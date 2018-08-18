今年全球央行年會焦點：大型企業是否帶來了不加薪之惡

一年一度的 Jackson Hole 央行年會將在 8 月 23 日下周四召開，今年的會議主題是「變化的市場結構及其對貨幣政策的意義」。

這裡提及的市場變化，主要包括變化的企業能力，消費者的消費途徑，以及危機後的銀行業。Jackson Hole 央行年會希望能給政策制定者提供一些「實現更好的長期可持續發展，物價穩定」的建議。

道明證券美國首席宏觀策略師 Michael Hanson 笑稱，這是一個非常狹隘的話題，他認為，聯準會主席鮑威爾有可能會討論下一次經濟衰退時，聯準會會有哪些可用的工具。

鮑威爾將在 8 月 24 日致歡迎辭。近年來，Jackson Hole 年會一直在討論低利率、低增長的困境，不過今年的經濟背景有些不同，尤其是美國經濟增長迅猛。

而隨著美國經濟強勢復甦，財政政策也在繼續刺激經濟，利率上升預計會是 Jackson Hole 會議討論的重點。美歐日等央行對升息的態度，還直接影響着承壓貶值的新興市場，Jackson Hole 年會也可能談及近期土耳其的動盪。

經濟復甦也暴露了一些其他問題，令大型公司成為此次央行年會中討論的重點。企業盈利的增長創下紀錄新高，但勞動收入在總收入之間的占比持續下降（資本收入的貢獻越來越大），讓人不禁質疑盈利的企業是否加薪，來將利潤惠及普通員工。

二戰以來的多數時間裡，美國工薪階層的收入占 GDP 的 64％。然而近二十年來，勞動收入的占比幾乎一直在下滑，2011 年第四季僅有 56％，目前穩定在 58％。過去一年間美國經濟加速增長，失業率不斷下跌，但工資並沒有得到應有的提升。

各行業的集中度都有提升，大型跨國公司的市場市佔率上升尤其明顯，這是勞動收入不斷下降的重要原因之一。2013 年舊金山聯儲的一篇文章提到，美國工廠將生產轉移到勞動力成本更低的國家，導致國內需要面臨更高的來自進口商品的競爭，勞動收入市佔率下降有 85% 都歸結於此。

堪薩斯城聯儲在 Jackson Hole 年會的前瞻中提到，今天的大型公司擁有的掌控市場的能力，可能比過去要更大。「這些轉變值得央行官員關注，因為這與全球經濟中已經出現的結構性變化有關係，包括資本開支更少，勞動收入規模縮減，生產率增長緩慢，薪資上升遲滯，活力下降。「

大型公司對工資的約束，對市場的掌控在多大程度上會影響到經濟，監管是否應該對其採取更強硬的措施，一直是學界討論的重點。美國 GDP 已經在第二季實現了超過 4% 的增長，但薪資增速一直保持穩定。

消費者的行為也在影響着經濟，他們對消費模式的選擇，讓線上商業活動也有可能成為 Jackson Hole 會議上的討論話題之一，堪薩斯城聯儲的前瞻提到，電商可能會改變企業的定價模式，限制了物價上升，進而導致通膨無法抬升，貨幣政策傳導不通暢。

『新聞來源／華爾街見聞』