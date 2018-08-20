光寶科獲德凱宜特協助 通過AEC-Q102車用光耦產品驗證

汽車電子驗證實驗室 - 德凱宜特今 (20) 日宣佈協助光寶科技 (2301) 光耦產品 LTX-353 成功通過汽車電子委員會(AEC)LED 車用規範 AEC-Q102 驗證，率先成為全球第一家取得 AEC-Q102 認證的光耦製造商。德凱宜特觀察發現，車用 LED 元件市場這幾年成長顯著，應用於車內光源的市場滲透率越來越高，但在龐大的車用市場領域下，最終獲得車廠青睞打進前裝市場的廠商還是較少。



光寶科技光電事業群總經理莊遠平表示，光寶是台灣規模最大光電元件製造商，也是全球光耦合器領導供應商之一。光寶多年耕耘車用 LED 元件領域，在車用電子市場上已佔有一席之地，光寶科光耦產品 LTX-353 在德凱宜特協助下依照 AEC 最新發佈的 Q102 規範，通過二十多項相關測試，包含 - 55℃至 125℃的高低溫工作溫度循環、環境應力與硫化等嚴峻試驗，符合車用市場規格。光寶未來將持續推出技術領先、品質可靠且符合車規認證的車用 LED 產品及解決方案。



德凱宜特業務總處協理許文其指出，自從 AEC 正式發表 AECQ 標準以來，推動汽車零件通用性的實施。眾多 LED 元件大廠均積極切入車用市場，不論是 AEC-Q101 標準的離散元件、AEC-Q102 標準的 LED 產品以及 AEC-Q200 標準的被動元件等廠商，紛紛爭取各 Tier1 汽車大廠供應鏈的門票。



許文其進一步表示，汽車產品的安全特殊性相對於消費性電子產品，測試環境更加嚴苛。對於 LED 產品而言，AEC-Q102 產品驗證是對其品質考驗的最好保證。德凱宜特及宜特科技可提供從離散元件、多晶片組件及被動元件的一條龍驗證服務，協助客戶快速打入車電藍海市場。