【富蘭克林】穩健策略伴行 目標日期基金助增退休信心

◆生命周期資產配置規畫 + 類年金設計 契合退休準備各階段投資需求

退休準備是長期投資計畫，時間長且充滿變數，就算是退休制度相對完善的美國，多數人仍對此備感壓力（註 1）；對照台灣近期研究調查，國人亦對退休後的財務自由感到擔憂，退休準備信心不足（註 2）。富蘭克林華美投信建議，想降低退休投資不確定性，最重要是建立穩健投資步伐，目標日期基金的「生命周期資產配置規畫 (Glide Path)」策略契合個人從職場直至退休後生活的各階段投資目標，是跨出退休準備第一步的極佳工具。

富蘭克林華美目標 2037 組合基金經理人邱良弼表示，目標日期基金最大的特色是具備「生命周期資產配置規畫」，在投資初期以較積極策略盡可能創造資產成長，後隨退休年齡的接近程度，主動使風險性資產比重向下滑行，最終調整至最保守狀態，配合生命進程動態調整投資目標並控管風險，非常適合用於退休準備。

根據個人生命進程，建立的退休準備階段大致可分為成家立業（<40 歲）、中壯年華 (40~55 歲)、 屆退（55~65 歲）與退休樂活（>65 歲），各有不同的目標與風險，投資人只要決定自己預估退休的年份 *，就可以找到最合適的目標日期基金，建立一個完整且契合各階段需求的退休投資計畫 (見圖)。

邱良弼指出，傳統目標日期基金的「生命周期資產配置規畫」可能只單純考量股票市場風險，但實際應一併考量股票、債券、商品市場風險，才符合現實狀況，因此富蘭克林華美退休傘型基金加入更進化的設計，由經理團隊動態控制整體投資組合風險，而非傳統的股、債比例調整，應對長期市場波動更有利。

為迎戰退休後潛在支出考驗，富蘭克林華美退休傘型基金首創類年金設計，資產配置持續涵蓋通過目標日期後 10 年，到達目標日期後啟動 10 年期每月買回機制，不僅可降低資產在單一時點贖回時遭遇市場系統性風險的衝擊，保有布局市場反彈機會，並創造現金流。

退休準備首重風險控管，近期全球市場受貿易戰、地緣政治風險等變數干擾，富蘭克林華美退休傘型基金操作策略重視中長線價值投資，以控制回檔風險為首要目標，從退休規畫角度來看，基金透過降低波動度使資產修正程度盡可能減輕，助增退休信心。

資料來源：Voya Investment Management、富蘭克林華美投信。

[註 1] 資料來源：EBRI, 2018 Retirement Confidence Survey。

[註 2] 資料來源：台灣人壽「40/70 世代五庫暨空巢經濟大調查」。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金之三檔子基金達目標日期起至存續期間屆滿，受益人授權經理公司於定期買回日，依信託契約之約定，計算定期買回價金，並辦理定期買回。除定期買回日外，受益人得依需要隨時自行辦理買回申請。* 投資人僅可申購符合其風險承受度之基金產品。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。