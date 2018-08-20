安勤美西博弈單入袋 H2展開貢獻 今年業績可望恢復正成長

安勤 (3479) 半年報亮麗，上半年 EPS 1.53 元，獲利年增率 54%。下半年因美國投票機與博弈專案可望挹注新動能，業績看升，今年營收將恢復正成長。安勤週一 (20 日) 股價小漲，收 41.15 元，上漲 1.48% 與 0.6 元，守穩 40 元大關。該公司上季營收 11.59 億元，季減 1.9%，年增 0.9%，本業獲利 0.63 億元，較上季與同期持平，匯兌收益有 0.17 億元貢獻，稅後盈餘 0.59 億元，季增逾 28%，年增 47.5%，EPS 0.85 元。



累計上半年營收 23.4 億元，年增 2.77%，營業利益 1.3 億元，年增 6.6%，稅後盈餘 1.05 億元，EPS 1.53 元。而日前公告之 7 月營收為 3.82 億元，月增 2.94%，年增 6.7%，保持平穩。



展望下半年，除了既有之智能零售、智慧醫療業務貢獻之外，美東投票機持續有小量貢獻，目前還有數個州政府標案正在進行，如順利有機會展開貢獻。另美西博弈客戶訂單也入袋，從第三季起陸續貢獻，下半年預計平均單月營收逾 4 億元，將力求維持同期水準。