興業銀行魯政委：中美貿易分歧其實不大

中美貿易戰何時才能達成一致協議？興業銀行首席經濟學家魯政委預期要待美國於11月的中期選舉過去才有機會，因為中美貿易戰以至對土耳其制裁，都是美國總統特朗普為爭取中期選舉選票的籌碼，每當中美關係緊張，他在美國的支持率便會提升。

他於興業銀行8月17日舉行成立30周年暨香港分行私人銀行開業活動上表示，中國回應美國發起的貿易戰，對來自美國進口的大豆，開徵25%的關稅對中國較有影響，或拉升內地物價指數0.4個百分點，但可以承受。有建議中國積極開拓一帶一路市場，以彌補美國市場的損失，不過他認為兩者不可替代，中國向經濟發達國家開放，同時也可以向外學習。

細仔看看中美貿易之間的分歧，他分析其實差異不大，美國對中國提出的要求，基本上都是中國下一步準備要推行的貿易措施，他相信未來雙方可望達成協議。例如美國認為中國對汽車進口關稅過高，又指出中國的服務貿易市場不夠開放；其實中國正計劃開放服務業市場，如金融業、電信業、電影業等，並可望藉此提升強國地位。至於美國批評中國政府對企業的補貼政策，其實有關政府對企業研發的支持，是有其國際合規規範，這方面中國可以學習。

他強調，中美貿易戰全面打起來，對國家的兩個百年復興目標並不有利。他建議中國對內托底，對外開放。至今，國內利率市場已處於低水平，未來就看對企業寬鬆的傳度情況。匯率市場方面，他認為央行不會走回干預中間匯價的老路。

在貿易戰陰霾下，美國金融市場影響不大，反而國內股票市場顯著下滑，他表示見美國大國的優勢，根本可以不關心別國事情。

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