【異動股】雄安概念股反彈拉升 博深工具(002282-CN)逆勢漲停

午後，雄安概念股反彈拉升。截至發稿，博深工具(002282-CN)逆勢拉升直線漲停報9.85元，滄州明珠(002108-CN)漲停報4.92元，冀東裝備(000856-CN)漲3.2%報12.26元，銀龍股份(603969-CN)、韓建河山(603616-CN)、河北宣工(000923-CN)等個股均有拉升表現。

消息面上，8月19日，河北雄安新區規劃建設領導小組召開會議，會議強調，要加大簡政放權力度，按照分級分權、減少環節的原則，推動審批權限下放，實施市場準入正面清單管理，減少審批層級，提高審批效率。要加快網絡審批服務平台建設，統籌項目審批與招投標、工商註冊登記等審批事項，建設線上線下一體化服務平台。

雄安新區規劃提出的發展定位為：作為北京非首都功能疏解集中承載地，要建設成為高水平社會主義現代化城市、京津冀世界級城市群的重要一極、現代化經濟體係的新引擎、推動高質量發展的全國樣板。調研顯示，31.05%受訪經濟學家認為新區最有可能定位為首都副中心，與北京城市副中心一起形成北京的兩翼，21%的受訪經濟學家認為雄安新區最重要的戰略定位是科技創新新城。

據東興證券預測，雄安新區的年均固定資產投資在2018年將突破千億元，未來投資總量將是萬億級别。基建投資規模大約2380億元，其中高速鐵路建設約2000億元，高速公路建設約380億元;生態環保工程投資約558億元，其中水務投資220億元，垃圾處理20億元，綠化工程318億元;以及垃圾打掃和收運的每年55億投資和綠地養護費用每年40億。

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