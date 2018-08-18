阿里巴巴同上海達成戰略合作

上海市近期和阿里巴巴、螞蟻金服達成戰略合作協議。合作涉及推進長三角一體化協同發展、推動技術創新等多項內容。

阿里巴巴將加大在上海研發投入，推動信息化與工業化深度融合，助力上海打響“上海制造”品牌。其中明確提出，加快智能網聯汽車產業發展，以斑馬網絡為龍頭吸引一批智能網聯汽車產業重點企業在上海集聚發展，為上海建設世界級汽車產業中心提供支撐。

上海市委書記李強表示，將支持阿里巴巴集團在滬優化產業布局，創新應用場景，希望雙方以戰略合作協議的簽署為契機，更好發揮各自優勢，共同實現更大發展。

馬雲表示，現在阿里巴巴在上海有9000多名員工，每周末有60輛幸福大巴往返上海和杭州，阿里巴巴的發展早已根植於長三角。阿里巴巴看到上海未來發展的巨大潛力，將把更多新業務、新技術、新產品、新模式放在上海。

2015年，上汽集團和阿里巴巴共同發起的互聯網汽車基金投資成立了斑馬網絡，一年後推出了全球首款量產互聯網SUV榮威RX5。目前以榮威RX5為代表的互聯網車型累計銷量已突破70萬輛，成為互聯網汽車的標桿。

作為未來汽車“新四化”發展中重要的組成部分，斑馬智行在“智能化”“網聯化”方面的深耕細作為未來智能出行領域提供整體解決方案，並以超前的理念實現了“人”“車”“服務”三者同時在線，為未來自動駕駛、V2X等技術的實現和落地沈澱數據基石。

根據斑馬網絡披露的數據，目前已經有榮威、名爵、大通、觀致、東風雪鐵龍、福特開始使用基於AliOS的斑馬智行互聯網汽車整體解決方案。今年7月，斑馬正式發布增強現實技術AR-Driving並首次應用於量產車，該技術將搭載在今年9月上市的榮威Marvel X車型上。此外，第一款合資車型東風雪鐵龍SUV雲逸也將於9月正式上市。

汽車產業正成為長三角一體化的推動者與見證者。在新一輪的互聯網汽車浪潮中，長三角區域協同形成的智能汽車創新集群已經在全球競爭中占據先發優勢。

來源：界面

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