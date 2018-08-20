台股盤後—尾盤急拉小漲8點 10700點得而復失

美中貿易戰本週將再度重啟談判，台股今 (20) 日最高來到 10729.9 點，上漲 38.94 點，不過今日盤面由大立光獨立撐盤，被動元件族群開高殺低再急拉，尾盤量增 80 億成交量，拉抬大盤上漲 7 點，終場小漲 8.09 點、0.08%，收在 10699.05 點，成交值 1132.51 億元。分析師預估，國際經濟情勢不明朗，年線將成台股一大壓力，本週可能都將在 10600 至 10800 點間震盪。

台股今日受到美中貿易戰將重啟談判影響，多頭觀望，盤中雖然一度收復 5 日均線，不過上攻無力，終場靠著被動元件族群、金融股、台積電、聯電等權值股急拉尾盤，小漲 8.09 點，收在 10699.05 點，錯失 10700 點大關。

台股尾盤搓合成交量放大至 80 億，除了台積電敲進 4000 張買單外，合庫金、永豐金、元大金皆有近 5000 張買單，中信金、群創也有 3000 張買單。

電子三雄今日由大立光一支獨秀，收在最高 4590 元，漲幅 3.6 %，台積電收在平盤，而鴻海明日將進行減資，市場觀望氣氛濃厚，尾盤 2873 張賣單敲進，收跌 0.12%。

被動元件族群今日再度翻紅，龍頭大廠國巨漲幅超過半根漲停板，華新科一度逼近漲停，終場收漲 6.7%，奇力新、美桀漲幅約 4%，和伸堂、信昌電漲幅約 3% 左右。

觀光類股中美食 - KY 暫時擺脫政治因素，今日一度觸及漲停，終場收漲 8.5%，帶動觀光類股整體漲幅 2.84%，居上市類股之冠。

晶圓代工廠聯電今日召開股東臨時會，通過子公司和艦芯片首次公開發行 A 股，今日股價漲逾 2%，南亞科受惠三星延產 DRAM，股價漲幅在 1% 以內，華邦電則收小漲，表現領先半導體族群。

蘋果 MacBook 傳大陸廠商長盈打進供應鏈，台廠鴻準、可成初期訂單可能不受影響，今日股價收在平盤附近，不過鎧勝 - KY 重挫跌停，股價寫下歷史新低。

軟板雙雄臻鼎 - KY、台郡傳出大客戶啟動拉貨，第 3 季業績將挑戰歷年同期新高，第 3 季單季有望賺贏上半年稅後純益總和，不過台郡今日大跌逾 7%，臻鼎 - KY 跌幅近 2%。

統一投顧董事長黎方國表示，在美中貿易戰、土耳其危機尚未明朗前，短期台股行情將在年線附近約 10600 至 10800 點間震盪整理，加上本週的 Jackson Hole 全球央行會議，Fed 主席將發表演說，未來升息等動向不明，而蘋果股價頻創新高，台廠蘋概股卻反應低迷，被動元件籌碼面凌亂，市場將處於觀望態勢，有待國際情勢明朗後，才能確定未來多空行情走勢。