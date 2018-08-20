【富蘭克林】目標日期基金價值投資控風險 助攻退休準備

基金完整考慮股、債、商品市場風險 更增加長期風險控管能力

為應對長期市場變數，退休投資最重要是建立穩健策略，富蘭克林華美投信指出，目標日期基金以控制風險為優先，著重中長期價值投資，近期全球市場修正創造相對較佳的長線布局機會，可適時按照個人退休理財目標與現金流規劃，選擇適合的目標日期基金，跨出退休準備第一步。

富蘭克林華美目標 2037 組合基金經理人邱良弼表示，目標日期基金專為退休投資而設計，初期以較積極策略盡可能創造資產成長，後隨退休年齡的接近程度調整投資目標並控管風險，主動逐步降低風險性資產比重，最終至最保守狀態，投資人只要決定自己預估退休的年份 *，就可以找到最適合的目標日期基金，輕鬆建立退休投資計畫。

邱良弼並指出，退休投資首重風險控管，但傳統目標日期基金可能只單純考慮股票市場風險，實際上應一併納入股票、債券與商品等各市場風險，才符合現實狀況，因此富蘭克林華美退休傘型基金由經理團隊動態控制基金投資組合整體風險，而不僅是調整股、債比重，並透過另類投資適度分散資產相關性，應對長期市場波動更有利。

邱良弼認為，近期貿易戰陰影使市場氣氛相對保守，不少股票市場評價面修正至合理位置，富蘭克林華美退休傘型基金重視中長線價值投資，現階段基金操作相對側重亞洲，考量美中將於 8 月底重啟貿易協商，在雙方關係或有轉圜空間下，近期市場回檔修正不失為投資機會，宜以分批布局方式投資，持續定期定額更有機會顯現相對低檔加碼效果。

富蘭克林華美投信建議，退休投資勢必面對長期全球市場變數，現階段傳統資產組合已難以滿足低波動目標，資金宜投入嚴格控管波動的目標日期基金。從退休規劃角度來看，富蘭克林華美退休傘型基金完整考量各市場風險，可幫助投資人在一定的風險接受度下盡可能創造資產成長，是加強退休準備的極佳投資選擇。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

本基金之三檔子基金達目標日期起至存續期間屆滿，受益人授權經理公司於定期買回日，依信託契約之約定，計算定期買回價金，並辦理定期買回。除定期買回日外，受益人得依需要隨時自行辦理買回申請。* 投資人僅可申購符合其風險承受度之基金產品。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。