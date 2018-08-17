全球投資者急售風險資產 低接新興市場 定額布局東協好時機

由於土耳其里拉崩盤帶來的市場漣漪效應，其嚴重程度和發酵速度超出了很多投資者的意料，風險意識升溫，而投資風險性資產的意願降溫，全球投資者緊急出售風險資產，讓傳統避險資產價格走高。鉅亨基金交易平台認為，對新興市場的投資人而言，不妨趁修正後，定額投入體質健全、經常帳赤字偏低的東協基金。

鉅亨基金交易平台認為，近期的震盪整理，正好為投資人帶來較佳進場投資時機。而保守的投資人不妨利用定期定額方式，拉長時間持續投資經濟成長率較高、國家體質健全及經常帳佔 GDP 較高的國家。

而鉅亨基金交易平台指出，根據過去經驗，在新興市場匯率大幅下跌 8% 後 (因為與年初至今新興市場匯率跌幅相當，因此以跌 8% 為統計基點），開始分批投資持續 3 年，新興市場定額投資表現比全球股市更佳，且新興國家中，東協國家平均表現上漲 33% 最為突出，且在這三次匯率下跌期間後皆為正報酬，領先新興東歐、亞洲及拉丁美洲平均。

鉅亨基金交易平台表示，雖然中國近期數據轉弱，但官方頻繁釋放出下半年預計增加財政刺激以穩定經濟的訊息，若相關財政刺激力道足夠提振中國數據與投資信心，將進一步令東協國家出口受惠，提振東協國家股市表現。

新興市場貨幣因受到土耳其里拉、俄羅斯盧布重挫拖累，表現相對受壓。在強勢美元逆轉前，東協國家匯率也將不可避免地承受一定的壓力。然而，東協五國（新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓）具備了抵抗新興市場匯率震盪的良好體質；且多數國家經常帳餘額占 GDP 比重為正數，意味著國家淨資產增加，政府體質較健全。

同時，鉅亨基金交易平台指出，東協五國過去三年的外匯存底有所增加，有助於抵消部分匯市的震盪。除此之外，東協五國企業體質在近 12 年來逐步改善，銀行的壞帳率得以維持在較低的水平，因此看好東協後市。

