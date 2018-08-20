10700關卡得而復失 台股待主流類股浮現 後市留意五大方向

台股今 (20) 日 10700 點關卡得而復失，法人表示，目前台股盤面缺乏強勢主流類股，也未見上半年資金湧入偏短線族群拉抬的多頭氛圍，估計短期指數弱勢整理機率大，建議接下來可留意五方向，包括蘋概股是否有機會利空出盡、被動元件是否有明顯止跌反彈表現、下半年旺季表現、外資動向以及貿易戰後續。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，目前盤面缺乏強勢主流類股，以個股反彈表現為主，上半年由內資支撐起的漲價概念股中，被動元件長線需求端提升，但股價走勢與財報脫鉤，短線看來，要複製上半年表現有難度，目前以區間走勢看待。

至於電子股部份，仍看好蘋概股表現，就目前市場資訊來看，今年蘋果新機改款幅度不大，除銷量是一大考驗，零組件價格調整對台廠供應鏈獲利是潛在威脅，須留意第 3 季財報。

整體來看，近期可布局較不受美中貿易協商變數干擾的類股，例如原油價格近一年呈偏多格局，塑化廠低價原料庫存有利差優勢，報價反映上游原物料上漲，整體獲利持續改善；而考量人民幣走勢，目前應避開營收、毛利率受匯兌壓力的中概股企業。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，布局上可觀察五大方向，第一、iPhone 新機發表倒數，有望啟動鋪貨潮，相關概念股可望受惠，可觀察蘋概股是否有機會利空出盡；第二、被動元件是否有明顯止跌反彈表現，若有所反彈將可增添市場信心，帶動部分資金回流，有助穩定籌碼面。

第三、近期美科技股走勢相對波動，建議可留意半導體產業成長動能；第四、可觀察下半年旺季表現，是否如市場預期及國際市場表現；第五、外資資金動向和美國貿易政策走向。