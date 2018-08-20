“國民種草機”小紅書：流量變現不如預期，未來將何去何從？

隨著互聯網經濟的發展，電商行業也迎來鼎盛時期。繼唯品會、拼多多等購物app之後，一款堪稱“國民種草機”名叫小紅書的app走紅網路，深受年輕人的喜愛。

與其他電商品牌不同，小紅書從社區起家。最開始注重用戶在社區里分享海外購物經驗，到後來，除了美妝、個人護理，小紅書上出現了關於運動、旅遊、加劇、旅行、酒店、餐館等各種資訊的分享，觸及了消費經驗和生活方方面面。

隨著大批明星入駐小紅書，以及頻頻亮相綜藝節目和熱門網劇等活動，小紅書擁有巨大的流量。然而，擁有巨大社交流量資源，供應鏈資源卻較為薄弱的小紅書，在獲得阿里投資以後，未來將如何發展自己？

“國民種草機”最近很忙碌

小紅書成立於2013年，2014年電商模組正式上線，2016年初，小紅書將人工運營內容改成機器分發的形式。通過大數據和人工智慧，將社區中的內容精准匹配給對它感興趣的用戶，從而提升用戶體驗。

就在小紅書一步步發展壯大的同時，各種麻煩事情也“紛至遝來”。先是與大眾點評“打得不可開交”，針對大眾點評搬運、抄襲小紅書的內容進行指責；隨後，有媒體曝“小紅書將裁撤電商部門1/2的員工，該部門將從500人縮減至200餘人”，小紅書又要忙著擺平公司裁員的不實新聞。再就是自家流量“帶貨”明星被其他電商媒體半路截胡。

那麼，接下來就讓我們看看麻煩不斷又火到不行的小紅書究竟怎樣？

小紅書其實是一個生活方式分享的社區，經過5年時間的發展，小紅書也擁有一大批忠實用戶粉絲。根據其創始人翟芳公開信可知，2018年5月小紅書APP註冊用戶已經突破1億，月活躍用戶規模3000萬，是去年年底的兩倍。

值得關注的是，小紅書的用戶增長和電商營收規模並不相稱。根據電子商務研究中心主任曹磊對華夏時報的記者分析稱，目前網易考拉海購、天貓國際、京東全球購這些刮淨電商年銷量規模均在百億以上，屬於第一陣營；小紅書的年營收規模在幾十億左右，則屬於二三陣營。

很顯然，小紅書的流量變現不如預期。由於在供應鏈方面較為薄弱，致使小紅書在流量變現上存在缺陷。舉個例子，包括小編在內都是小紅書的忠實用戶，在小紅書上“種草”後並沒有直接在小紅書上下單購買，而是選擇京東或者考拉海購等其他跨境電商，其實不只小編會這樣，目前小紅書的年輕用戶都是這種“習慣性”操作方式。

小紅書未來將如何發展？

受薄弱供應鏈的限制，小紅書憑藉內容積累的流量優勢會被削弱。那麼，面對供應鏈方面和流量變現短板方面的問題，小紅書未來又將怎樣發展呢？

社交作為小紅書進入市場的切入點，通過內容分享的方式產生交易，利用社區需求、明星效應、廣告投放等方式為小紅書帶來源源不斷的流量。其中，早期的林允到張雨綺再到最近大熱的延禧攻略的眾多主角們的入駐給小紅書帶來大量流量，以及贊助《偶像練習生》和《創造101》等熱播網綜使得小紅書日活躍用戶飆升。

一直以來小紅書被行業貼上了電商的標籤，小紅書則一直在強調自己社區屬性。2018年6月，小紅書完成由阿里領投的3億美元D輪融資。在此之前的C輪融資中，騰訊還參與其中。對比滴滴和美團的發展，未來小紅書是選擇戰隊騰訊或阿里，還是選擇獨立發展，也將是個問題。

雖然小紅書方面稱，阿里只是財務上的投資，但難免給市場帶來更多想像的空間；同時，相比騰訊，阿里更需要小紅書為其帶來巨大的流量。

根據魯振旺對華夏時報記者的表示可知，目前小紅書最大的營收來源主要是廣告收入，小紅書不應該將主要精力放在電商業務上，相反廣告領域營收空間巨大。同時，根據曹磊的預測，小紅書未來可能會和天貓國際打通，以此為阿里疏導。

總而言之，小紅書作為時下最流行一款社區電商平台，手握大量流量，其未來終究是要從經營流量轉向經營用戶，這樣才能形成商業閉環，才能實現穩定的增長。

作者：劉玲玲

編輯：黎璐璐

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