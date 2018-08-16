咪噠電話亭KTV讓你路邊隨時嗨歌

文．洪寶山

「碎片經濟」、「寂寞商機」從大陸延燒到台灣，最明顯的案例就是電話亭 KTV 開始流行，現在唱歌不用到錢櫃、好樂迪，在路邊也可以隨時高歌一曲，將電話亭 KTV 引進台灣的是位於新店的咪噠積公司，本期「理財我最大」，邀請到咪噠積總經理郭大煒來談談背後的市場及賺錢術。

善用「碎片時間」 自己唱給自己聽

咪噠積是全台第一個將電話亭 KTV 引進台灣的業者，郭大煒說自己到北京出差時，看到電話亭 KTV 前的排隊人潮，連自己都被吸引，一探究竟，原來「電話亭 KTV 源自於日本，在大陸發揚光大」，回台後了解技術層次，打造屬於自己的機台，並加入前所未有的第三方支付和悠遊卡支付功能，消費娛樂更方便。

電話亭 KTV 目前在大陸各級城市約有十萬台，二○一七年市場規模達三一．八億人民幣，預估今年可達七十億人民幣，成長近二至三倍，郭大煒說，台灣還是處女地，根據全台兩萬家超商乘以○．二五來計算，台灣至少有五千台的胃納量，目前全台各地約有五百台左右，咪噠機品牌就佔了一半以上，這是他牌所不能比的。

咪噠積把消費族群分為兩類，十五至三十歲是前導，三十至四十歲追隨在後，年輕人喜歡唱歌，是消費主力，但是三十至四十歲的市場也不容小覷。「上班族利用中午吃飯時間，唱個幾首，下午上班精神會更好」，跟以往 KTV 包廂不同的是，電話亭 KTV 是利用「碎片時間」來唱，譬如說等看電影，進去唱個十五分鐘，消磨時間，賣場旁邊，媽媽帶著小孩，親子三人到電話亭一起嗨歌，還有更誇張的是，七個國中生在一個電話亭輪流用悠遊卡唱的也有。

投資一台「咪噠電話亭 KTV」成本大約三十二萬元，郭大煒表示，以過去已設置二百五十台的經驗來說，一年內就可以回本。機台業主只管投資，咪噠積公司會協助營運管理。以八二法則來計算，公司會收二○％的代管費用，其餘八○％就是台主所賺的，如果投資二十台、三十台甚至一百台，就用總營業額乘上二○％來計算，收管理費，避免單機風險。其中，管理費包含三％的第三方支付費用、悠遊卡感應費用、機台基本維護及歌曲的公播費用等。此外，電話亭 KTV 的透明帷幕，未來播放歌曲中間還可招募廣告，機台業主至少可以拿到三○％的廣告收入。

雲端管理平台 掌握每日營運績效

至於放置地點，郭大煒說明，業主可以自己找地點，公司也會建議那些地點較好，咪噠後端有雲端管理平台，可以透過雲端連上手機，看到每個機台每日的營運狀況，掌握營運績效，如果績效不好，咪噠積公司也建議業主是否更換地點。

以影城來說，每一機台營業額大概約十萬至十二萬元之間，大台北商圈約在四至六萬元之間。郭大煒分享過去經營的心法，「大家可能覺得只有北部有市場，其實依我們的投資經驗，花蓮的投報率最高」，他解釋，原住民因為喜歡唱歌，同樣營業比例計，台北租金貴，淨利可能剩下一半，花蓮因為租金低，扣掉租金，每月營業額都可能超越商圈及影城。

跟其他品牌相比，咪噠 KTV 機台經過重新設計，外型美觀、有價值感，系統重新開發，除了投幣之外，也可以使用悠遊卡，更整合了市場上所有的第三方支付業者，如歐付寶、橘子支付、街口支付、LINE PAY、台北富邦…… 等。郭大煒表示，現金部分業者巡視時可以自行收取，第三方支付帶進的營收，扣除管理費用後，每個月會定期將盈餘發放給業主，後端帳務管理相當清楚透明。

最主要的是，咪噠 KTV 機台效果器相當強，音質經過調整，可以自動修飾聲音，套上耳機，就如同在舞台上環繞的音響，立體感宛如置身錄音室或演唱會當中，演唱者立即變身歌手，享受自己在舞台上的魅力。

遠端管理除了掌握每天的營業狀況之外，咪噠內有監視器可以看到現場的實際狀況，郭大煒表示，如果有人在裡面待太久而沒有消費，系統監視器會警示客人「請勿久留，影響其他人歡唱」。但也有例外，郭大煒說，曾經有一個例子是外面下大雨，有個國中生在裡面躲雨，在監視器可以視狀況提示，達到便民親民的目的。

至於安全性來說，由於咪噠機台是玻璃透明帷幕，從外面可以看到裡面的動態，裡面又有加裝監視器，從過去營運的經驗，還沒有發生危險或非法的案例。

投資者最擔心的是，電話亭 KTV 會不會像夾娃娃機一樣，風潮一過就沒了？郭大煒坦言，娃娃機是經濟不景氣下的產物，它提供一個短期租約讓空屋率降低，夾娃娃機從去年大約七月開始流行，到現在滿一年，已經開始出現倒閉潮，是因為營運商有問題，把它直銷化。相反的，「我們的機子反而可以增加夾娃娃機店的來客」，他舉例，一對男女朋友到夾娃娃機店，男生去夾娃娃，女生就在電話亭 KTV 裡唱歌。為吸引更多客人，娃娃機業主有時也會讓來客免費嗨歌。

結合第三方支付 商機多元

談到咪噠 KTV 未來的發展方向，郭大煒說，公司是以第三方支付為導向，第三方支付是市場趨勢，目前台灣市場的使用率還不到五％，「我們跟第三方支付結合，電話亭 KTV 只是第一波」，譬如說，「買東西送點數，消費者累積點數，就可以到咪噠 KTV 裡來唱歌，等於是間接推展第三方支付。」

郭大煒進一步說，如果電話亭 KTV 退流行，公司就會轉型成第三方支付站，類似現在 7-11 的 ibon，「只要刷 QR Code 就可以支付生活所需費用，到時機台業主也會跟著我們轉型為第三方支付的營運商。」

「要投資包廂式 KTV 需要龐大資金，電話亭 KTV 只需三十二萬，相對容易，賺錢也輕鬆」，郭大煒不諱言，股市已經上萬點，多頭已走了多年，未來一、兩年預計會有一波逃命波，股票一張數萬甚至上百萬，還須受市場景氣考驗，對於股票族來說，若把一張數十萬元的股票，轉換成一台咪噠 KTV，每天可以看到現成的金流外，也可以有機會創造超越以前公務員一八％的定存利潤。除了台灣市場以外，咪噠積也預計跟著南下政策到東南亞投資，「東南亞的民眾也很喜歡唱歌」，台灣市場站穩之後，也不排除揮軍東南亞市場。

「咪噠電話亭 KTV」為合法經營業者，不論品質、服務、營運點均為同業之冠。咪噠 KTV 近期已確認與台灣知名伴唱業者、音樂版權業者擴大合作，提供客戶更完整更優質的服務，提高市場競爭力與佔有率，為客戶創造更大的商機。

來源：《理財周刊》 938 期

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