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智原推出業界最小面積的40奈米USB 2.0 OTG PHY IP 搶攻消費市場
※來源：財訊快報

ASIC 設計服務暨 IP 研發銷售廠商智原 (3035) 宣布推出業界最小的 40 奈米 USB 2.0 OTG PHY IP。這個 IP 已經透過測試晶片通過驗證，適合用於多功能事務機、數位相機、USB 可攜式裝置、物聯網、穿戴裝置與微控制器 (MCU) 等低成本、低功耗的消費性應用。智原提到，公司持續強化自家的 IP 解決方案，新推出的業界最小面積的 40 奈米 USB IP 可使用 I²C 或 APB 介面來設定內部暫存器，提高 IP 整合進晶片後的可控制性(controllability)，並於電路設計中支援高速差分訊號的迴授測試模式，可有效降低 IP 量產時所需的測試成本。

智原營運長林世欽表示：「智原新推出的 USB 2.0 OTG PHY 擁有優異的尺寸與完整的功能，是相當具成本效益的解決方案。也提供 PHY 印刷電路子板 (daughter board) 或整合了 PHY 與控制電路的子系統，以便客戶進行系統層級的 FPGA 開發與驗證，讓系統整合更為簡易。使用相同架構的 USB 2.0 IP 在 28 奈米製程也已經進入驗證階段，預計今年年底可提供客戶選用。」

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