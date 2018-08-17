成長型市場沒高點 逢低買股就對了

文╱ 沈瑜

揹著鏡頭跑遍世界的林志昊，對印度最是難忘，他從國際關係面向分析，深信印度在全球政經版圖中，是舉足輕重的國家。

目前在外商資產管理公司服務的林志昊，休假時，喜歡帶著心愛的單眼相機、長短焦鏡頭，去一些台灣人比較少去的國家旅遊，如印度、古巴、土耳其、突尼西亞、埃及……。

他會穿梭在傾頹的古老巷弄、牛羊交雜的傳統市集、巍峨精美的歷史建築前，尋找按下快門的悸動；他喜歡與當地人們交流，聽聽他們的故事，捕捉最真實的生活場景。

這些開發中國家，一方面急於大興土木，創建一個現代化國家，另一方面，人民卻又極度保留自己的文明風情。鏡頭下新舊之間碰撞的火花，處處都是風景。

尤其是印度，更令林志昊難忘，「這是我去過最難以言喻的國家，卻也是我拍攝過色彩最豐富，人文景觀最美的國家。」

印度有多元種族，是許多宗教的發源地，遺留下各朝代的古蹟；有和善的人們，是最愛「被拍照」的民族；女性穿著華美的傳統紗麗，站在街頭都是一幅畫。

然而，林志昊坦言，對初次踏入印度的旅客來說，印度不會是個令人太愉快的環境。機場裡有鴿子在飛，燒煤炭、燒牛糞導致混濁的空氣、詭異的味道、吵雜的街道、道路坑坑巴巴；在恆河邊，你會看到極端貧窮的畫面，人與牲畜共飲地上的一攤水，一條布就是整個家當，他的旅伴看到這個畫面，當場落淚，覺得怎麼有人會願意這樣活著。

「一開始你會想，為什麼政府對他們沒有什麼救濟，為什麼其他人視而不見，其實這樣想就太淺了，」林志昊說，印度待久了後會發現，這才是當地寫實樣貌，種姓制度根深柢固，「賤民」處之泰然，認為自己這輩子這樣過是必要修煉。這才釋然，要了解真正的印度，不容易。

衛生改革 廁所商機上看 1.9 兆

林志昊透過鏡頭看到印度，同時也嗅到了印度的投資機會。

他認為，看印度，不能只看研究報告，親自前去，才能看到最真實的地方。他指出，很多資產管理公司會說，因為印度缺基礎建設，所以有很大藍海，其實這樣有點偏了。他舉例，印度最迫切需要，反而是要先建設更多廁所衛浴。據統計，印度至少有 6 億人口家中沒有廁所，而須在戶外方便，排泄物汙染、腹瀉等疾病傳染、以及女性安全問題，隨之而來。因此許多印度女性擇偶條件是男方家必須有廁所，比鑽戒還有吸引力。

儘管當局早已在 2014 年啟動「乾淨印度」（Clean India）計劃，廁所也成為一項施政 KPI，但 2017 年底只完成 1∕4。為了推動現代廁所，印度北部西塔普爾（Sitapur）區日前甚至規定，政府官員必須繳交證明家中有廁所或正在施工的文件與照片，否則就領不到薪水。

美媒《石英》（Quartz）指出，印度的廁所商機將在 2021 年上看 620 億美元（約台幣 1.89 兆元），「這還不只是馬桶商機，一旦廁所蓋好了，連治安、投資信心、女性就業都能帶動起來。」林志昊從廁所延伸出印度的各種可能。

林志昊碩士念國際關係，2011 年曾與授課老師合寫國際財經的著作，榮登暢銷排行，而後又出版兩本書，其中一本就是有關印度等地遊歷攝影的書。

全球政經版圖 印度具重要地位

在林志昊的三本著作中，印度都占有很大的篇幅，因為他深信印度在全球政經版圖中，是舉足輕重的國家。

早在 2009 年時，他就買了瀚亞印度股票基金，剛好遇上印度總理辛哈百日維新行情，股市大漲 16％，此後他不定期不定額地來回進出，五、六次波段操作下，報酬逢 20％就贖回。

近幾年來兩次印度旅遊經驗，更帶給他信心。儘管近來有人喊印度高點到了、快逃，他反而認為這種成長型市場，沒有所謂高點。他還在等印度股市向下修正時機，逢低進場。

來源：《遠見 2018 印度特刊》

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