黃金投資低迷 印度2018黃金進口量將銳減15%

今年國際金價已下跌 8.3%，但在印度卻僅下跌了 1.1%，僅管印度央行升息、信貸規範緊縮等因素導致印度黃金投資低迷，節慶季節及農村需求將推動下半年印度黃金需求復甦。未來若盧比續跌，隨著全球金價幾乎觸底，印度金價將止跌回升。

隨著印度央行升息、更嚴格的銀行信貸規範和資金轉向銀行存款和共同基金，黃金投資需求正逐漸萎縮中。黃金進口量持續低迷了 3-4 個月後，7 月份進口量出現飆升的現象，因為珠寶商正在為節慶季節以及農村需求重新進貨。

印度黃金儲備在七月飆高。 (翻攝自：tradingeconomic)

今年國際金價下跌 8.3%，但在印度卻僅下跌了 1.1%，印度的金價已從最高點回落逾 6%，吸引印度國內買氣回籠。

印度孟買舉行的國際珠寶展於本周落幕，熟悉該項目的市場人士表示：「黃金珠寶詢問度跟買氣一直很熱絡，然而最大的需求卻是輕量級珠寶。」

印度 Kotak Mahindra Bank 貴金屬事業部主管 Shekhar Bhandari 表示，美元計算的黃金價格處於低水準，幾乎要觸底反彈，全球經濟動盪導致印度盧比兌美元大幅下跌，這將帶動印度金價上揚。

珠寶需求買氣復甦預計將持續到年底，Metals Focus 分析師 Chirag Sheth 稱，節慶季節以及農村需求可能會推動印度黃金進口量增加，但是珠寶零售商有充足的庫存加上進口商保守態度，可能會導致今年進口量下降。預計今年印度黃金進口量將比去年下降 15-20%。

去年印度黃金進口了 860 噸，預測今年進口量約為 700-750 噸。

儘管美中關係緊張以及土耳其里拉市場崩潰，黃金投資者越來越不受經濟和地緣政治風險的影響，金價來到 19 個月的低點。

今 (20 日) 日紐約黃金期貨小漲 0.96%，來到每盎司 1195.60 美元，創 2017 年 1 月以來的低點。

今日紐約黃金期貨來到每盎司 1195.60 美元。(圖：investing)

Capital Economics 經濟學家 Simona Gambarini 表示，在美元匯率不斷走強同時，黃金在壓力期間往往不像是一種避險資產，資金反而轉向美國國債和美元。

美國控股公司 Sprott U.S.Holdings 首席執行官 Rick Rule，美元和黃金之間的鬥爭，而黃金似乎正在面臨挫敗。但他不認為這種情況會持續下去。