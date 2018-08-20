〈PS VR熱賣〉支援軟體增銷售動能看俏 概念股可望受惠

Sony PS VR 銷售破 300 萬台，法人指出，與 PS4 的銷售數量相比，目前 PS VR 搭載率仍然偏低，加上可支援的新軟體逐漸增加，將同步帶動 PS4 與 PS VR 持續成長，相關概念股如新唐 (4919-TW)、台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW)、今國光 (6209-TW)、群電 (6412-TW) 等可望受惠。

法人指出，隨著 Sony 對於 PS VR 提供的軟體支援不斷增加，遊戲玩家對 PS VR 需求量也不斷提升。新唐先前透過 32 位元的 M0 微控制器 (MCU) 打入 PS VR 供應鏈，將成為 PS VR 台廠中的主要受惠者。

此外，隨 PS VR 支援遊戲的增加，可玩性大增，法人預期將帶動換機潮，PS4 銷售也將成長，Sony 可望對供應鏈加大下單力道，屆時代工廠鴻海、鏡頭供應廠今國光、電源供應器的台達電、群電均有望受惠。

目前歷代「PlayStation(PS)」遊戲機全球累計銷售量突破 5.25 億台，Sony 遊戲子公司 Sony Interactive Entertainment(SIE) 也宣布，將在 8 月 24 日於日本、北美、歐洲開賣「PS4 Pro」特別設計款機種「PlayStation 4 Pro 500 Million Limited Edition」，售價為 49980 日圓、499 美元、499 歐元，全球限量 5 萬台。