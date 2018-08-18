碧桂園上海首個產城項目簽署合作運營協議

8月15日，碧桂園集團上海區域與上海軟秦投資管理有限公司簽署《西虹橋科創園合作運營協議》。碧桂園集團上海區域總裁高斌、上海軟秦投資管理有限公司董事長薛江波分別代表雙方簽訂合作運營協議。

碧桂園集團上海區域副總裁陳選科、產城發展部總經理高筱蓉介紹了“西虹橋科創園”戰略定位和設計方案。該項目是碧桂園在上海精心打造的首個“工作+生活+休閑“全業態空間，主要構建創新孵化、商務辦公、科技服務等核心產業功能，力圖成為碧桂園集團產城業務在華東大區的展示窗口。

目前碧桂園在珠三角、長三角、京津冀、環渤海等地已落地超過10個產城項目。在碧桂園集團產城融合中心指導下，碧桂園上海區域產城發展部構建了投資拓展-空間運營業務鏈，業務類型涵蓋科技產業園區、甲級辦公、城市更新類等項目。

上海軟秦投資管理有限公司專註於科技地產、科技園運營、新興產業項目投資等領域，目前已整合出龍軟、磐界、磐邑、IM匯四個系列，構建“眾創空間+孵化器+加速器+產業園”的科技孵化產業體系。目前，公司總管理規模達80萬平方米，分布於上海、杭州、南通、無錫、嘉興、黃山等地，未來計劃達到100家產業園連鎖規模。

來源：界面

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