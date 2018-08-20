香港證監會就收緊孖展諮詢

早前有傳證監會向業界查問有關收緊孖展的意見，上周證監會上載題為「證券保證金融資活動指引」的諮詢文件，正式向市場諮詢意見，藉以限制經紀行孖展借貸的額度，諮詢期為兩個月。證監會表示，諮詢目的是為券商孖展的風險管理手法作出釐清，日後將其標準化和編寫成指引條文。

《香港商報》引述消息人士指，證監會之所以有今次的行動，主要是來自孖展市場數量日益增長的中資券商，現時其平均孖展額為資產淨值的3至4倍，當相關股份股價大跌引致斬倉，券商流動資金勢將大受影響。因此，中資券商將成為是次指引受影響最大的一方。

諮詢指引涵蓋7個範疇，包括保證金貸款總額的監控、保證金客戶信貸限額的監控、證券抵押品集中風險的監控、保證金客戶集中風險的監控、證券抵押品的扣減率，追繳保證金通知、停止提供進一步貸款及強行變現，以及壓力測試。

設監控程序避免槓桿率過高

在具體建議方面，將規定經紀行設立審慎的監控程序，以避免槓桿率過高，或證券抵押品和孖展客戶過於集中。會方參考內地及新加坡的規定，建議設立一套「保證金貸款總額相對於資本的倍數」的定量基準，用以判斷經紀行的貸款總額是否過高。同時，經紀行亦須制訂及執行有關追繳保證金通知的具體政策，並且最少每個月進行一次壓力測試。此外，諮詢文件建議因應抵押品證券的扣減率提供更清晰的指引。

證監會指出，去年已進行了一項相關的檢視，並在檢視結果中發現若干問題。經紀行的孖展貸款在2006年至2017年期間，增加了9倍，但貸款質素卻有所下降。

會方注意到，有經紀行因風險監控不足，導致客戶及個別抵押品股票承擔過高的集中風險，並且有拖延收取未清繳的保證金及壓力測試不足的情況。

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