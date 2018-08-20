撼訊7月再陷虧損 單月每股虧0.67元

板卡廠撼訊 (6150) 公告 7 月獲利，因挖礦市場進入寒冬，7 月營收大減，並再度出現虧損，單月稅後虧損 0.2 億元，同比衰退 143.6%，每股虧損 0.67 元。撼訊首季因虛擬貨幣挖礦熱潮導致其主力產品 AMD 顯示卡大缺貨，單季大賺逾一個股本，EPS 達 10.19 元，但第二季挖礦市場急凍，市場庫存大增，使其營收獲利驟降，單季營收為 12.43 億元，季減 58%，營業利益僅剩 400 萬元，稅後賺 0.11 億元，EPS 為 0.37 元。



隨著以比特幣為首的虛擬貨幣價格在第三季的表現仍然疲軟，撼訊 7 月營收再度重挫至 1.15 億元，寫下 18 個月新低紀錄，造成其股價進入新一波的下殺，近日最低來到 81.1 元價位，呈現貼權息狀態，短線跌幅逾 2 成，週一 (20 日) 則收在 83.1 元，小漲 0.36% 或 0.3 元。