全球市場一片恐慌：美股中概齊跳水 美元獨自笑春風

土耳其危機繼續施壓，全球股市大跌，MSCI 新興市場指數跌入技術性熊市，美股開盤後三大股指跌幅迅速擴大到 1% 以上，與之形成鮮明對比的是美元高漲。

8 月 15 日本周三，土耳其官方公報披露，總統埃爾多安已簽署法令，將進口自美國的乘用車、酒類、煙葉和大米關稅分別提高 120%、140%、60% 和 50%。此外還上調了對美國化妝品和煤炭等商品的關稅。

周三美股低開，跌幅迅速擴大。道指早盤一度跌超 300 點，跌破 25000 點整數位心理關口，和納指一道跌破 50 日行動均線。

早盤 Netflix、Twitter 和特斯拉跌超 2%，谷歌母公司 Alphabet 跌 1.5%，亞馬遜跌 1.5%，微軟跌 1.1%，Facebook 跌 0.8%，甲骨文跌 0.7%，蘋果跌 0.4%。納指一度跌超 130 點，跌約 1.7%。

在傳出美國證監會就私有化事宜傳喚的消息後，特斯拉跌幅擴大到 4% 以上。Netflix 也跌超 4%，Twitter 跌 3.5%，亞馬遜和 Alphabet 均跌超 2%。

標普跌超 1%，逼近 2800 點關口。

MSCI 新興市場指數進入技術性熊市。

中概股追隨美股大盤下跌，多隻個股深陷技術性熊市。盤初 B 站跌超 14%，虎牙跌超 12%，愛奇藝一度跌近 9%，拼多多跌超 7%，繼周二之後再度盤中跌破發行價 19 美元。

粉單市場騰訊跌超 8%，58 同城跌超 8%；聚美優品跌超 8%，再次刷新記錄低點；拼多多跌超 7%，盤中一度破發；歡聚時代跌 6.3%；包括 B 站、虎牙、愛奇藝、歡聚時代、58 同城、微博、新浪、陌陌、京東、搜狐、搜狗在內的多隻股票集體深陷技術性熊市；網易、百度和阿里巴巴也進入技術性熊市。

美元指數逼近 97 關口，刷新去年 6 月以來新高。

在美元走強背景下，歐元和英鎊對美元匯率均創逾一年新低。在岸人民幣兌美元跌破 6.93 關口，較上日夜盤收盤跌約 500 點。

離岸人民幣逼近 6.85。

土耳其銀行監管機構周三宣布加大對銀行互換交易總量的限制，並批准了貸款重組規則，使做空里拉的交易受到遏制，且幫助銀行緩解不良貸款所帶來的負擔。

土耳其里拉在相關措施出台後大幅上揚，兌美元一度收復 6.0 關口，漲 5.7%。