行動記憶體Q2產值再創高 下半年營收成長有壓

研調機構集邦科技旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 指出，第 2 季在量增價漲下，行動記憶體產值來到 88.69 億美元、季增 5.1%，再創新高。展望第 3 季，DRAMeXchange 認為，在智慧型手機市場成長趨緩，加上行動式記憶體市場的供貨滿足率將提高，預期第 3 季營收成長力道將更趨緩。

DRAMeXchange 指出，第 2 季在 Android 陣營接續發表旗艦新機帶動下，全球智慧型手機市場總生產數量季增近 3%，由於高階機種主流搭載容量升至 6GB，且 8GB 的搭載占比也較去年擴大，加上市場供給仍緊缺，帶動第 2 季合約價微幅上揚，量增價漲下，第 2 季行動記憶體產值來到 88.69 億美元、季增 5.1%，再創新高。

展望第 3 季，DRAMeXchange 指出，雖有 iPhone 新機需求挹注，但整體智慧型手機市場成長趨緩，淡旺季差異不若以往，對提升行動式記憶體需求助益有限，另一方面，下半年供應端產能開出，各廠先進製程良率也逐步提升，行動式記憶體市場的供貨滿足率將提高，第 3 季行動式記憶體合約價與第 2 季持平，加上現貨市場需求也不熱絡，預估第 3 季整體營收成長力道將更趨緩。

從個別供應商來看，台廠中，南亞科 (2408-TW) 第 2 季行動式記憶體營收為 8300 萬美元，由於基於營業利益考量，調降行動記憶體的生產比重，使營收季減 14.2%。在製程技術上，目前仍是以 30 奈米微縮製程為主，隨著 20 奈米製程趨向成熟，未來將擴大在 LPDDR4 等產品應用。華邦電 (2344-TW) 行動式記憶體產品需求一向穩健，但產能有限，加上維持獲利的考量下，營收季減近 10%，市占為 0.4%。

三星部分，其率先量產大容量的行動式記憶體產品，加上供貨能力穩定，囊括多數大容量訂單，僅管第 2 季與第 3 季報價上漲幅度相對平穩，但三星仍以 50.43 億美元的營收表現穩居市場龍頭。製程進度上，三星幾乎已全採 1X nm 製程，僅少數 LPDDR3 eMCP 組合還有微量供應 20 奈米產品；新製程方面，第 2 季已開始小量投產 1Y nm，由於量產初期優先以非手機應用的產品驗證為主，預期第 4 季才會提供少量樣品供手機品牌廠驗證。

SK 海力士上半年 1X nm 新製程的良率提升緩慢，導致 LPDDR4 系列產能無法滿足大容量 DRAM 的交付數量，衝擊營收表現，第 2 季行動記憶體營收僅季增 1.4%，來到 21.52 億美元，排名全球第二。在製程表現上，由於 1X nm 的良率在第 3 季獲得改善，LPDDR4 系列中 1X nm 的比重將隨之提高；而 LPDDR3 系列仍以 25 奈米微縮舊製程為主，後續將逐步轉往 1X nm 製程，以增加成本優勢，並擴大營收市占。

美光集團受惠 iPhone 新機的備料需求與均價上揚，第 2 季營收達 15.51 億美元，季增 10.2%，成長幅度連續 2 季居三大供應商之冠。不過，美光客群相對集中，一旦主力客戶調整拉貨配比，可能導致營收大幅波動。

製程技術方面，台灣美光記憶體 (原瑞晶) 於第 2 季已全數轉進 1X nm 製程，明年計畫將直接轉往 1Znm 製程。台灣美光晶圓 (原華亞科) 上半年仍以 20 奈米為主，預計 1X nm 製程的比重年底可望過半。美光並將持續擴大 LPDDR4 系列產品比重，明年中起，將逐步淘汰交貨給智慧型手機品牌客戶的 LPDDR3 產品。