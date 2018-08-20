【安聯投信】川普經濟飛彈搗亂 全球股市再掀波動

全球股市基金面對美國總統川普對土耳其祭出經濟飛彈搗亂，全球市場為之大起大落。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 8 月 15 日，受到土耳其里拉走貶影響，市場信心受到影響，短線上資金趨避，僅亞洲不含日本和歐非中東股市基金呈現小額資金淨流入 (見表)。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，美國經濟基本面依然穩健，但美土紛爭，影響投資氣氛，後來又因貿易談判出現曙光而獲提振，全球股市大起大落，美股四大指數過去一周漲跌互見。

林素萍表示，美國與中國、墨西哥貿易談判露出些許曙光，激勵美股道瓊指數躍上 2 月 26 日以來收盤新高，周線上漲近 1.5%；S&P 500 周線上漲 0.59%；那斯達克指數和費城半導體指數則因高檔震盪、漲跌互見，周線收跌。

在經濟表現上，林素萍表示，美國 7 月零售銷售月增 0.5%，超出預期，主因是消費者增加服飾與餐飲支出，仍交出不錯成績，整體表現穩健，料在勞動市場強勁、消費者信心攀升下，第三季消費支出仍有機會持續成長。核心 CPI 年增幅度升至 2.4% 十年最高，支持對聯準會 9 月升息預期。

在財報表現上，林素萍表示，第二季財報周已接近尾聲。根據 Thomson Reuters I/B/E/S 調查，標普 500 成分股中已有 467 家企業公布上季財報，其中近八成業者獲利表現優於市場預期，亦顯示企業獲利仍具成長動能。代表企業獲利動能的羅素 1000 成長過去一周上漲近 0.3%。

安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示，美土紛爭，地緣政治風險攀升，讓歐日股市以及新興市場在過去一周均陷入較大震盪。川普發布對土耳其鋼鋁加倍徵收關稅的命令，土耳其里拉下跌，影響市場信心。根據國際清算銀行 (BIS) 數據顯示，西班牙銀行是對土耳其曝險最高的銀行，放貸金額約 650 億歐元，占其 GDP 比重約 6%，後續發展需要觀察。

不過拉回到基本面，莊凱倫表示，日本第二季 GDP 折合年率後增長 1.9%，優於預期的 1.4%，並擺脫第一季疲軟的表現，民間消費和企業支出均優於預期；歐元區第二季 GDP 年增率小幅上調至 2.2%，季增率上調至 0.4%，優於市場預期；其中德國表現同樣優於市場預期，主要來自於民間消費和政府支出增加。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近一周大盤走勢處於下跌走勢，主要是受國外市場波動影響。美土兩國紛爭致使土國貨幣里拉出現重貶的影響仍餘波盪漾，後續發展值得關注，但隨著指標股回穩、美中有望重啟貿易談判等利多消息紛沓而來，也留給台股更多空間。

觀察近期盤勢，廖哲宏表示，類股快速輪動且仍在持續消化利多利空，持續欠缺主流股和方向，包括：晶圓代工、權值股和被動元件等重要指標股的表現，持續牽動市場走向。近日包括被動元件板塊止跌反彈，蘋概股也因指標科技股走強、鋪貨旺季等激勵而有機會重拾多頭。

展望後市，廖哲宏表示，布局上可觀察有以下幾大方向。首先，iPhone 新機發表倒數，有望啟動鋪貨潮，相關概念股可望受惠，故可觀察蘋概股是否有機會利空出盡。其次，過去表現相對強勢的被動元件板塊，近期如有明顯止跌反彈表現，亦可增添市場信心，帶動部分資金回流，有助穩定籌碼面。在非電族群則是相對看好原物料類股。

至於在其他觀察方向上，廖哲宏表示，面對近期美科技股走勢相對波動，建議可觀察半導體產業成長動能，與旺季效益表現作為參考；回到基本面，則需觀察下半年旺季表現是否如市場預期及國際市場表現；其他非基本面因素則需看後續外資資金動向和美國貿易政策走向。

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