長盈吃蘋果 鎧勝-KY嚇跌寫新低價 台金屬機殼供應鏈嚴陣以待

屋漏偏逢連夜雨！市場傳出中國大陸結構件龍頭大廠長盈精密搶攻蘋果 (Apple) 訂單，今年打入 Macbook 供應鏈，目標直指 iPhone，台廠面臨嚴峻挑戰，而金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264)預料所受衝擊最大，週一 (20 日) 股價聞訊重挫摔入跌停。鎧勝 - KY 雖在今年首度取得 iPhone 門票，躋身 iPone 金屬機殼供應鏈成員，但初期訂單數量少，產能建置成本高，生產良率也待磨合，使得該公司還沒嘗到 iPhone 甜頭，上半年反而陷入鉅額虧損，總計稅後虧損達 14.2 億元，每股虧損 3.52 元，其中第二季虧損 2.2 元。



週一《經濟日報》報導，中國大陸結構件大廠長盈精密訂下擴大國際大廠訂單目標，並積極搶攻蘋果訂單，今年已打入 Macbook 供應鏈，一改過去蘋果筆電金屬機殼供應商由台廠全拿的局面，而其下一步就是 iPhone，包括可成 (2474)、鴻準(2354) 與鎧勝 - KY 均遭衝擊。



不過，可成、鴻準兩大廠週一股價保持穩健，未受此消息影響，反而是上半年陷入大虧的鎧勝 - KY 盤中重挫，並遭打入跌停板 57.1 元價位，再創新低價。法人指出，鎧勝蘋果業績占比超過 8 成，原以 iPad 為主，近年加入 Macbook，後者今年估計占比達 4-5 成，加上 iPhone 才剛開始，因產品線集中度較高的影響，受紅色供應鏈的衝擊估計將比同業高。



而蘋果商品平價化的現象正在發酵，今年包括 Macbook 與 iPhone 的主流機種均為平價款，蘋果削減成本的壓力勢必將轉嫁到供應鏈身上，這也成為陸廠的一大機會，台廠面臨陸廠挑戰，毛利率是否鬆動，值得觀察。而此一現象在鋰電池產業上已經發生，包括新普 (6121)、順達(3211) 近年毛利率驟降均與陸廠的競爭有關，因此紛紛轉型非 IT 產品線。