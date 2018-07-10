蘋果聲學產品出貨 康控-KY 6月營收年增45% 上半年營收創新高

康控 - KY(4943) 於 5 月底開始出貨蘋果聲學產品，帶動 6 月營收達 5.06 億元，月增 8.8%，年增 45.1%，創七個月以來高點；第二季營收則維持較去年倍增的表現，達 14.73 億元，年增 111%，創同期新高；累計上半年營收 24.05 億元，年增 87.03%，則創歷史新高。康控 - KY 表示，對於下半年旺季業績展望樂觀，聲學產品已於 5 月底開始出貨，7 月為出貨高峰，預計 8-9 月營收攻頂，業績將逐季升溫。法人預估，康控 - KY 今年營收將有 20-30% 的成長，獲利則將優於去年表現。



康控 - KY 今年在聲學的動能充足，除了併購啟宏獲得聲學微機構技術外，也將聲學客戶觸角延伸至非蘋陣營，最快將於今年第四季至美國加州設快速打樣中心，就近提供 Google 在智慧音箱等產品需求。



此外，在車用部分，康控 - KY 車用產品於第二季開始放量出貨，包含傳感測器、防水接插件等已打入中國車廠，法人預估，隨下半年進入出貨旺季，康控 - KY 下半年車用營收有望較去年倍增，占比由去年的 4% 提升至 10%。