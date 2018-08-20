紅色供應鏈來襲 鎧勝-KY聞訊打入跌停創歷史新低價

金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 受到紅色供應鏈打入蘋果 MacBook 金屬機殼供應鏈影響，市場憂心可能對台廠供應鏈造成壓力，加上上半年大幅虧損 14.2 億元，今 (20) 日股價遭摜壓至跌停價 57.1 元，創歷史新低價。

據媒體報導，中國結構件龍頭長盈精密拿下今年蘋果 MacBook 金屬機殼訂單，成首家打入蘋果機殼供應鏈的中國廠商，也是蘋果第 5 家機殼供應商，市場消息指出，長盈初期供貨比重不高，預期不會影響可成 (2474-TW) 與鴻準 (2354-TW) 今年的蘋單，不過，長盈未來目標可能瞄準出貨量龐大的 iPhone 訂單，對台廠供應鏈帶來壓力。

法人認為，若長盈以紅色供應鏈慣用的殺價策略來搶奪蘋果單，恐改變蘋果 iPhone 金屬機殼供應商市佔率，也對台廠價格造成壓力，其中，鎧勝 - KY 今年才剛打入蘋果 iPhone 供應鏈，預定新 iPhone 出貨放量時間將在第 4 季。

不過，由於鎧勝 - KY 初期訂單量相對較少，業務建置成本也增加，加上上半年大幅虧損達 14.2 億元，市場對後市保守看待，使今日股價不如可成與鴻準抗跌，盤中受消息面影響重挫，打入跌停價 57.1 元，創歷史新低價。