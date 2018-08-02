蘋果沒熟嘗苦果 鎧勝-KY上季驚見毛損 每股大虧2.2元 H1虧3.48元

金屬機殼大廠鎧勝 - KY(5264) 公告財報，上季虧損季增達 86%，單季淨損 9.24 億元，每股虧損 2.2 元，累計上半年淨損 14.2 億元，每股虧 3.48 元。鎧勝 - KY 雖積極爭奪蘋果 iPhone 金屬機殼訂單，且今年終於獲致成果，但初期前置成本增加，學習曲線也需要時間，今年首季就意外出現虧損，第二季淡季效應更深化虧損規模。



該股週四 (2 日) 在台股重挫下收 67.5 元，下跌 2.46% 或 1.7 元。在財報利空之下，週五 (3 日) 股價料將再受衝擊，並面臨前低保衛戰。月前即有美系外資大幅下調其目標價至 52 元。



根據公告，鎧勝第二季營收 60.88 億元創下新低，營業毛損 3.54 億元，毛利率由正轉負，為 - 6%，為歷來首見，營業淨損達 11.2 億元，單季淨損 9.24 億元，每股虧損為 2.2 元。