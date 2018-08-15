美元取代黃金的避險功能？凱投宏觀：時間不會持久

黃金週二 (14 日) 雖然小幅走高至 1200.70 美元，但其實仍在 17 個月的低點附近。投資機構凱投宏觀 (Capita lEconomics) 指出，金價要重新走高，必須等美元回落，時間可能在明年美國經濟走弱之時。

凱投宏觀商品分析師 Simona Gambarini 在 14 日報告中說，儘管黃金被視為避險資產，但其過去一週的表現完全不是如此，這不但可從金價跌破每盎司 1200 美元觀察到，特別是跟日元走勢相比，正出現反向的情況。

黃金與同屬避險資產的日圓 出現走勢脫鉤 圖片來源：thomson reuters

市場上許多人認為，美元現在已經取代黃金的避險作用。凱投宏觀指出，這種情況的確會出現，過去 20 年間就多次發生，但時間不會持久。

Gambarini 說，在全球金融危機期間，美元走強，黃金就下挫了約 30%，直到 2008 年底才回升。當時美國聯準會祭出量化寬鬆政策，造成美元大貶。

統計資料也顯示，與其他商品相較，黃金更容易受到美元的影響。

這位經濟學家表示，如果美國經濟因某種原因，在全球危機中顯得更安全，資金會將美債及美元視為安全資產，而不是黃金。如果依此邏輯，美元預計會在明年中走弱，也代表屆時黃金才會見到大幅彈升。

Gambarini 預估，黃金在明年年中左右回升，2019 年年底金價目標價為每盎司 1350 美元。