印度超越無現金社會 「金融普惠」商機無限

文╱ 林讓均

印度總理莫迪為打擊黑錢，2016 年底的「廢鈔令」打響印度金融數位化的第一槍。目前印度銀行帳戶逾 3.1 億個，數位身分認證已超過 12 億組，民間與官方共創「金融普惠」的商機，正在蓬勃發展。

「像這樣，對準條碼掃描，就能付錢了！」額頭點著一顆紅硃砂、身著印度傳統長袍的印度文化導遊庫柏塔（Girish Gupta），在印度西部大城亞美達巴德一家服飾店，拿著手機操作 Paytm 說，連他這樣的「老古董」，現在都不帶現金出門，有手機就搞定了。

對拍照有種迷戀的印度人，現在拿著手機除了自拍之外，就是拿來掃碼付款，簡直成為印度的新全民運動。即便在有 400 年歷史的新德里古老街市「月光市集」或城郊雜貨店，都能看到第三方支付業者的 QR code 立牌。

Paytm 潛力驚人 阿里巴巴入股

有「印度電子錢包之王」與「印度支付寶」之稱的 Paytm，是這股數位支付潮流的大贏家。2010 年創立的 Paytm，近年來還獲得中國電商龍頭阿里巴巴集團旗下的螞蟻金服入股，持股四成，成為 Paytm 大股東。

如今，一年平台上經手的交易量達 290 億美元，印度有 700 萬個實體商家接受 Paytm。

Paytm 快速竄起，與 2016 年 11 月印度政府下的一紙「廢鈔令」息息相關。當時，印度總理莫迪（Narendra Modi）為了打擊黑錢，500、1000 盧比的舊鈔被廢止，86％的流通紙幣一夕卡住，民眾只好使透過手機付款。

廢鈔後一個月，Paytm 的交易筆數迅速攀升到每日 600 萬筆、陡增 3.5 倍、日增 50 萬新用戶。目前，印度已有近 1／4 的人口、超過 3 億人使用 Paytm 電子錢包。

根據印度央行統計，廢鈔後半年印度的現金流通量形同腰斬，陡降一半，如今才回升到廢鈔之前水位。

儘管如此，印度人的支付習慣卻回不去了。過去兩年，印度人的數位支付比率增幅超過七成，以銀行轉帳、借記卡（金融卡）也成長六成，而現金支付卻少了兩成多。

「不可能一步到位，但印度可從『少現金社會』過渡到『無現金社會』！」莫迪以政策引導印度數位支付走勢，但「廢鈔」只是開第一槍，「JAM 三位一體」（JAM Trinity）政策才是讓民眾改變金融消費習慣的最大推手。

JAM 政策 改變平民金融行為

J，是金融普惠政策（Jan Dhan Yojana），零元也能開戶，鼓勵民眾開立銀行帳戶，曾締造一週開啟超過 1800 萬帳戶的金氏世界紀錄，目前總帳戶數已逾 3.1 億。

Ａ（Aadhaar），是「數位身分認證系統」，每一個住民都能申請一組 12 碼、代表自身的獨特身分認證號碼。目前有超過 12.1 億組號碼。

M（mobile phone），是指印度手機滲透率，已有 11.9 億張手機晶片卡。

印度政府幾乎是強迫式地，要民眾將這三者：手機門號、Aadhaar 身分號碼與銀行帳號綁在一起。如此一來，用戶只要透過手機中的「統一支付介面」（UPI, Unified Payment Interface），即能互相轉帳，收款與支付。

而管理 Aadhaar 系統的「單一身分認證局」（UIDAI, The Unique Identification Authority of India），還推出指紋辨識來認證金融服務，未來還計畫導入虹膜與臉部辨識技術。

電子錢包遇危機 借貸競爭激烈

然而，在這場由政策掀起的數位大潮中，政府可能從莊家，反過來成為 Paytm 這些民間電子錢包業者最大的競爭對手。

「電子錢包正走向死亡，因為當你可以直接透過手機轉帳匯款，誰還會想先去為電子錢包儲值、再轉帳，多費一道功夫？」

新創加速器 startupbootcamp 的孟買 FinTech 基地總經理薛媞（Sweta Shetty）解釋，2016 年底，「印度國家支付公司」（NPCI）開發一款 App「BHIM」，透過這款 App 上的統一支付介面，可以直接連結用戶的各主要銀行帳號，無須逐一進行各別的身分認證，就能跨帳戶接收與支付款項，且無需手續費。

眼見 BHIM 一舉連通各主要銀行帳戶、大舉吸引用戶，以 Paytm 為首的行動支付業者也陸續納入 BHIM 作為收、匯款選項之一。還著手開發更多的金融服務，觸及各個 FinTech（金融科技）面向。

印度資誠（PwC）會計師事務所合伙人柏格維（Vivek Belgavi）指出，印度大約有 1500 個大大小小的 FinTech 新創公司，其中一半是過去兩年成立的。

身兼印度資誠的金融服務暨金融科技領導人，柏格維表示，目前印度 FinTech 主要聚焦在行動支付領域，但像是另類借貸、資產管理與保險都是潛力項目。尤其另類借貸（alternative lending），已是下一個兵家必爭的激烈戰場，去年印度已有超過 225 個相關業者。

例如從商家端起步、提供線上支付服務的龍頭業者 PayU，去年以 1100 萬歐元併購德國線上借貸業者 Kreditech，推出 PayU Mondeo 服務，讓消費者可借貸來支付線上購物，額度最高可到 2000 美元（約台幣 6 萬元）。

另外，背後大金主是南非跨國媒體集團 Naspers 的 PayU，也投資基地在印度南部科技大城「班加羅爾」（Bangalore）的線上信用借貸新創 Zest Money。

「無現金社會是目標，但『普惠金融』才是商機之所在！」基地在孟買的 PayU 印度總經理庫柏塔（Jitendra Gupta）表示，九成以上的印度人口無法觸及金融體系、太多的需求沒有被滿足，好在三位一體的政策，正好可以補足消費者服務的最後一哩路。

曾是線上支付品牌 Citrus Pay 創辦人的庫柏塔，2016 年將 Citrus Pay 以 1.3 億美元賣給 PayU，創下當時印度 FinTech 圈最高紀錄。

堪稱 FinTech 金童的庫柏塔表示，最大的金融服務缺口之一，就是「信用」。印度 13 億人口中只有 2500 萬人有信用卡，但至少 3 億人有信用需求，市場潛力極大。

因此，PayU 又創立了一個金融服務次品牌 LazyPay，功能就像是一個沒有實體卡片的線上信用卡，可讓消費者以信用消費、延後付款，主要用在購票、餐飲等小額消費上，上限是 10 萬盧比（約台幣 4.5 萬元）。

而信用的取得與額度，主要取決於消費者的 KYC（客戶適格性）調查、線上消費行為以及還款紀錄。

PayU 重兵部署在線上信用借貸服務，打什麼算盤？「未來兩年，信用業務將成長超過五成，因為需求很大、利潤也高！」庫柏塔解釋，支付的手續費只收 1.5％，而印度銀行利率就高達 8～9％，因此線上信貸的利息可上看 20％。

智慧手機普及 締造「數據富有」

而智慧型手機的普及，也為這一股數位趨勢推波助瀾。

印度手機大廠 LAVA 董事長萊伊（Hari Om Rai）指出，印度超過六成人口擁有手機，市面上約有 4.5 億支機能手機、3.2 億支智慧手機，也就是智慧型手機已經占了手機市場的四成，而且成長速度居全球之冠。

「印度是『數據富有』（data rich）早於『經濟富有』（economic rich）的市場！」萊伊表示，印度數據量成長飛快，一年半之前，每月才 2 億 GB 的數據量，現在每月產生 26 億 GB，超過中、美、日與韓四國數據量的總和。

他指出，高度連通的手機、帳戶網絡以及海量數據，成為最佳創業原料，催生了許多微型金融服務新創，再結合印度原本的軟體研發優勢，勢必讓印度 FinTech 有跳躍式演進。

例如，當初信用卡花了 18 年才觸及每月 10 億筆交易門檻，但印度 UPI 系統卻花 18 個月就達到了。

此外，柏格維表示，印度很擅長「低成本、大規模」的商業模式。像是結合 AI 研發優勢開發機器人理財與客服，搭建低成本的數位資產管理平台，來搶攻印度中產階級的資產管理商機。目前印度只約 3％人口進入證券市場。

目前，印度 FinTech 大本營位於原本即是金融中心的孟買，但薛媞指出，孟買成本太高，加上班加羅爾是科技大城、有最完整的工程人才，已有不少 FinTech 新創團隊選擇南向紮營。

印度 FinTech 產業每年平均投資報酬率達 29％，遠勝於全球平均 20％，吸引許多國際大咖也搶著來參一腳。

像是 Paytm 背後有阿里巴巴、日本軟銀撐腰，PayU 有 Naspers，就連臉書旗下的 Whatsapp、Google 都搶著來印度，開發專屬的行動支付 App。電商領域，則有美國零售巨擘沃爾瑪（Wal-Mart），以重金併購有「印度亞馬遜」之稱、印度最大電商 Flipkart。

看來，原本 93％人口無法觸及傳統金融體系的印度，在「金融普惠」政策的帶領下，將不只是「無現金」，印度 FinTech 還很有得玩。

來源：《遠見 2018 印度特刊》

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