蘋果光加持 康控-KY H2旺季業績看俏 今日強展填權息氣勢

康控 - KY(4943) 今日除權息，每股配發現金股利 5 元、股票股利 1 元，除權息參考價為 264.50 元。康控 - KY 今日展現填權息氣勢，開盤即一路上漲，最高來到 278.0 元，漲幅逾 4.5%。法人看好，即將進入出貨旺季，康控 - KY 下半年業績看俏，蘋果聲學產品已於 5 月底陸續出貨，第三季則將達出貨高峰，8、9 月業績有望創新高；而在車用部分，包含傳感測器、防水插件等下半年都將放量出貨，今年車用營收占比目標上看 10%。



康控 - KY 對於今年業績展望樂觀，並表示，全年營收成長上看 30%，獲利則力拼優於去年水準，此外，在併入啟宏效益下，將跨入微機構技術，藉此帶動擴展非蘋陣營客戶，第四季即將前往美國加州設立快速打樣中心，提供 Google 在智慧音箱等產品需求。