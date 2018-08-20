觀光股多事之秋 美食-KY、華園悄悄取消法說會

觀光股近來雜音不斷，先是華園 (2702-TW) 宣告美國旅館交易案破局，再來是美食 - KY(2723-TW) 遭牽扯上泛政治因素，導致上周股價重挫，市值一度蒸發百億元，由於本周兩大業者正好將在證交所召開法說會，可發現到美食周二 (21 日) 和華園周五 (24 日) 的業績發表會，均已悄悄取消。

美食遭牽扯上兩岸政治因素，上周股價重挫達 16%，投資人擔憂營收高達 60% 來自中國門店，第 3 季旺季營運恐因此受挫，不過，也有法人機構出具最新報告表態看好後市成長表現，激勵今日股價回神，甚至一度攻上漲停板。

法人認為，美食在美國中央廚房費用上揚和人民幣貶值等不利因素，均已反映於股價，在今年擴張美國中央廚房後，後續美國門店的擴張和挹注業績表現，仍可樂觀看待。

不過，不同於美食業績展望仍相對穩健，華園美國加州旅館交易案終止，原先可望挹注每股稅前盈餘約 16 元的利多頓時成為一場空，使股價至今仍處在下跌態勢，已從日前漲到最高的 35.75 元幾乎跌回起漲點。

華園最新的回應是，未出售的 Residence Inn Anaheim 旅館在目前沒有買方前，仍會持續經營，就看後續本業表現能否讓投資人信心回穩。