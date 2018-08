國銀租賃(01606-HK)出售六架飛機

國銀租賃(01606-HK)公布,於2018年8月17日(交易時段後),為CDBALF控制的特殊目的公司的賣方與該公司的獨立第三方的買方訂立第一份飛機出售協議,據此,賣方同意向獨立第三方出售四架飛機。此外,CDBALF擬就增購額外兩架飛機與獨立第三方訂立第二份飛機出售協議,飛機預期於2018年10月31日前交付。各賣方將於各交易完成後將該交易對應飛機的租賃轉讓予獨立第三方。交易所得款項將由本公司用於撥付未來的飛機投資及作一般企業用途。

五架波音737-800飛機及一架空客320-200飛機租賃予四名不同承租人。在各飛機適用的交割日期,該飛機將被出售予買方,同時有關該飛機的租賃亦將轉讓予買方。飛機銷售計劃於2018年10月31日前完成。代價最終交割調整前的飛機出售總代價為2.322億美元(相當於約18.22億港元)。交易代價乃經計及交易的整體條款及條件並參考市況後按公平原則達致。

賣方為Aptree Aviation Trading 3 Co., Limited, Aptree Aviation Trading 2 Co., Limited, GY Aviation Lease 1205 Co., Limited及Aptree Aviation Trading 4 Co., Limited。

