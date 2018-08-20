〈房產〉全台上半年住宅使用執照核發爆10年大量 新北市突破1.1萬戶

依內政部最新統計，除代表房市供給量的領先指標建築執照量寫下 4 年新高，同期指標使用執照量，也在今年上半年達 10 年新高，逼近 4.6 萬棟大關，較去年成長 19.7%，其中新北市以 1.13 萬戶最多，年增幅 26.7%。

在市場領先指標的建照與同期指標的使照都出現量增，大家房屋企劃研究室主任郎美囡指出,，房地合一上路後，建商與民眾態度觀望，今年兩大指標首次回春，除顯示建商態度樂觀，及市場上前兩年個案陸續釋出的現況外，更值得注意的是，使照出現爆量，是否可能對於近年重大推案區產生新舊案互相擠壓的狀態。

在全台主要都會中，住宅使照核發數量以新北市獨占鰲頭，台中市次之，台南市緊追在後，桃園反而位居第四；在成長率上，宜蘭縣成長高達 108.8%，新竹成長 93.8%，最為驚人；而六都之中，桃園與台中呈現小幅衰退，台南和北市分別有 36.2% 與 33.9% 的成長。

郎美囡表示，宜蘭與新竹在前幾年供給量不少，因景氣表現不佳，個案交屋速度放緩，也有業者改採先建後售，時至今年出現明顯成長。新北市前兩年萬案齊發，這兩年陸續交屋，使照增加並不那麼意外，而台南忽然爆量，應與區域有特定大規模交屋有關，是表現較為突出者，北市在房屋稅等負面因素排除後，告別交屋陰霾，使照量也大幅增加 3 成。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，隨著景氣回溫，過去交屋有壓力的個案陸續順利交屋，也讓使照移轉量表現出色，不過在建照與使照雙創近期新高的狀況下，成屋案與預售案之間的價格戰可能更加白熱化，甚至在重案區形成賣壓，對於某些體質不好的業者來說，如何拚出漂亮的銷售數字，會是一大挑戰。