〈海運報價居高檔〉美國線續漲 航商下半年營運有望優上半年

儘管海運市場持續環繞貿易戰雜音，不過，最新發布上海出口集裝箱運價指數維持高檔，特別是美國線上揚，支撐整體表現，8 月以來美東線均值在每 FEU 達 3100 美元之上，法人指出，此顯示海運業者供給調控有成，再加上貿易戰帶來急性需求不減，估計船公司在第 3 季多數都可享有獲利。

美中貿易戰使貨主趕忙出貨，貨櫃海運第 3 季旺季旺上加旺，8 月初出現爆艙現象後，美國線運價至今仍持續走揚，月均值已連續第 5 個月上升，其中，美東線最新報價為每 FEU 3317 美元，周漲 215 美元，美西線也周漲 18 美元至每 FEU 2086 美元。

法人指出，儘管貿易戰會給航運業帶來一定影響，但目前來看，影響有限，反而先湧現急單。

陽明 (2609-TW) 表示，海運市場因燃油價格上漲超過預期，營運成本大增，使第 2 季虧損擴大，不過，目前正推動加船減速、優化貨儎結構與貢獻度管理，加上現階段主要聯盟組織已宣布航線合理化計畫，均有助營運狀況改善；同時，第 4 季起將有 7 艘高價長租船陸續屆期解租，將可節省整體成本。

陽明樂觀看待，下半年可隨著旺季需求增加、新船交付壓力緩解，運價有機會繼續回升等因素，營運表現將可望優於上半年。

就整體供需面來看，據國際知名海運顧問機構 Alphaliner 最新資料，今年供給成長為 5.9%，需求成長為 4.6%，仍處在供過於求態勢。

不過，陽明認為，明 (2019) 年後相較於今年樂觀，預估市場供給成長為 3.7%，需求成長為 4.2%，反轉供過於求的窘境，整體市場趨於樂觀，而陽明也將有 5 艘 14000 TEU 級的長租船交付，將可搭上明年供需的改善和航運市場回溫態勢。