預計未來生產成本會減少。

最新的供應商協會調查證明，23 個回應問卷的供應商中有 13 個表示，特斯拉要求就現有業務和 / 或往期業務進行「大幅的價格削減」。一個零部件供應商表示，特斯拉要求與該公司未來「所有業務」的成本都減少 10%，否則會將支付期限從 60 天延長至 120 天。

該供應商內部的知情人士表示，這種要求「很極端」，其他汽車製造商通常想在個體零部件或項目上節省 1%-2% 的成本，而且一般支付周期不會超過 90 天。

同時，23 個回應問卷的供應商中有 11 個表示，特斯拉要求他們延長付款期限。一個工具供應商稱，最近幾周被要求從 60 天內付款延長至 90 天。還有一個供應商表示，從去年春季開始特斯拉就停止了支付，他擔心自己的公司會因持續發貨但拿不到錢而破產。

今年申領「施工留置權」的供應商增加，CFO 說不應擔心

另據公開資料顯示，從去年 10 月以來，共有 16 家特斯拉的供應商申領了「施工留置權」（mechanic』s liens），2015 和 2016 年的總和只有 4 家。

這個權力特指：在業主未能按時支付房屋建造服務人員（承包商、建築工人等）和建築材料款項的時，涉及的房屋建造人員或材料供應商藉此保障業主能夠支付所欠款項，或在物業售出後得到一定優先序列的償還。

據稱，今年申請最多的是加州一些小型承包商或分包商，大部分為特斯拉加州 Fremont 工廠提供服務。其中一些供應商已經得到了款項支付，待支付餘額也不大，為近 800 萬美元。

不過律所 Brooks, Wilkins, Sharkey & Turco PLLC 的供應鏈法務專家 Dan Sharkey 表示，由供應商申領、針對汽車製造商的施工留置權較為罕見，供應商一般會在認為客戶面臨財務問題時發送申領，來保障自己得到償付的權利和位置。

但特斯拉 CFO Ahuja 對此的解釋是，汽車製造商隨著公司業務改善，都會要求一個更有利的支付期限。不僅特斯拉在過去幾年穩定地延長這一期限，更多美國上市公司都在這樣做。他還認為，用分包商（subcontractor）的留置權申領來衡量製造商財務緊張狀況是錯誤的，款項償付是承包商和分包商之間的問題，分包商往往為了給製造商施加壓力才把外包業務的母公司寫上。

該製造商協會的 CEO Julie Fream 表示，對於特斯拉來說，當市場任何時候出現不確定時，都會引發供應商的擔憂。目前關於特斯拉私有化的討論、Model 3 增產挑戰和 7 月下旬引發爭議的採購策略等，「都會提升我們會員企業的擔憂」。

《華爾街日報》查閱了特斯拉內部文件發現，截至 8 月 12 日，公司持有的現金及其等價物為 16.9 億美元，較 6 月末的 22.4 億美元下降，但主要由於 7 月償還了 5 億美元的循環信用。特斯拉預計，第三季後期將獲得相同額度的信貸，外加汽車交付增長帶來的現金流，預計 9 月底時會有更多的增量現金。其 CFO 也一再強調第三季起實現正向現金流和 GAAP 凈盈利的信心。

特斯拉周一股價跌宕起伏。盤前一度跌近 7%，跌破 300 美元；開盤後跌幅明顯收窄，早盤一度轉漲 0.7%，短線升破 307.7 美元；隨後迅速回落，跌超 2%，午盤後再度轉漲。最終，特斯拉收漲 0.96%，終結了四日連跌，若周一再度收跌，將創一個月來最長連跌周期。