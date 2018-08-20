鄭州銀行(06196-HK)6個月多賺4.23%不派息

鄭州銀行(06196-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月純利23.67億元(人民幣.下同)，同比升4.23%。每股盈利44分，不派息。

期內，利息淨收入28.22億元，同比30.49%；其中，業務規模調整導致利息淨收入減少2.63億元，收益率或成本率變動導致利息淨收入減少9.75億元；手續費及佣金淨收入9.59億元，同比增5.5%，反映集團手續費及佣金類業務的整體增長。

淨利差為1.58%, 按年下跌0.47個百分點；淨利率收益率為1.48%，按年下跌0.72個百分點。

截至6月底的資本充足率為12.88%，較去年底下跌65個基點；一級資本充足率及核心一級資本充足率分別為10.19%及7.81%；不良貸款率為1.88%，較去年底上升0.38個百分點；撥備覆蓋率為166.86%。

截至6月底，全行資產規模4436.36億元，較年初增加78.08億元；存款餘額2631.13億元，較年初增加77.06億元；貸款餘額1348.26億元，較年初增加103.70億元。

小微金融方面，成立信貸工廠集中作業中心，啟動小微客戶分層工作，大力拓展百度金融、螞蟻金服等平台金融合作。截至6月底，百度有錢花、螞蟻借唄、58同城已上線，360金融、微貸網、大數金融已完成授信審批。所有平台項目上半年共計投放50億元，戶均1.7萬元。二是積極探索小微新商業模式轉型。

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