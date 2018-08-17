美股盤中─晶片股帶動科技股走低 大盤錯綜

美國股市週五中場，走勢錯綜。晶片股下跌帶動了科技股走低。大盤走勢錯綜。

Applied Materials 股價大跌逾 8%，該公司公布會計年度第四季獲利預估較預期疲弱。Nvidia 股價下跌 4.4%，該公司營收預估，讓投資人感到失望。

台北時間 23:51

道瓊工業平均指數上漲 66.26 點或 0.26% 至 25624.99。

Nasdaq 指數下跌 13.63 點或 0.19% 至 7792.90。

S&P 500 指數上漲 3.96 點或 0.14% 至 2844.65。

由於美國可能進一步制裁，土耳其里拉再度大幅下跌，投資人感到緊張。美國警告土耳其，若不釋放美國牧師 Andrew Brunson，將進一步制裁。該警告使得里拉下跌約 5%。

土耳其總統艾爾多安掌控央行，亦使得里拉受到壓力。艾爾多安說，他希望利率停留低點，促使經濟高度成長，無視通貨膨脹大幅上升。

分析師說，通貨膨脹已近失控，央行不會大幅升息，加以抑制，里拉因而下跌，預期將持續下跌，直到升息。

土耳其災難的中心在於，艾爾多安成了獨裁者，將他的政治意志強加到央行。

土耳其情況，加上中美貿易發展，及錯綜的財報，使得華爾街本週震盪。至週四收盤為止，道瓊本週每日均出現三位數走勢。

週四，Walmart 與思科公布財報強勁，華爾街大幅上揚。國家經濟委員會主管 Kudlow 向 CNBC 證實，中國與美國將於 8 月稍後，重新進行貿易談判，顯示全球兩個最大經濟體的貿易爭議可望獲得解決。該源息亦鼓舞了投資人。

道瓊與 S&P 500 本週可望上漲，Nasdaq 本週則可能下跌。