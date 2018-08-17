【安聯投信】貿易談判露曙光 台股收小紅

17 日台股受到美中有望重啟貿易談判消息、美重要指標股續創歷史新高，連帶推升美股四大指數大漲等利多消息激勵，暫時扭轉稍早受到美土兩國之間紛爭所帶來的波動影響，權值股也有一定表現，一度提振市場信心，不過中場過後漲勢收斂，中場台股小漲 7.06 點，收在 10690.96 點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近一周大盤走勢處於下跌走勢，主要是受國外市場波動影響。美土兩國紛爭致使土國貨幣里拉出現重貶的影響仍餘波盪漾，後續發展值得關注，但隨著指標股回穩、美中有望重啟貿易談判等利多消息紛沓而來，也留給台股更多空間。

觀察近期盤勢，廖哲宏表示，類股快速輪動且仍在持續消化利多利空，持續欠缺主流股和方向，包括：晶圓代工、權值股和被動元件等重要指標股的表現，持續牽動市場走向。近日包括被動元件板塊止跌反彈，蘋概股也因指標科技股走強、鋪貨旺季等激勵而有機會重拾多頭。

展望後市，廖哲宏表示，布局上可觀察有以下幾大方向。首先，iPhone 新機發表倒數，有望啟動鋪貨潮，相關概念股可望受惠，故可觀察蘋概股是否有機會利空出盡。其次，過去表現相對強勢的被動元件板塊，近期如有明顯止跌反彈表現，亦可增添市場信心，帶動部分資金回流，有助穩定籌碼面。在非電族群則是相對看好原物料類股。

在技術面，廖哲宏表示，近一周台股跌幅較大，且周線曾經跌破年線支撐，短期間能否收復將是重要觀察指標。從周線來看，近期第四度來回測季線，而季線位置也約在最大量能區附近，故跌破季線確立下，則應會修正至半年線附近找支撐。

在國際情勢上，廖哲宏表示，美中貿易談判多空消息反覆影響市場走向，又有土國事件干擾市場；在土國事件後續發展上，最直接的影響來自於金融曝險部位，對於台股的影響並非直接有想基本面，而在於是否會有其他衍生的區域金融風險導致全球股市波動，這是必須關注的地方。

至於在其他觀察方向上，廖哲宏表示，面對近期美科技股走勢相對波動，建議可觀察半導體產業成長動能，與旺季效益表現作為參考；回到基本面，則需觀察下半年旺季表現是否如市場預期及國際市場表現；其他非基本面因素則需看後續外資資金動向和美國貿易政策走向。

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