三大操作法則賺波段 印度基金穩健獲利20％

文╱ 沈瑜

夏韻芬投資印度基金已超過十年，金融海嘯時，曾有過基金淨值腰斬的慘痛經驗。後來她改以不定時不定額申購，嚴格執行停利、著重投資民生消費類股，放心穩穩賺。

夏韻芬一身朝氣，走出中廣一樓的電梯。儘管才剛播報完兩小時廣播節目，卻不顯疲憊，仍然精神奕奕。

身為財經界的名嘴，經常上各大節目分享投資心得，再加上 20 多年的記者經歷，及在世新大學兼任《新聞與產業》課程，投資經驗豐富，市場觀察敏銳，自然不會缺席投資印度這塊金磚大國。

「我從來沒去過印度，目前也還沒打算去，但我的錢去了，」夏韻芬說，「印度很有趣，亂得很有趣。」

印度有很多種官方語言，種族文化多元、歷史悠久，還有種姓制度等根深柢固的地下秩序，很值得探索及研究。近來夏韻芬上瑜伽課後，更加對印度有興趣，只是印度的治安不佳、衛生欠缺這兩點，是她遲遲無法訂下前往印度機票的主因。

投資逾十年 曾歷經基金淨值腰斬

儘管未到過印度，但夏韻芬卻早已卡位超過十年。她購買第一檔印度基金源自 2001 年美國高盛（Goldman Sachs）資產管理公司首席經濟學家 Jim O'Neill 首次提出「金磚四國」這一概念，當時 Jim O'Neill 預測巴西、俄羅斯、印度與中國等新興四國將成為推動全球經濟成長主要引擎。當 2005 年有基金公司相繼推出金磚四國基金時，夏韻芬就投資了，來來回回操作賺了好幾個 20～30％。

惟當時以印度為單一國家做為標的的基金算是冷門標的，僅少數幾檔是由境外投信發行，夏韻芬遲至 2007 年 8 月才進場第一檔印度基金──? 豐印度股票基金，這檔基金兩大持股比例為金融業以及消費性類股。之後她陸續每月定期定額買入這檔基金，當時這檔基金淨值 160 元左右，而後慢慢緩步爬升，她覺得表現還可以，但會三不五時觀察績效，發現起起落落波動不小。

不料到了 2008 年碰到金融海嘯，當年 10 月，這檔淨值已落在 100 元，並一路下跌，績效攔腰斬了一半，讓她大驚失色，但她耐住性子，靜待回檔，沒有草率出脫，所幸 2009 年 5 月便迅速爬升，當年 11 月基金淨值來到 170 元時贖回，獲利 45％時，暫且落袋為安。

「這次經驗告訴我，印度市場是如此大的波動，」這一門投資課，雖然以獲利作結，但她心有餘悸，之後更正操作印度基金的方式。

不定時不定額、嚴格執行停利

第一個更正是，以不定時不定額方式申購。當聽聞印度有短期下修，或短空長多政策時，譬如中印邊境發生衝突，或印度總理莫迪廢鈔政策，造成股市短期震盪下跌時，就逢低進場。

第二個是賺波動，只要有 20％獲利，就嚴格執行停利。夏韻芬認為，印度是值得長期投資的單一國家，可是長期投資也不是放著不予理會，若是遇到波動大，可先出場。例如廢鈔後，印度 SENSEX 指數（又稱孟買敏感 30 指數）從 27252 點開始震盪，11 月 22 日收盤 25960.78 點止跌，震盪半個月而已；更沒想到一路攀升到 36000 點歷史新高，大漲逾三成，若是有耐住性子不認賠出清，就能在這一波，賺到荷包滿滿。

看好民生消費類股

第三，比起金融業，她更看好印度的非週期性消費類股（民生必需品）。因為印度人口多，內需市場大，加上近來經濟改革，就業機會增加，帶動消費力，尤其必需品如洗髮精及沐浴乳需求性甚高，因此選擇標的持股首重民生消費行業。

她轉以投資印度民生消費類股為主的印度股票型基金外，與投資印度債券基金及國內投信業者發行的印度 ETF，平均報酬率皆達到 20％。

夏韻芬是積極型投資人，投資比重會比起一般人更加布局在具高獲利動能、但又高風險的基金類型。她的基金布局約是六、七成在成熟國家，三、四成在新興市場國家，但即使再積極，印度的投資比重仍不會超過 10％。

夏韻芬認為，印度適合年輕人或心臟大顆的人投資。她一再強調，「人不到，錢可到」，認為不少年輕人願意到印度旅遊、靈修，卻不願意參與行情，殊為可惜！

來源：《遠見 2018 印度特刊》

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