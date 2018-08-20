康控-KY百花齊放 車用H2出貨放大 光學最快Q4量產

康控 - KY(4943) 今年三箭齊發，包含聲學、車用及光學今年皆將有挹注，財務長黃翹生於法說會中指出，今年車用占比達 10% 的目標不變，且目前展望樂觀，車用產品上半年認證已通過，7、8 月已經上線量產，下半年隨出貨量放大，貢獻將更為明顯，明年車用占比則上看 15%。 黃翹生表示，在光學部分，產品實驗已達到 1200 萬畫素階段，目前配合 Tier1 車廠，在車載鏡頭、照明器皆進入試量產當中，已測試一個季度，第三季將持續進行測試，最快可於今年第四季到明年第一季量產，目標未來三年內的營收占比為聲學 40%、車用 20%、光學 20-30%。



而在啟弘部分，黃翹生則提到，雖目前遭經濟部投審會駁回，但已積極與政府單位溝通，希望在年底前能夠通過，目前計畫改變與啟弘的合作方式，並希望提早進入董事會，但雙方實際合作的進程和計畫不變，只是改變合作方式，對雙方合作沒有影響。