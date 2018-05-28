智原、三星14奈米攜手合作 後續NRE與ASIC業績大增有望

設計服務業者智原 (3035) 營運重現生機！業界傳出，智原終於與三星達成協議，雙方將自 14 奈米及更先進製程 ASIC 進行合作，而智原今年第一季便與三星有二個 10 奈米的 ASIC 合作案，後續數量可望繼續增加，讓智原今年營運重現成長動能。近年來不論手機晶片的製程繼續推進，加上 AI、物聯網、汽車電子趨勢的快速崛起，市場上對於 1X 奈米甚至 7 奈米，或是採用 EUV 設備的先進製程需求將日甚，連帶也有著龐大的設計服務 NRE 或是 ASIC 晶片需求，在此趨勢下，背後有台積電 (2330) 協助的創意 (3443) 與世芯 - KY(3661)就明顯受益。



而智原則受限於協力廠商的晶圓代工業者在 1X 奈米發展不順利，接單上明顯受限，因此從去年底開始傳出，智原也找上三星，商談在 1X 奈米以下先進製程的合作，終於和三星達成協議，雙方自 14 奈米開始合作，今年第一季，智原和三星就有 2 個 10 奈米 ASIC 的設計案。



透過此舉，智原營運範疇將進一步擴大，第二季拜 NRE 可季增 2 成，加上 ASIC 與首季持平，法人預估智原第二季營收仍將優於第一季，下半年因原先的 28 奈米 NRE 都開始導入 ASIC 量產，加上 10 奈米 ASIC 完成設計定案並將進入量產，營收及獲利預計都有望明顯彈升。

