報價反彈 群創Q3毛利率可望回升獲利轉正 留意庫存去化進度

面板廠第 2 季獲利表現中，群創 (3481-TW) 第 2 季毛利率、營益率都低於預期，因提列未分配盈餘稅造成每股虧損 0.19 元，也低於預期；法人認為，在報價反彈下，第 3 季毛利率可望回升，稅後純益轉正，看好反彈態勢可到第 4 季，因此調升投資評等。

法人指出，目前整機製造效益尚未展現，近期報價反彈態勢有機會持續到第 4 季，將評等由低持股調升為持有，目標價 11.2 元；但要留意電視整機去化庫存進度不如預期，中國大尺寸生產進度提升造成價格壓力的投資風險，法人預估群創第 3 季毛利率可望回升，獲利轉盈，全年也可望守住獲利。

群創第 2 季毛利率受到面板價格下跌的影響下滑至 8.8%，季減 4.8 個百分點，年減 16.1 個百分點，營業利益 6.5 億元，營益率 1%，季減 4.7 個百分點，年減 17.7 個百分點，本業維持獲利，但因提列未分配盈餘稅 27 億元，稅後損失 19 億元，每股虧損 0.19 元，終結連 7 季獲利；累計上半年稅後純益 10.07 億元，每股純益 0.1 元，勉強守住獲利。

法人指出，群創第 2 季本業表現低於預期，毛利率較預期的 10.2% 低；在第 3 季報價反彈下，大尺寸將可望呈現價量齊揚；由於商用等利基型產品較少，造成毛利率的表現較同業低，在電視平均尺寸增速減緩，中國面板廠擴廠不停的情況下，雖然 7 月報價 32-50 吋反彈 2-11%，但還是要關注後續能否持續增加面板利基應用領域。

第 3 季進入旺季，有助面板廠表現，群創第 2 季轉虧，但外資近期買超居多，昨日買超 15364 張，近 10 個交易日合計買超 76801 張，股價昨日觸及 2016 年 12 月以來的波段低點後反彈，今日漲勢延續挑戰 5 日線。