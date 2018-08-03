鎧勝-KY陣痛期延長 法人估全年恐仍虧損

金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 第 2 季已連續二季虧損，表現遠低於市場預期。展望下半年，法人指出，目前僅升級版 MacBook Pro 可望於第 3 季啟動旺季需求動能，低價版 MacBook 與 iPad 等主要數款新機將遞延，雖然第 4 季營收動能將復甦，但受到折舊費用與新品初期投產良率偏低等因素影響，全年恐怕仍將虧損。

鎧勝昨日公告第 2 季財報，毛利率由正轉負，衰退至 - 6%，且繼首季每股虧損 1.28 元後，第 2 季營運持續虧損、每股虧損 2.2 元，除為連續 2 個季度虧損外，也寫下近 6 季以來的新低成績，遠低於市場預期。法人認為，鎧勝第 2 季虧損擴大反映多款新品放量時程遞延，加上 MacBook Pro 機殼和 iPhone 金屬邊框新業務的初期成本增加。

展望下半年，法人指出，由於低價版 MacBook 與 iPad 等主要數款新機遞延，目前只有升級版 MacBook Pro 可望於第 3 季啟動旺季需求動能，低價版新 MacBook 放量時程預期落在第 4 季；新 iPhone 部分，鎧勝預定出貨放量時間也在第 4 季。

另一方面，法人表示，鎧勝 7 月購入約 500 至 700 台 CNC 加工機台設備，預計第 3 季折舊費用將較第 2 季增加，而新品投產良率也是影響下半年獲利表現的因素之一，儘管第 4 季營收動能可望復甦，全年恐怕仍將陷於虧損狀態。