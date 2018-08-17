長抱印度基金15年 定期定額平均年報酬12％

文╱ 沈瑜

紅、黃、綠、藍目眩神迷的色彩盤繞在眼中所及，幼的、老的、男的、女的隨著音樂載歌載舞，慶祝新郎、新娘邁入人生下個階段……。即便過了 20 年，瀚亞投資總經理黃慧敏回憶起當年參加印度人婚禮的過程，仍然歷歷在目。

20 年前，她第一次專程到印度，參加好友的婚禮，沉浸在笙歌鼎沸、鑼鼓喧天的氣氛中，感受到印度獨特的婚禮文化。

黃慧敏還陸續到過印度四、五次，每次都有新的感受。「20 年前的印度，就跟現在一樣，令人感到視覺衝擊和不可思議，」她說，印度是很有衝突性的地方。有一次，她站在街邊一側，旁邊都是黃沙漫漫的黃土路，迎面看過去，卻是一棟高大氣派的辦公室。

但 20 年來，黃慧敏一次次到印度，也一次次目睹印度的進步。例如以往的新德里機場，非常小，走出來是一片荒蕪，現在卻寬敞便利。

黃慧敏是新加坡人，2006 年從新加坡前來台灣打拚，一路做到了瀚亞投資總經理。這些年來她業務多了、職位變大了、眼界更寬了，但沒改變的是對印度的觀感。

「14 年前，我就看好印度，當年我在新加坡，就推出印度金融產品，」為了對自己的產品負責，黃慧敏親自前往印度找商機，「自己去看，自己去體會，才能看到有趣的場景。」

全球最大摩托車市場 銷量年增 20％

今年 3 月，黃慧敏又去了一次印度，參觀印度最大機車廠 Hero Electric 的生產線，更看到驚人效率：幾秒鐘就生產出一台摩托車！由於近幾年印度農村地區收入增加，基礎建設改善，愈來愈多民眾買摩托車做為通勤工具，2016 年印度已經成為全球最大摩托車市場，超越了中國，每年生產 2000 萬輛機車，銷量年增率 20％。

當地基金市場也快速熱絡起來。瀚亞投資在印度的策略伙伴 ICICI 保誠資產管理公司，光 2017 年就設立了 28 家，而印度龍頭銀行工業信貸投資銀行（ICICI）在 1994 年註冊成立後，更是設立了 4500 家以上的據點，可以想見印度的投資及資金需求有多旺盛。

身在投資界，黃慧敏也沒錯過印度的機會。「自己發的基金，當然要支持」，她購買的第一檔印度基金約在 14 年前，那時「金磚四國」剛崛起，不少人賺到就跑了，她卻相信印度會持續成長，靠單筆或定期定額，從淨值新加坡幣 1 元放到 3 元，中間進出來回賺波段，平均年報酬有達到 12％左右。

有次，她的印度基金績效已經來到了三成，有人奚落她，「你也太貪心，三成了還不贖回？」但她看好印度，加上也不知道獲利後這筆錢要放哪，就繼續放著，沒想到竟然就賺了一倍！

目前黃慧敏的資產配置包括現金、定存、房產與基金等，其中基金在新興市場方面就占了 1∕4，印度在新興市場中還超過了一半，也就是說她的整體基金投資，有 1∕8 的比重配置在印度。

「如果說新興市場的高成長猶如王冠般令人陶醉，那印度就是王冠上最閃耀的寶石，」她堅信。

引領新興市場成長 印度是關鍵

一直以來，新興市場是基金投資者認定的獲利引擎，而印度更是引領新興市場成長的關鍵。以 MSCI 新興市場指數與新興亞洲指數今年 2 月調整權重觀察，印度為權重調升最多的國家，獲得 0.057% 及 0.07% 的調升。且相較其他新興市場疲弱不振，今年上半年印度股市逆勢上漲，一枝獨秀。

一般人如何在印度獲得更多投資報酬？黃慧敏建議，提早布局贏面更大。

早在一個世紀前，瀚亞就卡位印度。1853 年，印度開通從孟買至塔那全長 34 公里的鐵路線，是印度第一條，也是亞洲第一條鐵路。1863 年英國保誠集團看好印度潛力，買入了印度鐵路股票，並於 1923 年在印度成立首家海外分公司。

1998 年時，保誠集團重回印度，與 ICICI 銀行合資，在當地承做基金與壽險等業務，並且一年後來到了台灣，成立保險與基金公司，其中基金公司叫保誠投信。

2005 年保誠投信推出台灣首支以新台幣計價的印度基金，黃慧敏來台後，在保誠投信底下推廣這檔基金，「印度在當時的台灣投資人眼中是個很冷門的市場，一開始募集相當辛苦，」黃慧敏表示。

她的挑戰不僅如此。2012 年保誠投信更名為瀚亞投資，如何保有舊客戶並開拓新客戶，也是考驗。受限於法規，印度是外資難以打入的市場，然而瀚亞在印度因為與 ICICI 銀行合資，加上深耕當地百年以上，比其他海外公司更了解印度，因此瀚亞印度基金從淨值 10 元漲到 30 元，規模從 20 億元，到如今膨脹到 85 億元。近年推出印度債券與平衡基金，主打債券殖利率平均 7％以上，享有高息果實。

只是她也提醒，印度是個長期高成長的市場，卻易受到匯率與油價等短線波動影響，投資人應分批進場，長期布局，並要隨時關心市場動向，才能穩穩地搭上高成長列車。

來源：《遠見 2018 印度特刊》

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